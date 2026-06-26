Álvaro Paz de la Barra respalda a Jefferson Farfán y le recuerda demanda a Magaly Medina: “La voy a dejar en la calle, no tiene esa plata”

Álvaro Paz de la Barra no se guarda nada y lanza duras advertencias a Magaly Medina y a su esposo notario. Además, se solidariza con Jefferson Farfán, afirmando tener pruebas de supuestas irregularidades en los trabajos comunitarios de la conductora. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra aprovechó la polémica que rodea a Magaly Medina por el presunto incumplimiento de su servicio comunitario —señalado por el futbolista Jefferson Farfán— para respaldar públicamente al deportista y recordar que él mismo ya tiene una demanda en curso contra la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, el abogado y excandidato presidencial reafirmó su ofensiva legal contra Medina y lanzó una advertencia directa: “La voy a dejar en la calle de verdad, porque ella no tiene esa plata. Ella ni el notario”.

Álvaro Paz de la Barra respaldó a Jefferson Farfán en la polémica con Magaly Medina y reafirmó que su demanda contra la conductora sigue en curso.

La referencia al notario apunta al esposo de Medina, Alfredo Zambrano, a quien Paz de la Barra también cuestionó al señalar que ya “no tiene a los amigotes que tenía antes en el Ministerio Público y el Poder Judicial”. El exfuncionario fue explícito al vincular su respaldo a Farfán con su propia situación frente a la conductora: “Me parece bien que Jefferson Farfán haya sido constante, que haya sido coherente. El karma existe”.

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Las declaraciones llegan en un momento de alta exposición mediática para Medina, quien enfrenta cuestionamientos públicos sobre el cumplimiento de la condena derivada del juicio que perdió contra Farfán, proceso en el que fue sentenciada a ocho meses de pena privativa de libertad suspendida por los delitos de difamación agravada y violación a la intimidad.

La demanda de 30 millones de dólares que ya está en marcha

El respaldo de Paz de la Barra a Farfán no es un gesto aislado, sino la extensión pública de una disputa legal que el exalcalde inició formalmente en octubre de 2025. En ese momento, en una entrevista en el pódcast ‘Recutecu’, anunció que demandaría a Magaly Medina y a la cadena ATV por 30 millones de dólares por presuntos daños a su familia y difamación.

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El exfuncionario precisó que el monto no sería para beneficio personal, sino que sería donado al INABIF, y responsabilizó solidariamente a los ejecutivos del canal por la difusión del contenido que considera agraviante.

El exalcalde limeño sorprendió al revelar que pedirá treinta millones de dólares tras la difusión de imágenes y comentarios que, según él, afectaron a su familia y que planea donar a causas sociales (YouTube)

Medina respondió entonces con calma pero sin ceder terreno. “No sé si un juez aceptará una demanda cuando yo hablé con imágenes. Todo el país fue testigo de lo que él hizo”, declaró en aquella oportunidad, dejando en manos de su equipo legal el análisis del caso y restando importancia al anuncio del exalcalde.

Ahora, meses después y en el contexto de la polémica con Farfán, Paz de la Barra retomó el tema para dejar en claro que su postura no ha cambiado y que las acciones legales contra la conductora siguen su curso. Sus declaraciones en ‘Amor y Fuego’ funcionaron como un recordatorio público de ese proceso, al que sumó el respaldo explícito al futbolista como parte de un mismo frente crítico contra la periodista.

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El enfrentamiento entre Paz de la Barra y Magaly Medina tiene una historia larga y cargada de episodios que escalaron en intensidad con el paso del tiempo. Su origen se remonta a la cobertura que el programa de la conductora realizó sobre la vida personal del exalcalde, especialmente durante su relación con la conductora Sofía Franco.

Fin de relación con Cifuentes y planes en televisión

La entrevista con ‘Amor y Fuego’ también deparó otras revelaciones. Paz de la Barra confirmó el fin de su relación sentimental con la modelo Andrea Cifuentes y descartó que la separación haya involucrado a una tercera persona.

Luego de que Andrea Cifuentes anunciara el fin de su relación a través de un comunicado, Álvaro Paz de la Barra rompe su silencio en exclusiva para las cámaras de "Amor y Fuego" y aclara si existió una tercera persona. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“En lo absoluto, tanto de parte de ella como de parte mía. Todo bien, no hay ningún tipo de problema. Son cosas que quedan en la intimidad. Hemos preferido ser amigos”, señaló. Cifuentes, por su parte, prefirió no dar detalles y remitió a un comunicado previo publicado en sus redes sociales.

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Más allá de la polémica con Medina y el cierre de su relación con Cifuentes, el exalcalde anunció que tiene planes de convertirse en empresario de medios. “Estamos negociando la compra de un canal de televisión. Estamos a un 85%, así que tal vez están viendo al próximo broadcaster acá en el Perú”, afirmó, sin precisar el nombre del canal ni los detalles de la operación.