Alfredo Benavides dice que no dejará herencia a sus hijos y explica por qué tomó esa decisión: “No quiero dejar nada”

El comediante Alfredo Benavides volvió a captar la atención del público con unas declaraciones que combinaron su característico humor negro con una franqueza poco habitual al hablar de temas como la herencia, el velorio y la muerte.
En una entrevista con la periodista Verónica Linares, el recordado ‘Niño Alfredito’ reveló que ha tomado decisiones muy precisas sobre lo que ocurrirá cuando fallezca, y que ninguna de ellas contempla dejar bienes a sus hijos.
“Yo me espanto cuando veo ese tipo de cosas, los hermanos peleándose para ver quién se va a quedar con el carro. Yo no quiero dejar nada”, afirmó Benavides, quien dejó en claro que su postura no responde a indiferencia hacia su familia, sino a un deseo expreso de evitar los conflictos que suelen surgir en los procesos de herencia.
PUBLICIDAD
El comediante, hermano del también humorista Jorge Benavides, explicó que ya tiene instrucciones dejadas a su hija para que se cumplan sus deseos cuando llegue ese momento.
Una lista de excluidos y un velorio que no quiere
Las revelaciones de Benavides no se limitaron a la herencia. El comediante fue más allá y detalló sus instrucciones sobre el funeral, con un nivel de planificación que sorprendió a quienes escucharon la entrevista. Según explicó, su preferencia es que no haya velorio en absoluto, aunque en caso de que se realice, tiene preparada una lista de personas que no podrán ingresar.
“No quiero velorio, no quiero que nadie vaya a mi velorio porque a lo mejor se me filtra alguien que no me cae y voy a amargarme hasta muerto”, declaró entre risas. La frase, pronunciada con el tono irreverente que lo caracteriza, no tardó en circular en redes sociales.
PUBLICIDAD
Pero la advertencia fue aún más específica. “Tengo una lista de gente que no puede entrar en caso de que quieran hacerlo. Sí, tengo todo listo, diseñado. Ni se les ocurra ir porque saben quiénes son, no vayan. Yo tengo la lista y mi hija está encargada de sacarlos con roche”, sentenció.
Benavides precisó que la lista incluye figuras del medio artístico: personas que, según él, no lo trataron bien o que lo hicieron sentir mal a lo largo de su carrera. Evitó dar nombres, pero fue tajante al señalar que quienes están en esa lista saben perfectamente a qué se refiere.
PUBLICIDAD
La decisión de dejar a su hija a cargo de estos asuntos responde a la confianza que deposita en ella para ejecutar sus deseos con firmeza, incluso en un momento tan delicado como el de un funeral.
Sus hijos y el canal que construyeron sin su impulso
La postura de Alfredo Benavides sobre la herencia adquiere un matiz particular si se considera que sus hijos han construido una trayectoria propia en el mundo del entretenimiento digital. Giacomo, Rafaella y Doménico Benavides, fruto de su relación de 11 años con María Fernanda Ubierna —expareja del fallecido actor Ricky Tosso—, son los principales impulsores de Zaca TV, canal de streaming orientado al entretenimiento juvenil.
PUBLICIDAD
Giacomo, el más conocido del grupo, se desempeña como conductor y creador de contenidos del canal tras estudiar comunicaciones en el IPP. Rafaella, quien estudió arquitectura en la Toulouse, es considerada el motor organizativo del proyecto y se encarga de la producción y gestión del canal. Doménico, por su parte, es gamer profesional y aporta su perfil al contenido de la plataforma.
El propio Benavides admitió en una entrevista anterior que inicialmente quería que sus hijos siguieran caminos más convencionales —llegó a desear que Giacomo fuera diplomático— pero terminó reconociendo el talento y la dedicación que han demostrado en el mundo digital.
PUBLICIDAD
Además de estos tres hijos, Benavides crió a Stefano Tosso, hijo biológico de Ricky Tosso, desde que el niño tenía un año. La relación entre ambos fue reconocida públicamente por el propio Ricky Tosso antes de su fallecimiento, quien expresó su gratitud hacia el comediante por el cuidado que brindó a su hijo.
Stefano también ha tenido participación en proyectos vinculados a Zaca TV. El menor de los hijos de Benavides es Yamil, fruto de su relación con Saida Frage.
Más Noticias
Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así quedaron Países Bajos, Túnez, Japón y Suecia
Los dos encuentros de la fecha final terminaron de definir el destino de los cuatro equipos. Revisa cómo se ubica cada selección y los clasificados a octavos de final
Japón 1-1 Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026
Los ‘nipones’ y los suecos definirán su suerte en la Copa del Mundo: chocarán por la clasificación a los 16avos por el Grupo F. Sigue el minuto a minuto del determinante duelo
Gonzalo Plata se rindió ante la hinchada ecuatoriana tras clasificación en Mundial 2026: “Esperemos que sigan llevando mucha ropa”
El futbolista del Flamengo marcó el tanto que le devolvió el alma al cuerpo al conjunto de Sebastián Beccacece. ”Ellos merecen esto mucho más que nosotros”, consignó
Intervienen a escolar por presunta venta de droga dentro de colegio en Trujillo y se activa investigación conjunta
La Gerencia Regional de Educación de La Libertad informó que este es el tercer caso vinculado a drogas detectado en colegios de la región, lo que ha motivado el fortalecimiento de acciones preventivas
Cómo hacer una denuncia policial digital en Perú
Permite reportar el robo o extravío de documentos y obtener un certificado digital con validez oficial sin acudir a una comisaría, mediante un trámite gratuito disponible todo el día desde cualquier parte del Perú
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD