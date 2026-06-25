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“La elección ya acabó”: Keiko Fujimori señala que recibe la Presidencia con humildad y promete un gabinete fuera de su partido

La lideresa de Fuerza Popular anticipó la convocatoria de profesionales independientes para integrar su equipo de gobierno y aseguró que su gestión priorizará la recuperación del Estado

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La lideresa de Fuerza Popular anticipó la convocatoria de profesionales independientes para integrar su equipo de gobierno y aseguró que su gestión priorizará la recuperación del Estado

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este jueves que recibe su victoria presidencial con humildad y anunció la conformación de un gabinete integrado por figuras “más allá” de su partido, cuando el escrutinio oficial alcanza el 99.877 % y le da el 50.121 % de los respaldos.

“Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”, declaró desde el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

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Durante su discurso ante simpatizantes, la virtual presidenta electa expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante el proceso y subrayó la importancia de la participación ciudadana, en especial de quienes se sumaron como personeros de su formación.

Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica, en las que participaron de manera voluntaria para defender la democracia”, expresó.

El escrutinio oficial, con el 99,877 % de las actas contabilizadas, le otorga el 50,121 % de los votos (9.208.624 sufragios), superando por un estrecho margen a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, quien obtuvo el 49,879 % (9.164.171 votos)
El escrutinio oficial, con el 99,877 % de las actas contabilizadas, le otorga el 50,121 % de los votos (9.208.624 sufragios), superando por un estrecho margen a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, quien obtuvo el 49,879 % (9.164.171 votos)

Reconoció la marcada polarización del país, evidenciada en los comicios, y convocó a la unidad nacional. “La elección ya acabó y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado. Lo que nos corresponde ahora es tender los puentes, es volvernos a abrazar, es trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos”, afirmó.

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También se dirigió a los sectores que aún mantienen suspicacia hacia su figura y aseguró que su gestión priorizará la ejecución de obras y la generación de empleo. “Quiero enviar ese mensaje a las personas que todavía desconfían de nosotros, que vamos a llevar las obras, que vamos a llevar trabajo, que vamos a construir escuelas y que vamos a trabajar juntos por la paz, por el orden y el desarrollo de nuestro país”, indicó.

“Y así es como vamos a gobernar: con fuerza, estando con ustedes, recorriendo nuestro país, pero por sobre todo cumpliendo con nuestra palabra”, manifestó.

Sobre la integración del futuro gabinete, Fujimori adelantó que estará compuesto por profesionales independientes y con experiencia. “Vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, remarcó.

Dirigió un mensaje a quienes desconfían de su figura, asegurando que su gestión priorizará la ejecución de obras, la generación de empleo, el fortalecimiento del orden y el desarrollo del país
Dirigió un mensaje a quienes desconfían de su figura, asegurando que su gestión priorizará la ejecución de obras, la generación de empleo, el fortalecimiento del orden y el desarrollo del país

“Vamos a inaugurar las obras, pero sobre todo vamos a hacer que el futuro de nuestros hijos sea un mejor futuro para todos ellos. Gracias por confiar en Dios. Gracias por habernos ayudado, por darme esta oportunidad, que por supuesto la asumimos con humildad”, concluyó.

Según el conteo oficial, la candidata obtiene el 50,121 % de los votos, lo que representa 9.208.624 sufragios, mientras que su contrincante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanza el 49,879 %, con 9.164.171 votos.

De esa manera, se ubica en la puerta de Palacio de Gobierno después de haber perdido en tres ocasiones consecutivas frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

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