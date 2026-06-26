El secreto científico del ceviche: por qué el limón transforma el pescado sin cocinarlo, según una especialista en bioingeniería

Una representación visual ilustra la preparación del ceviche peruano y el modo en que el ácido del limón interactúa con el pescado y otros componentes a nivel molecular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche suele describirse como un pescado “cocinado” con limón, pero esa frase es más una simplificación culinaria que una explicación científica. El plato emblemático del Perú, celebrado cada 28 de junio durante el Día Nacional del Ceviche, ofrece en realidad una demostración visible de cómo la acidez modifica las proteínas de un alimento sin necesidad de aplicar calor.

El interés por comprender este proceso creció en paralelo al reconocimiento internacional de la gastronomía peruana. El ceviche ya no se analiza solo como una receta tradicional, sino también como un caso de estudio sobre química de los alimentos, percepción sensorial y seguridad alimentaria.

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En una entrevista con Infobae Perú, Alejandra Ratti, directora del departamento de Bioingeniería e Ingeniería Química de la UTEC y líder de FIRE Lab, explicó qué ocurre desde el momento en que el pescado entra en contacto con el jugo de limón y por qué el cambio de color no equivale a una cocción térmica.

La desnaturalización: el fenómeno central del ceviche

Una infografía ilustra la química del ceviche peruano, señalando cómo el ácido cítrico desnaturaliza las proteínas del pescado para modificar su textura y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas del pescado poseen una estructura tridimensional estable. Esa forma determina gran parte de sus propiedades físicas: textura, capacidad de retener agua y apariencia. El jugo de limón contiene ácido cítrico y una alta concentración de iones de hidrógeno. Cuando esos iones interactúan con los aminoácidos de las proteínas, alteran las fuerzas que mantienen su estructura original.

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“Las proteínas cambian de forma, y ese cambio se refleja en la textura y apariencia del pescado”, indicó Ratti.

Ese proceso recibe el nombre de desnaturalización. No implica que las proteínas desaparezcan ni que el pescado quede cocido; simplemente cambia la manera en que las moléculas están plegadas.

Por qué el pescado se vuelve blanco

El pescado crudo suele presentar un aspecto translúcido porque sus proteínas conservan una organización que deja pasar la luz con relativa facilidad. Cuando el ácido altera esa organización, la luz se dispersa de otra manera y la carne adquiere un color más blanco y opaco.

El mismo efecto visual aparece en un pescado sometido al calor, pero el mecanismo es distinto. En la cocción tradicional, la energía térmica rompe interacciones internas de las proteínas. En el ceviche, el cambio surge por una modificación química del entorno.

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“Visualmente puede parecer cocido, pero el mecanismo que produjo ese cambio fue químico, no térmico”, precisó la especialista.

Otro rasgo característico del ceviche es la firmeza del pescado. La reorganización de las proteínas modifica la capacidad del tejido para retener agua y cambia la sensación al masticar. El resultado es una carne más consistente que la del pescado crudo.

El tiempo de exposición al limón resulta decisivo. Una marinada breve produce firmeza y frescura; una exposición prolongada puede secar el pescado y volverlo quebradizo. En términos culinarios, el equilibrio entre acidez y tiempo define la calidad del plato.

La ciencia también explica el sabor y el aroma

Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)

El perfil aromático del ceviche surge de la combinación de compuestos volátiles. El limón aporta moléculas asociadas a los cítricos; el ají, la cebolla y el culantro incorporan sus propios compuestos aromáticos; y el pescado contribuye con notas marinas relacionadas con su frescura.

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La percepción del sabor no depende únicamente del limón. La sal modifica la intensidad de otros sabores, la cebolla añade compuestos azufrados y el ají introduce sensaciones picantes que activan receptores específicos del sistema nervioso.

Ratti destacó que el ceviche permite explicar conceptos científicos complejos a partir de un plato cercano para la mayoría de los peruanos. Variables como acidez, temperatura, tiempo y calidad de los ingredientes influyen directamente en el resultado final.

En bioquímica de alimentos, el ceviche suele utilizarse como ejemplo de cómo las proteínas responden a cambios de pH. El limón reduce el pH del medio y altera las cargas eléctricas presentes en los aminoácidos. Esa modificación basta para cambiar la estructura de las proteínas sin necesidad de fuego.

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El mito del limón

Un diagrama explica las transformaciones químicas y el rol del limón en la preparación del ceviche, desde sus ingredientes crudos hasta el plato final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confundir la acidez con una cocción segura es uno de los errores más extendidos. Muchas personas creen que el limón elimina todos los microorganismos peligrosos presentes en el pescado. Sin embargo, Ratti fue clara al respecto: “No de manera completa ni confiable”.

Para reducir los riesgos y consumir ceviche de forma segura, la especialista recomienda:

Comprar pescado en establecimientos confiables. Mantener la cadena de frío desde la compra hasta la preparación. Utilizar utensilios y superficies debidamente higienizados. Evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. Consumir el ceviche poco tiempo después de prepararlo.

El ácido puede reducir ciertas cargas microbianas y modificar el ambiente donde viven algunos microorganismos, pero no garantiza la eliminación de bacterias o parásitos. Por eso la frescura del pescado y la manipulación higiénica son factores esenciales.

Lo que realmente ocurre en un plato de ceviche

La explicación de Alejandra Ratti resume el fenómeno central del ceviche: el limón transforma el pescado, pero no lo cocina. El plato ofrece una demostración accesible de cómo la química puede cambiar color, textura y sabor en cuestión de minutos, siempre que la preparación parta de un pescado fresco y de prácticas adecuadas de inocuidad alimentaria.

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El Día Nacional del Ceviche y su dimensión cultural

El Perú celebra el Día Nacional del Ceviche cada 28 de junio para promover el consumo del plato y resaltar su importancia cultural. El ceviche cuenta con reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación y forma parte del patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO.

Restaurantes, mercados, familias y cocineros participan en una fecha que combina identidad cultural y conocimiento culinario. La preparación representa una tradición costera ligada al aprovechamiento del pescado fresco y a la evolución histórica de la cocina peruana.