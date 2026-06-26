Alejandra Baigorria lanza duro dardo a Magaly Medina tras disputa legal con Jefferson Farfán: “El karma es así”

Alejandra Baigorria se pronunció sobre el enfrentamiento público entre Magaly Medina y Jefferson Farfán y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “La vida da vueltas. El karma es así”.

La empresaria aclaró que no celebra el momento que atraviesa la conductora, pero aprovechó el tema para recordar que durante años fue blanco de críticas y burlas en televisión.

Baigorria dio sus declaraciones ante las cámaras de 'Amor y Fuego’, en medio de un escenario tenso: Farfán insiste en denunciar presuntas irregularidades en el servicio comunitario de Medina, mientras la periodista ha denunciado amenazas contra su vida ante las autoridades.

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“Ella se creía blindada”: la crítica de Baigorria a Magaly Medina

En su declaración, Baigorria sostuvo que Medina, por su posición en televisión, asumía que nadie cuestionaría su vida personal como ella lo hace con otros.

“Ella se creía blindada por el tema de que ella tiene un programa que nadie la va seguir a ella, que nadie la va a grabar a ella, que nadie va a criticar su vida… pero ahora sí, como critica la vida de los demás, ahora la están criticando a ella… hay que apechugar”, expresó.

Luego añadió una frase que apunta a su propia experiencia mediática: “Yo apechugo y tengo que aguantarme, pero no me voy a quedar callada”.

Alejandra Baigorria dispara contra Magaly Medina tras disputa legal con Jefferson Farfán: “Ella se creía blindada”

“La vida da vueltas. El karma es así”

Aunque remarcó que no le desea el mal a nadie, Baigorria sí dejó una reflexión que se leyó como un dardo directo contra la conductora.

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“Yo respeto lo que le puede pasar a la señora Magaly, me mantengo al margen… toda la vida da vueltas, el karma es así. Si uno hace bien, recibes bien; haces mal, recibes mal”, afirmó.

Su mensaje conectó con el clima de redes, donde el caso Farfán–Magaly ha despertado una ola de opiniones, críticas y reacciones de distintas figuras del espectáculo.

“Llevo 14 años de mi vida con burlas”: el reclamo por el pasado

La empresaria de Gamarra también recordó que, según su versión, Medina se ha burlado de ella durante años. Ante la pregunta de si Magaly se había burlado de su vida, respondió:

“¿En algún momento? Llevo más de catorce años de mi vida con burlas y burlas”.

En ese mismo tramo, afirmó que ha reunido material relacionado con esos episodios: “Ya recopilé todo eso, lo tengo juntadito”.

¿Acciones legales? “Ya vamos a ver”

Consultada sobre si tomará acciones formales, Baigorria no lo confirmó, pero dejó la puerta abierta: “Ya vamos a ver”.

La frase funcionó como advertencia: no anunció una demanda, pero instaló la posibilidad de responder en el terreno legal si considera que corresponde.

Alejandra Baigorria se metió al tema Farfán–Magaly y soltó una frase que se viralizó: “El karma es así”. Dijo que Magaly “se creía blindada” y recordó años de burlas. 'Amor y Fuego'.

El contexto: Farfán y Magaly no bajan el tono

Las declaraciones de Baigorria se dan mientras Farfán y Medina siguen intercambiando mensajes. En días recientes, el exfutbolista publicó en Instagram: “Mis respetos a las vueltas que da la vida. Salió muy mal tu jugada… Ayyy MJ”, mientras que Magaly respondió con una frase que muchos interpretaron como indirecta: “El resentido necesita destruir todo lo que no tiene”.

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En paralelo, la conductora informó que denunció amenazas ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el INPE, y señaló que los mensajes advierten sobre un atentado contra su vida y la de su abogado.

Jefferson Farfán y Magaly Medina mantienen su enfrentamiento público con mensajes cruzados en redes

Un comentario que reaviva una rivalidad de años

El pronunciamiento de Baigorria reactivó una rivalidad larga con Magaly Medina, marcada por críticas televisivas y respuestas públicas. Esta vez, la empresaria no se centró en detalles del caso judicial, pero sí usó el contexto para insistir en su argumento: quien critica constantemente también puede ser cuestionado.

Con el conflicto Farfán–Magaly aún abierto, las reacciones de figuras del espectáculo siguen sumándose, y la frase “el karma es así” se convirtió en una de las más repetidas en redes en las últimas horas.

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