Definido el debut de Ignacio Buse y Marco Trungelliti en dobles de Wimbledon 2026: enfrentarán a la dupla húngara Fucsovics-Marozsán

Rivales definidos para la dupla del peruano Buse y el argentino Trungelliti. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

Ignacio Buse tendrá doble actividad en Wimbledon 2026. Además de disputar por primera vez el cuadro principal de individuales del Grand Slam británico, el peruano también dirá presente en la competencia de dobles, modalidad en la que buscará conseguir su primer triunfo en un ‘major’. La organización del torneo ya definió el cuadro y el ‘Colorado’ hará dupla con el argentino Marco Trungelliti para enfrentar a los húngaros Márton Fucsovics y Fábián Marozsán en la primera ronda.

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final del cuadro de dobles, está programado para disputarse entre el 1 y 2 de julio, aunque la organización de Wimbledon todavía no ha confirmado el día ni el horario exactos del compromiso. Será la primera vez que Buse y Trungelliti compartan cancha como compañeros, una apuesta que combina la juventud del peruano con la experiencia del tenista argentino de 36 años.

PUBLICIDAD

Para Ignacio Buse será apenas su segunda participación en el cuadro de dobles de un Grand Slam. Su estreno se produjo meses atrás en Roland Garros 2026, cuando hizo pareja con el estadounidense Mac Kiger. Aquella aventura terminó rápidamente con una derrota en la primera ronda, por lo que el nacional intentará estrenarse en el casillero de victorias en este tipo de competencias.

Ignacio Buse y Marco Trungelliti serán pareja en el cuadro de dobles de Wimbledon 2026.

El reto, sin embargo, no será sencillo. Del otro lado de la red estarán dos jugadores con amplia experiencia en el circuito ATP. Márton Fucsovics ha desarrollado gran parte de su carrera en individuales y ha sabido instalarse entre los mejores del mundo, mientras que Fábián Marozsán también ha ganado protagonismo en los últimos años gracias a sus destacadas actuaciones en el circuito profesional. Aunque ninguno de los dos es especialista en dobles, conforman una pareja de cuidado por la calidad de ambos desde el fondo de la cancha.

PUBLICIDAD

El peruano también buscará poner fin a una prolongada sequía en la modalidad de parejas. Su último triunfo en dobles se remonta a febrero de 2025, cuando hizo dupla con el chileno Tomás Barrios Vera en el ATP 250 de Santiago. Desde entonces, no ha podido celebrar una victoria, una racha que intentará romper sobre el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Buse debuta como cabeza de serie en ‘singles’

La participación de Ignacio Buse en Wimbledon no se limitará al cuadro de dobles. El peruano también afrontará uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar por primera vez en el cuadro principal de individuales del tercer Grand Slam de la temporada, certamen al que llega como cabeza de serie tras el notable ascenso que protagonizó durante el año.

PUBLICIDAD

Su estreno será frente al estadounidense Emilio Nava, un jugador con recorrido en el circuito ATP que buscará frenar el buen momento del peruano. Aunque el californiano cuenta con experiencia en este tipo de escenarios, sus resultados recientes no han sido los mejores. En la gira sobre césped solo disputó un encuentro oficial y cayó en la primera ronda del ATP 250 de Eastbourne frente al británico Hamish Stewart, invitado por la organización y ubicado fuera del Top 300 del ranking mundial.

Ignacio Buse se estrena en Wimbledon 2026. Crédito: ATPerú.

Las estadísticas también favorecen al tenista nacional. Mientras Nava acumula seis victorias y once derrotas en torneos ATP durante la presente temporada, Buse llega a Londres con un balance de trece triunfos y diez caídas, números que reflejan el crecimiento sostenido que ha experimentado en los últimos meses.

PUBLICIDAD

Además, el ‘Colorado’ dejó buenas sensaciones en la gira previa sobre césped. Alcanzó la segunda ronda tanto en Queen’s como en Mallorca, resultados que fortalecieron su confianza en una superficie históricamente compleja para los jugadores sudamericanos y que alimentan la ilusión de conseguir su primera victoria en un Grand Slam.

Por ahora, la organización de Wimbledon aún no ha confirmado la programación oficial del partido entre Ignacio Buse y Emilio Nava. Sin embargo, el peruano ya conoce el camino que tendrá tanto en individuales como en dobles, donde buscará seguir escribiendo una página histórica para el tenis nacional.

PUBLICIDAD