Pago triple por trabajar el 29 de junio no siempre aplica: Los escenarios que la ley no cubre

El 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, es feriado nacional en Perú y genera un escenario particular en materia laboral: muchos trabajadores del sector privado y público se preguntan si laborar en esa fecha implica recibir siempre un pago triple.
El Decreto Legislativo 713 establece que el 29 de junio es un feriado nacional, y que los trabajadores tienen derecho a percibir la remuneración del día, incluso si no prestan servicios.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), todo trabajador del régimen privado tiene derecho a la remuneración del día feriado, la cual ya se encuentra incorporada en el pago semanal, quincenal o mensual. El feriado del 29 de junio coincide este año con un fin de semana largo, generando más consultas respecto al pago adicional por laborar en esa fecha.
PUBLICIDAD
Ahora bien, el pago triple no siempre aplica. “Si el trabajador realiza labores el feriado con un descanso sustitutorio, mantiene el pago por el trabajo efectuado y también por el día destinado al descanso”, señala Corthorn.
Según la norma, si el trabajador labora el feriado y no recibe descanso sustitutorio, el empleador debe abonar la remuneración del día, más una sobretasa del 100 %. En ese caso, el pago total equivale a tres jornadas: una por el feriado y dos adicionales por la labor efectuada.
La propia CCL ilustra un caso práctico: un trabajador con un sueldo mensual de S/ 1.500 percibe una remuneración diaria de S/ 50. Si labora el feriado sin descanso sustitutorio, recibirá S/ 50 por el día feriado —ya integrado en su salario habitual— y S/ 100 adicionales por la sobretasa del 100 %, sumando S/ 150 por esa jornada.
PUBLICIDAD
Situaciones excepcionales y diferencias entre feriado y día no laborable
El Decreto Legislativo 713 contempla escenarios donde el pago triple no corresponde. Si el 29 de junio coincide con el día de descanso semanal obligatorio del trabajador y este no labora, solo percibirá la remuneración correspondiente al descanso semanal, sin pago extra por el feriado.
La ley también aclara que no se considera trabajo en feriado cuando el turno se inicia en día laborable y concluye en día feriado. En ese caso, no corresponde el pago adicional.
“El tratamiento varía según las condiciones pactadas con el empleador”, precisa el especialista. Por eso, los acuerdos sobre descanso sustitutorio deben quedar registrados por escrito para evitar futuros reclamos.
PUBLICIDAD
Conviene diferenciar entre un día feriado y un día no laborable. Los feriados aplican a ambos sectores, público y privado. Si se labora en feriado sin descanso sustitutorio, se genera el pago triple.
Los días no laborables, en cambio, están dirigidos principalmente a trabajadores del sector público, y su aplicación en el sector privado es voluntaria y depende de un acuerdo. Las horas no laboradas deben ser compensadas en los días siguientes, según lo que se acuerde entre las partes.
La normativa laboral peruana también contempla sanciones para las empresas que incumplan el pago de la sobretasa o el descanso acordado. Las multas pueden ir desde S/ 1.265 para microempresas hasta S/ 288.915 para empresas que no son mype, informa la CCL.
PUBLICIDAD
El 29 de junio, no pagar triple solo corresponde en situaciones específicas, lo que obliga a empleadores y trabajadores a revisar las condiciones de trabajo pactadas antes de la jornada.
Más Noticias
¿ONP o AFP?: Diferencias básicas que todo trabajador debe conocer
El futuro jubilatorio en Perú depende de la elección entre la Oficina de Normalización Previsional y las Administradoras de Fondos de Pensiones. Conoce cómo funcionan, qué requisitos exigen y cuáles son las claves para cambiar de sistema sin perder aportes
Carlos Ascues y Fabrizio Roca aceptan propuesta para disputar la Copa Perú 2026: firmaron contrato por el novedoso Juventud Bellavista
El club trujillano anduvo al acecho de los dos futbolistas, quienes finalmente se decantaron por el proyecto deportivo. Llegan con la misión de aportar liderazgo y goles, respectivamente
JNJ abre investigación contra Delia Espinoza por presuntas infracciones como Fiscal de la Nación
La Junta Nacional de Justicia otorgó un plazo de 10 días hábiles para que la extitular del Ministerio Público presente sus descargos
Renato Tapia confirmó interés de River Plate y reveló por qué no se concretó el fichaje: “Si me quieren, me tienen que comprar”
El volante nacional de 30 años sostuvo que un miembro del comando técnico de Eduardo Coudet se comunicó con él. “No me llamó el ’Chacho’. Hace mucho que no hablo con él”, consignó
Sport Boys se queda sin garantías para recibir a Cantolao este sábado: autoridades niegan autorización por seguridad
El club rosado señaló que presentó la documentación dentro de los plazos, pero recibió una resolución negativa para el encuentro de la tercera fecha del Grupo I, fijado para las 19:30 horas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD