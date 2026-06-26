España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo. (EFE/ Lavandeira Jr)

La selección española afronta su último partido de la fase de grupos con las buenas sensaciones tras el partido contra Arabia Saudí. La revolución de Luis de la Fuente dio sus frutos y, como ha advertido el técnico riojano en rueda de prensa previa al encuentro, “la actuación no invita a cambios”. A España le vale con ganar o, en caso de empate, que Cabo Verde no gane por más de cuatro goles.

En cambio, la selección charrúa viene de empatar sus dos compromisos previos y necesita sí o sí la victoria para pasar a dieciseisavos. Los chicos de Bielsa no afrontan su mejor momento a nivel defensivo y desde Uruguay se han señalado bastante las faltas de concentración de la zaga. No obstante, en un partido de todo o nada, los uruguayos tirarán de compromiso, intensidad y pundonor.

Hortarios del partido

Este duelo se podrá ver a partir de las 02:00 horas en España; a las 21:00 horas del miércoles en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 20:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 19:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 18:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.