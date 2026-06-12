André Carrillo pasó incómodo momento en la inauguración del Mundial 2026: influencer mexicano no lo reconoció

La 'Culebra' estuvo presente en el evento inaugural de la cita mundialista. (Juan Palacios Casas)

La inauguración del Mundial 2026 en México reunió a miles de aficionados de todo el mundo, quienes colmaron el estadio para vivir el inicio del certamen. El evento contó con la participación de la cantante colombiana Shakira, que encabezó el espectáculo previo al partido inaugural entre el país anfitrión y Sudáfrica.

En medio del clima festivo, la presencia de celebridades y futbolistas generó curiosos encuentros. Uno de los momentos llamativos ocurrió cuando un influencer, encargado de entrevistar a los seguidores extranjeros, se cruzó con André Carrillo, actual jugador de Corinthians y referente de la selección peruana. El creador de contenido, sin reconocerlo, le realizó preguntas típicas de bienvenida: “¿Habla español? ¿Cómo se llama? Nos regala tres palabritas. ¿De dónde eres?”, se escuchó en la interacción.

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La ‘Culebra’ respondió con cortesía, compartiendo su entusiasmo por el ambiente. “Vamos a disfrutar, vengo con mi gente peruana, así que vamos a ser felices. Estábamos haciendo unos retos y regalando camisetas peruanas. Creo que en México se va a disfrutar más (que en Estados Unidos y Canadá), porque la sangre mexicana es otra cosa”, expresó el futbolista, antes de agradecer por la entrevista.

Un vistazo a la divertida noche que pasaron Yaco Eskenazi, André Carrillo y Coco Maggio en la fiesta de Adidas, calentando motores para el mundial entre risas, tragos y mucho baile. Video: Instagram Yaco Eskenazi

Dos seleccionados nacionales presentes en el Mundial 2026

La presencia peruana en la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca se hizo notar con la asistencia de André Carrillo y Joao Grimaldo, dos figuras de la ‘bicolor’. Carrillo, acompañado por el conductor televisivo Yaco Eskenazi en su rol de embajador de Adidas, evocó uno de los momentos más recordados de su carrera: el gol que marcó el regreso goleador de Perú a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia.

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Ese tanto, conseguido ante Australia para abrir el marcador con el 1-0 parcial, fue el inicio de una victoria que culminó 2-0, con la posterior anotación de Paolo Guerrero. Carrillo rememoró el significado de aquel gol, que se convirtió en un símbolo de la nueva etapa del fútbol peruano en los escenarios globales.

En tanto, Grimaldo se sumó al ambiente mundialista como aficionado, aprovechando sus vacaciones tras el cierre de la temporada en Europa. Para el extremo, la visita a Ciudad de México representó la oportunidad de vivir por primera vez una ceremonia de apertura de la Copa del Mundo, un sueño para cualquier futbolista.

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El futbolista no fue parte de la última convocatoria realizada por Mano Menezes para los amistosos ante Haití y España, lo que le permitió regresar a Perú y reencontrarse con su familia después de varios meses en el extranjero. La experiencia de ambos jugadores en el Azteca reflejó la conexión de la hinchada peruana con el evento y la relevancia de su participación, tanto en el campo como en las tribunas.

Soccer Football - International Friendly - Peru v Spain - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - June 8, 2026 Peru's Jairo Velez celebrates scoring their first goal with Andre Carrillo REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Perú

Los aficionados peruanos que deseen seguir el Mundial 2026 contarán con varias alternativas para no perderse ningún partido. La señal abierta estará representada únicamente por América TV, canal que transmitirá de forma exclusiva una selección de encuentros a lo largo del torneo.

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Para quienes busquen acceso a la programación completa, DirecTV tendrá la cobertura íntegra de todos los partidos del certamen. Esta opción permitirá ver cada jornada en vivo y con distintos ángulos de producción internacional.

Adicionalmente, el público podrá optar por plataformas digitales y servicios de streaming. Entre las alternativas destacan DGO (DirecTV), América TVGO (América TV) y Disney Plus (a través de ESPN), que ofrecerán la transmisión vía internet, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo y sin restricciones geográficas.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.