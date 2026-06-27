¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio HOY? Horario del partido por la Copa de la Liga 2026 - fecha 3

A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio por la Copa de la Liga 2026.

Hoy, sábado 27 de junio, el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Unión Comercio por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026 cobrará relevancia dentro del Grupo J, ya que ambos equipos buscan sellar su pase a la siguiente fase del certamen. Esta copa fue diseñada para que los clubes de Liga 1 y Liga 2 continúen en competencia mientras se desarrolla el Mundial, evitando así largos periodos de inactividad.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio?

El duelo entre Sporting Cristal y Unión Comercio está programado para hoy, sábado 27 de junio, en el estadio Alberto Gallardo, situado en el distrito limeño de San Martín de Porres. Solo la hinchada local podrá asistir al encuentro, reforzando el ambiente de apoyo para el equipo anfitrión.

PUBLICIDAD

El partido comenzará a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que los aficionados de estos países sigan la acción en horario vespertino. En Bolivia, Chile y Venezuela, el inicio está previsto para las 16:15 horas, mientras que en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el pitazo inicial será a las 17:15 horas.

Sporting Cristal vs Unión Comercio: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio por la Copa de la Liga 2026 se realizará a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming brinda la posibilidad de seguir el encuentro desde cualquier punto del país y desde dispositivos móviles o computadoras, facilitando el acceso a quienes no cuentan con televisión convencional.

PUBLICIDAD

Además, Infobae Perú asegurará una cobertura completa de la competencia. Los aficionados tendrán a su disposición información previa, relato minuto a minuto, jugadas más destacadas, resultados al instante y la tabla de posiciones actualizada. Todo el desarrollo del certamen podrá consultarse en tiempo real a través de las plataformas digitales del medio, garantizando que ningún detalle pase desapercibido para los seguidores del fútbol peruano.

Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo J

El Grupo J de la Copa de la Liga 2026 presenta una tabla ajustada tras las dos primeras jornadas. Sporting Cristal se ubica en el primer lugar luego de su reciente victoria frente a CNI Estudiantil, alcanzando el mismo puntaje que Comerciantes FC, que también ganó su partido ante Unión Comercio en la segunda fecha.

PUBLICIDAD

Actualmente, Unión Comercio ocupa la tercera posición con tres unidades y mantiene opciones de clasificación. En contraste, CNI Estudiantil permanece en el fondo de la tabla sin puntos y ya se encuentra sin chances de avanzar a la siguiente ronda.

Sporting Cristal venció 2-1 a CNI de Iquitos por la Copa de la Liga. Crédito: Prensa SC

Precios de entradas

El club Sporting Cristal ya puso a disposición del público la venta de entradas para el partido clave frente a Unión Comercio. Los precios parten desde 17.90 soles para la tribuna popular y alcanzan los 119.90 soles para el sector de palco platino.

Quienes deseen asistir pueden adquirir sus boletos de manera sencilla a través de la plataforma digital Joinnus, lo que facilita el acceso y agiliza el proceso para los aficionados que buscan asegurar su lugar en el estadio Alberto Gallardo.

PUBLICIDAD

Precios de las entradas para el Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026.