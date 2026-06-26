Alfredo Benavides dice que no dejará herencia a sus hijos y explica por qué tomó esa decisión: “No quiero dejar nada”

Alfredo Benavides afirmó que sus hijos no tendrán herencia porque no quiere dejar bienes tras su muerte.

El comediante Alfredo Benavides volvió a captar la atención del público con unas declaraciones que combinaron su característico humor negro con una franqueza poco habitual al hablar de temas como la herencia, el velorio y la muerte.

En una entrevista con la periodista Verónica Linares, el recordado ‘Niño Alfredito’ reveló que ha tomado decisiones muy precisas sobre lo que ocurrirá cuando fallezca, y que ninguna de ellas contempla dejar bienes a sus hijos.

“Yo me espanto cuando veo ese tipo de cosas, los hermanos peleándose para ver quién se va a quedar con el carro. Yo no quiero dejar nada”, afirmó Benavides, quien dejó en claro que su postura no responde a indiferencia hacia su familia, sino a un deseo expreso de evitar los conflictos que suelen surgir en los procesos de herencia.

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El comediante, hermano del también humorista Jorge Benavides, explicó que ya tiene instrucciones dejadas a su hija para que se cumplan sus deseos cuando llegue ese momento.

Una lista de excluidos y un velorio que no quiere

Las revelaciones de Benavides no se limitaron a la herencia. El comediante fue más allá y detalló sus instrucciones sobre el funeral, con un nivel de planificación que sorprendió a quienes escucharon la entrevista. Según explicó, su preferencia es que no haya velorio en absoluto, aunque en caso de que se realice, tiene preparada una lista de personas que no podrán ingresar.

En una sincera entrevista para Verónica Linares, Alfredo Benavides revela su plan para cuando ya no esté: no dejar herencia para evitar peleas familiares y, lo más sorprendente, una lista de personas que no podrán asistir a su velorio. Video: Lafija.com

“No quiero velorio, no quiero que nadie vaya a mi velorio porque a lo mejor se me filtra alguien que no me cae y voy a amargarme hasta muerto”, declaró entre risas. La frase, pronunciada con el tono irreverente que lo caracteriza, no tardó en circular en redes sociales.

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Pero la advertencia fue aún más específica. “Tengo una lista de gente que no puede entrar en caso de que quieran hacerlo. Sí, tengo todo listo, diseñado. Ni se les ocurra ir porque saben quiénes son, no vayan. Yo tengo la lista y mi hija está encargada de sacarlos con roche”, sentenció.

Benavides precisó que la lista incluye figuras del medio artístico: personas que, según él, no lo trataron bien o que lo hicieron sentir mal a lo largo de su carrera. Evitó dar nombres, pero fue tajante al señalar que quienes están en esa lista saben perfectamente a qué se refiere.

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La decisión de dejar a su hija a cargo de estos asuntos responde a la confianza que deposita en ella para ejecutar sus deseos con firmeza, incluso en un momento tan delicado como el de un funeral.

Alfredo Benavides defiende a Zaca TV, canal digital de sus hijos y lanza advertencia: YouTube: Magaly Medina El Podcast-

Sus hijos y el canal que construyeron sin su impulso

La postura de Alfredo Benavides sobre la herencia adquiere un matiz particular si se considera que sus hijos han construido una trayectoria propia en el mundo del entretenimiento digital. Giacomo, Rafaella y Doménico Benavides, fruto de su relación de 11 años con María Fernanda Ubierna —expareja del fallecido actor Ricky Tosso—, son los principales impulsores de Zaca TV, canal de streaming orientado al entretenimiento juvenil.

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Giacomo, el más conocido del grupo, se desempeña como conductor y creador de contenidos del canal tras estudiar comunicaciones en el IPP. Rafaella, quien estudió arquitectura en la Toulouse, es considerada el motor organizativo del proyecto y se encarga de la producción y gestión del canal. Doménico, por su parte, es gamer profesional y aporta su perfil al contenido de la plataforma.

El propio Benavides admitió en una entrevista anterior que inicialmente quería que sus hijos siguieran caminos más convencionales —llegó a desear que Giacomo fuera diplomático— pero terminó reconociendo el talento y la dedicación que han demostrado en el mundo digital.

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Además de estos tres hijos, Benavides crió a Stefano Tosso, hijo biológico de Ricky Tosso, desde que el niño tenía un año. La relación entre ambos fue reconocida públicamente por el propio Ricky Tosso antes de su fallecimiento, quien expresó su gratitud hacia el comediante por el cuidado que brindó a su hijo.

Stefano también ha tenido participación en proyectos vinculados a Zaca TV. El menor de los hijos de Benavides es Yamil, fruto de su relación con Saida Frage.