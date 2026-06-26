Renato Tapia confirmó interés de River Plate y reveló por qué no se concretó el fichaje: “Si me quieren, me tienen que comprar”

El futbolista peruano Renato Tapia confirmó en 'Juego Cruzado' que River Plate sí mantuvo un contacto con él, pero las negociaciones no avanzaron más allá de una simple conversación. Crédito: X Denganche.

Renato Tapia rompió el silencio sobre los rumores que lo vincularon con River Plate durante el último mercado de pases y confirmó que sí existió un acercamiento por parte del club argentino. Sin embargo, el mediocampista peruano aclaró que las conversaciones nunca pasaron a una etapa formal debido a que mantiene contrato vigente con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y cualquier negociación dependía de un acuerdo entre ambas instituciones.

El volante de 30 años, quien llegó al conjunto emiratí tras finalizar su etapa en el fútbol español, explicó que en ningún momento rechazó una oferta del cuadro de Núñez, como se especuló en distintos medios. Según contó, el interés existió, pero las condiciones contractuales hicieron imposible que la operación avanzara.

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“Preguntaron por mí, no es un secreto. Se dijo que hubo una propuesta que yo rechacé, eso no pasó. Conversamos, pero yo tengo un año de contrato. La salida, si me quieren, me tienen que comprar. Tampoco sabría decir si hubo comunicación entre clubes, pues estoy de vacaciones”, declaró Tapia.

Renato Tapia se refirió a su vinculación con River Plate.

Con esas palabras, el futbolista dejó claro que la decisión no dependía exclusivamente de él. Al tener vínculo vigente con Al-Wasl por una temporada más, River Plate debía negociar directamente con la institución de Emiratos Árabes Unidos si realmente pretendía incorporarlo a su plantel.

Asimismo, el mediocampista desmintió que el contacto haya sido con Eduardo ‘Chacho’ Coudet, actual entrenador del conjunto ’millonario’. Tapia coincidió con el estratega argentino durante su etapa en el Celta de Vigo, por lo que se especuló que esa relación habría facilitado las conversaciones.

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“No me llamó el ‘Chacho’. Hace mucho que no hablo con él”, aseguró. Quien sí se comunicó con el peruano fue Octavio Manera, integrante del comando técnico del entrenador argentino y actual preparador físico de River Plate. A través de ese contacto inicial se conoció la disposición del jugador, aunque las conversaciones nunca prosperaron hasta convertirse en una negociación formal.

Renato Tapia suena fuerte para sumarse a River Plate. - Crédito: Soy del Millo

Actualmente, Tapia defiende la camiseta de Al-Wasl, uno de los clubes más importantes de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, donde continúa siendo una de las principales figuras del equipo. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el internacional peruano mantiene un valor de mercado cercano a 1,5 millones de euros.

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El lamento por su ausencia en la selección

Más allá de su presente a nivel de clubes, uno de los temas que más preocupa a Renato Tapia continúa siendo su ausencia en la selección peruana. El volante no ha vuelto a ser considerado en las últimas convocatorias y, aunque oficialmente nunca se explicó el motivo, distintas versiones apuntan a que existiría un distanciamiento con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Ninguna de las partes se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto ni habría dado el primer paso para recomponer la relación, situación que mantiene alejado a uno de los futbolistas más importantes que ha tenido Perú durante la última década.

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El volante no ha sido considerado por Mano Menezes desde que obtuvo el mando de la 'blanquirroja'. (Juego Cruzado)

El mediocampista confesó que esa situación le genera una profunda tristeza, pues considera que todavía tiene mucho por aportar a la ‘bicolor’.

“Duele en el corazón. Uno siente que puede dar mucho más todavía. Tengo 30 años, recién voy a cumplir 31. No siento que haya terminado un ciclo. No siento que haya dado todo lo que he tenido que dar a la selección. Siento que puedo estar en un par de Mundiales más, haciendo las cosas bien. Si tengo 37 o 38 años y no hago las cosas bien, no puedo pedir estar en el Mundial”, manifestó.

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Tapia también se mostró optimista respecto al futuro del combinado nacional. Considera que existe una nueva generación de futbolistas con el potencial suficiente para volver a competir por un cupo mundialista y cree que aún puede ser parte de ese proceso.

“Hay un grupo de jóvenes que podemos llegar a un Mundial en las mejores condiciones. Hay muchas posibilidades de que de cara al 2030 armemos un grupo bonito. Duele, pero a la vez se acepta porque no puedo hacer nada más”, concluyó el mediocampista, dejando abierta la puerta a un eventual regreso con la camiseta de Perú si las circunstancias cambian en el futuro.

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