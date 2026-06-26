Permiso de viaje para menores: requisitos si viaja solo con uno de los padres

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuando un menor sale del país solo con uno de sus padres, es obligatorio que el progenitor que no viaja otorgue su consentimiento. - Agencia Andina

Viajar fuera del país puede representar un desafío para las familias cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. La normativa vigente en Perú establece que un menor de edad necesita autorización expresa para salir del territorio nacional cuando viaja solo con uno de sus padres. Esta medida busca proteger los derechos del menor y evitar situaciones de riesgo, por lo que conocer los requisitos y procedimientos se vuelve fundamental para prevenir contratiempos en los controles migratorios.

Requisitos si el menor viaja al extranjero acompañado solo por su padre o madre

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, cuando un menor sale del país solo con uno de sus padres, es obligatorio que el progenitor que no viaja otorgue su consentimiento. Existen diferentes modalidades para tramitar la autorización:

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Autorización notarial: se gestiona en una notaría y requiere la firma del padre o madre que no viaja.

Autorización judicial: procede cuando hay desacuerdo, ausencia o paradero desconocido de uno de los padres. En este caso, el Juzgado de Familia evalúa la situación y puede conceder el permiso mediante sentencia.

Autorización consular: corresponde cuando uno o ambos padres se encuentran en el extranjero. El trámite se realiza en el consulado peruano y luego debe legalizarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el menor viaja solo o en compañía de un tercero, ambos padres deben autorizar el viaje. Existen casos específicos para menores reconocidos solo por uno de los padres o cuando uno de los progenitores ha fallecido, situación en la que basta la autorización del padre sobreviviente, siempre que se presente el acta de defunción correspondiente.

Si el menor viaja solo o en compañía de un tercero, ambos padres deben autorizar el viaje - Agencia Andina

Documentos a presentar: DNI del menor, partida de nacimiento y presencia notarial

Para tramitar la autorización de viaje, se deben presentar los siguientes documentos:

DNI o pasaporte del menor de edad (según corresponda al destino).

Partida de nacimiento original y copia.

DNI o pasaporte de los padres que brindan la autorización.

En caso de fallecimiento de uno de los padres, se debe adjuntar la copia del acta de defunción .

Si el menor es representado por un apoderado, se requiere el poder notarial respectivo.

El trámite notarial exige la presencia y firma del progenitor que otorga el permiso y del notario, quien certifica la autenticidad del documento. El documento debe detallar datos esenciales como lugar de salida y destino, fechas de viaje, información de la persona responsable durante el trayecto y datos de la aerolínea o medio de transporte. Para los permisos consulares, la autorización debe ser legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y entregada a la autoridad migratoria.

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Una infografía detalla los permisos requeridos y las modalidades de autorización para que menores de edad peruanos salgan del país, incluyendo viajes con un solo progenitor, terceros o en caso de padre fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si uno de los padres se opone al viaje o se encuentra inubicable?

En situaciones donde no existe acuerdo entre los padres para autorizar el viaje, uno de ellos está ausente o su paradero es desconocido, se debe solicitar una autorización judicial. El trámite se realiza ante el Juzgado de Familia, que evaluará la documentación presentada y tomará declaraciones tanto del solicitante como del menor.

El juzgado puede ordenar la notificación del padre ausente mediante la publicación de edictos en portales oficiales y medios impresos. Si el progenitor reside en Perú, dispone de 15 días para responder; si está en el extranjero, el plazo es de 30 días. El juzgado también puede solicitar información migratoria sobre la persona ausente. Una vez concedida la autorización judicial, la sentencia debe presentarse ante la autoridad migratoria y solo tiene validez por un viaje.

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Cuando uno o ambos padres están fuera del país, la autorización se tramita en el consulado correspondiente. El permiso consular, tras ser legalizado, permite que el menor viaje con el progenitor que reside en Perú.

El control migratorio en aeropuertos: Plazos de vigencia del permiso escrito

El control migratorio en aeropuertos y puntos fronterizos exige la presentación física de la autorización al momento de la salida del menor. Las autorizaciones notariales y consulares poseen una vigencia de 90 días desde la fecha de emisión y solo se pueden usar para un viaje específico. Este requisito aplica también para menores peruanos residentes en el extranjero si han permanecido más de 183 días en el país.

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Algunos de los datos obligatorios en el permiso son:

Ciudad de salida y destino.

Fechas de salida y retorno.

Datos de la persona responsable del menor durante el viaje y la estadía.

Información de la aerolínea o medio de transporte.

No presentar la documentación completa o un permiso vencido puede impedir la salida del menor, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones. Para evitar inconvenientes, se recomienda iniciar el trámite con anticipación y verificar que toda la información contenida en los documentos coincida con los registros oficiales y los datos del viaje.