España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

La selección española afronta su último partido de la fase de grupos con las buenas sensaciones tras el partido contra Arabia Saudí. La revolución de Luis de la Fuente dio sus frutos y, como ha advertido el técnico riojano en rueda de prensa previa al encuentro, “la actuación no invita a cambios”. A España le vale con ganar o, en caso de empate, que Cabo Verde no gane por más de cuatro goles.
En cambio, la selección charrúa viene de empatar sus dos compromisos previos y necesita sí o sí la victoria para pasar a dieciseisavos. Los chicos de Bielsa no afrontan su mejor momento a nivel defensivo y desde Uruguay se han señalado bastante las faltas de concentración de la zaga. No obstante, en un partido de todo o nada, los uruguayos tirarán de compromiso, intensidad y pundonor.
Hortarios del partido
Este duelo se podrá ver a partir de las 02:00 horas en España; a las 21:00 horas del miércoles en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 20:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 19:00 horas del mismo jueves 25 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 18:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
En pocas líneas:
La selección española afronta este sábado de madrugada su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con un duelo decisivo frente a Uruguay. El equipo de Luis de la Fuente llega como líder del Grupo H con cuatro puntos, pero todavía tiene pendiente asegurar el primer puesto y definir su camino en las eliminatorias.
Cuatro referentes de la selección uruguaya protagonizaron una reunión de confrontación directa con el técnico Marcelo Bielsa en la antesala del partido decisivo ante España por el Mundial 2026, con reclamos que van desde la carga de los entrenamientos hasta el esquema táctico con el que el equipo debe salir a la cancha. Lo que empezó como una conversación entre cinco personas terminó con jugadores levantándose de una asamblea de plantel completo mientras el entrenador aún tenía la palabra.
La selección española se juega el liderato frente a una Uruguay que necesita los tres puntos para clasificarse a las rondas decisivas. La revolución de Luis de la Fuente dio sus frutos frente a Arabia Saudí y el segundo pinchazo consecutivo de los charrúas ha puesto las cosas de cara para España, a la vez que ha complicado a los de Bielsa sus aspiraciones. A La Roja le vale con sumar, mientras que los uruguayos necesitan ganar sí o sí y esperar el resultado del otro partido del grupo.
La selección española afronta en la madrugada del sábado su último partido de la fase de grupos en el Mundial 2026 ante Uruguay. Un partido que ya a priori se presenta complicado por la situación de los dos combinados. La Roja no mostró su mejor versión durante su debut en la cita mundialista, dejando entrever sus costuras. Uruguay tampoco tuvo un inicio esperanzador. Los de Luis de la Fuente fueron capaces de revertir la situación. El seleccionador entendió qué era lo que necesitaba su equipo y ajustó el plantel con algunos cambios. Los charrúa no corrieron la misma suerte y ahora ante España buscan de forma desesperada una victoria que asegure su supervivencia en la cita mundialista.
Muy buenaaas tardees!! Esta noche tenemos partidazo entre España y Uruguay. La Selección quiere amarrar el liderato del grupo H, mientras que los charrúas necesitan la victoria a toda costa si quieren pasar a dieciseisavos de final. El encuentro, de madrugada, promete sensaciones fuertes y con el punto de mira puesto en De la Fuente y la alineación que va a sacar.