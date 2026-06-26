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Sport Boys se queda sin garantías para recibir a Cantolao este sábado: autoridades niegan autorización por seguridad

El club rosado señaló que presentó la documentación dentro de los plazos, pero recibió una resolución negativa para el encuentro de la tercera fecha del Grupo I, fijado para las 19:30 horas

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Sport Boys – Cantolao - Copa de la Liga – Estadio Miguel Grau – Perú – deportes – 25 junio
Foto 0: La institución rosada comunicó que la autoridad rechazó la autorización para el duelo por la Copa de la Liga en el estadio Miguel Grau, previsto para las 19:30, y aún no se anunció reprogramación (Sport Boys)

Sport Boys anunció que las autoridades competentes rechazaron el otorgamiento de garantías para el partido previsto este sábado ante la Academia Cantolao, correspondiente a la Copa de la Liga. El club señaló que había presentado a tiempo la documentación solicitada y realizado los trámites dentro de los plazos establecidos, pero que, aun así, la resolución fue negativa.

El encuentro estaba programado en el Estadio Miguel Grau desde las 19:30 horas (00:30 GMT), por la tercera fecha del Grupo I. En su pronunciamiento, la institución indicó que la determinación se sustentó en el contexto actual del país, asociado a la seguridad ciudadana, el desarrollo de procesos electorales y la disponibilidad de efectivos policiales, elementos considerados al momento de adoptar la medida.

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Denegatoria para el duelo en el Miguel Grau

Sport Boys – Cantolao - Copa de la Liga – Estadio Miguel Grau – Perú – deportes – 25 junio
Sport Boys confirmó que el partido frente a Cantolao quedó sin garantías para disputarse este sábado. La decisión fue comunicada por las autoridades pese a que el club aseguró cumplir los requisitos. (Sport Boys)

El club rosado difundió un comunicado dirigido a “sus socios, hinchas y público en general” para informar el resultado de las gestiones vinculadas al compromiso ante Cantolao. En el texto, Sport Boys sostuvo que cumplió con lo requerido por las instancias correspondientes y que los procedimientos se ejecutaron conforme a lo establecido.

“El Club Sport Boys Association informa a sus socios, hinchas y público en general que, pese a haber cumplido oportunamente con la presentación de toda la documentación requerida y realizado las gestiones correspondientes dentro de los plazos establecidos, las autoridades competentes han decidido denegar las garantías para la realización del partido programado para este sábado”.

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Sport Boys precisó que la decisión se conectó con un conjunto de factores de orden público. En su explicación, remarcó que la coyuntura fue evaluada por las autoridades para emitir la resolución final, con énfasis en tres aspectos: seguridad ciudadana, procesos electorales y disponibilidad de personal policial.

“Esta decisión responde a la actual coyuntura que atraviesa el país, vinculada a temas de seguridad ciudadana, el desarrollo de procesos electorales y la disponibilidad de personal policial, factores que han sido considerados por las autoridades al momento de emitir su resolución."

El comunicado ubicó el caso en el marco de la organización de espectáculos deportivos y el control del orden en jornadas de competencia. Sport Boys no incluyó una nueva fecha para el partido ni informó cambios en la programación, y se limitó a reportar la negativa de garantías para el encuentro previsto para este sábado.

Los motivos señalados por el club: seguridad, elecciones y dotación policial

Sport Boys – Cantolao - Copa de la Liga – Estadio Miguel Grau – Perú – deportes – 25 junio
El club rosado detalló que la resolución oficial estuvo vinculada a factores externos relacionados con el contexto nacional. Entre ellos figuran la seguridad, las elecciones y el personal policial disponible. (Sport Boys)

En un segundo pronunciamiento, Sport Boys reiteró que la negativa se explicó por el escenario nacional y por limitaciones asociadas a la presencia de efectivos para la cobertura del evento. En esa misma línea, recordó que el duelo correspondía a la tercera jornada del Grupo I de la Copa de la Liga y que estaba previsto para este sábado.

De acuerdo con el club, la evaluación de las autoridades tomó en cuenta la situación de la seguridad ciudadana, el avance de procesos electorales y la disponibilidad de personal policial. Esos puntos fueron consignados como parte de la justificación expuesta en el comunicado institucional.

El club planteó, además, que mantuvo una postura de acatamiento frente a las decisiones oficiales y que su prioridad se centró en el resguardo de quienes asisten a los partidos. En su mensaje, enfatizó la disposición para coordinar medidas orientadas a la seguridad del público en eventos deportivos.

“Como institución, somos respetuosos de las decisiones adoptadas por los organismos competentes y reafirmamos nuestra permanente disposición al diálogo y al trabajo coordinado en favor de la seguridad de todos los asistentes a los espectáculos deportivos."

El club chalaco también mencionó que la experiencia del asistente forma parte de la identidad del club y vinculó ese concepto con un enfoque familiar dentro del estadio. En ese sentido, el comunicado relacionó la organización de los encuentros con el fortalecimiento de condiciones que permitan su desarrollo con normalidad.

Mesa de trabajo y coordinación con autoridades

Sport Boys – Cantolao - Copa de la Liga – Estadio Miguel Grau – Perú – deportes – 25 junio
Lejos de confrontar con las autoridades, Sport Boys optó por abrir un espacio de diálogo. El club buscará coordinar acciones que fortalezcan la seguridad y faciliten sus próximos encuentros. (Sport Boys)

En el mismo texto, Sport Boys anunció que impulsará una instancia de coordinación con las entidades correspondientes. La institución indicó que convocará a una mesa de trabajo con autoridades pertinentes para atender inquietudes y expresar apoyo a medidas que refuercen las condiciones de seguridad de los partidos.

“En ese sentido, el Club Sport Boys Association convocará a una mesa de trabajo junto a las autoridades pertinentes con el objetivo de absolver cualquier inquietud y brindar todo el apoyo necesario para fortalecer las condiciones que permitan el normal desarrollo de nuestros encuentros deportivos, preservando siempre la seguridad y la experiencia familiar que caracteriza a nuestra institución."

El club también incluyó un mensaje dirigido a su afición, al agradecer la comprensión frente a la decisión informada. En su cierre, reafirmó un compromiso con el fútbol y con su hinchada, sin detallar un cronograma alternativo para el duelo ante Cantolao ni precisar medidas adicionales vinculadas a la programación.

“Agradecemos la comprensión de nuestros hinchas y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar del fútbol y de toda la hinchada rosada“.

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