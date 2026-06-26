Ignacio Buse en Wimbledon: se enfrentará a Emilio Nava en su debut en el Grand Slam británico

Ignacio Buse en el torneo de césped en Queen's, como antesala a Wimbledon. Facebook Ignacio Buse

El tenista peruano Ignacio Buse debutará en la primera ronda de Wimbledon frente al estadounidense Emilio Nava, sobre el césped del tercer Grand Slam de la temporada. ‘Nacho’, actual número 34 del ranking ATP, enfrentará a Nava (87 ATP) con el objetivo de extender su buen momento internacional tras su reciente consagración en el circuito profesional.

Este viernes se realizó el sorteo del cuadro masculino del tercer Grand Slam de la temporada. Ignacio Buse tendrá como primer rival al estadounidense Emilio Nava y quedó ubicado en la ruta del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. La fecha y hora del duelo del peruano aún están por confirmar, pero se sabe que será a inicios de la semana próxima.

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Buse llega a Londres con un registro de dos victorias y tres derrotas en partidos disputados sobre césped. Este balance, aunque breve, evidencia una adaptación progresiva a la superficie más clásica del tenis. El estadounidense Nava solo ha jugado un partido en césped durante el año en curso, que finalizó en derrota, y acumula cinco triunfos y ocho caídas en toda su trayectoria profesional sobre hierba. Se plantea un partido abierto en la cancha central del All England Club.

Ignacio Buse en el torneo de césped en Queen's, como antesala a Wimbledon. Facebook Ignacio Buse

La primera ronda de Wimbledon es una oportunidad crucial para Buse, quien aspira a superar el debut en un torneo donde la superficie suele favorecer a quienes logran mayor adaptación técnica y mental.

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El historial reciente y la ubicación en el ranking sugieren una ligera ventaja para ‘Nacho’, aunque no hay antecedente de enfrentamiento entre ambos.

Expectativa por la Copa Davis: cambio de sede

La presencia de Buse y el crecimiento de otros jugadores nacionales como Gonzalo Bueno han elevado la expectativa en torno a la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El presidente de la Federación Peruana de Tenis, Mario Monroy, explicó que la eliminatoria se disputará en el Jockey Club del Perú y no en el tradicional Lawn Tennis de la Exposición.

La principal razón del cambio fue la necesidad de contar con mayor capacidad para espectadores, debido al creciente interés que despierta la selección nacional. Según Monroy, la opción de ampliar el aforo del Lawn Tennis fue descartada por los altos costos, por lo que el Jockey Club ofreció una solución más eficiente para recibir a unas 4.000 personas, cifra superior a la de los encuentros previos.

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Ignacio Buse defenderá puntos importantes este 2026 en Gstaad. Crédito: EFE/Miquel Borrás.

La expectativa en torno a la eliminatoria responde al momento que vive el tenis peruano, impulsado por la llegada de Ignacio Buse a la élite mundial y por el crecimiento de otros jugadores como Gonzalo Bueno. El duelo, programado para septiembre, enfrentará a destacados tenistas sudamericanos, incluido el paraguayo Daniel Vallejo, y definirá el acceso a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2027.

El primer título de Buse en Hamburgo

En mayo pasado, Ignacio Buse alcanzó un hito para el tenis nacional al coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo. El peruano obtuvo su primer título ATP luego de imponerse en una final exigente ante el estadounidense Tommy Paul, con parciales de 7-6, 4-6 y 6-3. Este triunfo destacó la solidez física y mental de Buse, quien a sus 22 años superó a un rival de mayor experiencia y mejor ubicado en el ranking mundial.

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Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.

La victoria de Buse en Alemania puso fin a una sequía de 19 años sin campeones peruanos en una final ATP, un logro que no se veía desde el título de Luis Horna en Viña del Mar 2007. Además, sumó el sexto trofeo individual de su carrera profesional, luego de sus consagraciones previas en torneos Challenger y M25.