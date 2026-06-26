Emilio Nava pone a prueba a Ignacio Buse en Wimbledon 2026: así llega el tenista estadounidense al Grand Slam londinense

Emilio Nava será el primer escollo de Ignacio Buse en Wimbledon 2026. Crédito: USTA.

El gran momento de Ignacio Buse tendrá un nuevo capítulo en Wimbledon 2026. Luego de consolidar su crecimiento durante la temporada y adaptarse con éxito al césped en las semanas previas, el peruano hará su debut absoluto en el cuadro principal del Grand Slam londinense. Su primer desafío será el estadounidense Emilio Nava, un jugador con una importante trayectoria en el circuito, que buscará aprovechar su experiencia para impedir que el ‘Colorado’ continúe escribiendo historia.

A sus 24 años, el californiano ha construido una carrera respaldada por un entorno familiar completamente ligado al deporte. Su padre representó a México en unos Juegos Olímpicos como atleta, mientras que su madre, Xóchitl Escobedo, fue tenista profesional. Además, es sobrino de Ernesto Escobedo, otro jugador con experiencia en el circuito ATP, por lo que el tenis siempre estuvo presente en su formación.

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Nava es diestro y utiliza un revés a dos manos. Su estilo de juego se caracteriza por la intensidad desde el fondo de la cancha, la gran movilidad para cubrir espacios y la potencia con la que acelera los intercambios. Aunque ha obtenido buenos resultados tanto en canchas duras como sobre tierra batida, también posee las condiciones físicas para adaptarse al césped y competir en superficies rápidas.

Su desarrollo deportivo también estuvo marcado por una formación internacional. Durante varios años entrenó en la prestigiosa academia JC Ferrero Equelite, en España, donde perfeccionó distintos aspectos técnicos de su tenis. Posteriormente trabajó su transición hacia la arcilla entrenando en Argentina, una experiencia que enriqueció aún más su juego.

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Emilio Nava se coronó en el Challenger de Villa María 2025. Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT.

El estadounidense comenzó a destacar desde la etapa juvenil. En 2019 alcanzó el puesto número cinco del ranking mundial junior y disputó las finales del Abierto de Australia y del Abierto de Estados Unidos de la categoría. Ese potencial terminó trasladándose al profesionalismo, donde conquistó títulos Challenger en Shymkent, Modena, Asunción, Concepción y Sarasota, además de alcanzar el puesto 74 del ranking ATP, la mejor clasificación de su carrera.

La actualidad de Emilio Nava

Aunque su trayectoria invita al respeto, Emilio Nava no llega a Wimbledon atravesando su mejor momento. En la actual gira sobre césped apenas ha disputado un encuentro oficial y el resultado no fue alentador. El estadounidense cayó en la primera ronda del ATP 250 de Eastbourne frente al británico Hamish Stewart, invitado por la organización y ubicado en el puesto 305 del ranking mundial.

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Antes de viajar a Inglaterra, el californiano también tuvo un paso discreto por el Challenger de Bratislava, donde quedó eliminado en su debut tras perder ante el japonés Taro Daniel. En Roland Garros logró superar la fase clasificatoria, pero su participación terminó rápidamente al caer en sets corridos frente al argentino Camilo Ugo Carabelli en la primera ronda del cuadro principal.

Ignacio Buse se estrena en Wimbledon 2026. Crédito: ATPerú.

Las estadísticas reflejan esa irregularidad. Nava registra seis victorias y once derrotas en torneos ATP durante la presente temporada, un balance inferior al de Ignacio Buse, quien aterriza en Londres con un registro de trece triunfos y diez caídas. Esa diferencia evidencia el buen momento que atraviesa el peruano y alimenta la expectativa de cara al enfrentamiento.

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Buse va por un triunfo histórico

El estreno en Wimbledon representa mucho más que un debut para Ignacio Buse. El peruano también buscará poner fin a una larga espera para el tenis nacional en los torneos de Grand Slam. El último compatriota que consiguió una victoria en un ‘majors’ fue Juan Pablo Varillas, cuando derrotó al polaco Hubert Hurkacz en la primera ronda de Roland Garros 2023.

El ‘Colorado’ llega con argumentos para ilusionarse. Durante la gira sobre césped mostró una rápida adaptación a una superficie históricamente compleja para los tenistas sudamericanos. Alcanzó la segunda ronda tanto en el ATP 500 de Queen’s como en el ATP 250 de Mallorca, dejando buenas sensaciones por su capacidad para competir frente a rivales de mayor experiencia.

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En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense. Facebook Tennis TV

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Pese a sus recientes tropiezos, Nava cuenta con experiencia en este tipo de escenarios y posee un tenis agresivo que puede resultar peligroso si encuentra confianza desde el inicio del encuentro. Buse, por su parte, intentará imponer el ritmo que lo ha llevado a convertirse en una de las revelaciones del circuito durante esta temporada.