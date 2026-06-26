Claves para entender el nuevo Congreso bicameral 2026-2031

Congreso de la República. (Foto: Andina)

En Perú se reinstalará, desde el 27 de julio, un Congreso bicameral, con senarores y diputados, después de más de tres décadas de unicameralidad. Pese a que los peruanos se negaron a este sistema en un referéndun hace unos años, una mayoría parlamentaria aprobó la reforma constitucional que restablece este modelo a partir de la próxima legislatura.

El nuevo Parlamento estará integrado por 190 representantes, distribuidos en 130 diputados y 60 senadores. Todos serán elegidos para mandatos de cinco años, con la posibilidad de reelección inmediata, conforme a la Ley de Reforma Constitucional 31988. La transición implica cambios en la representación y en el proceso legislativo, lo que plantea preguntas sobre la nueva dinámica de poder y la relación con el Ejecutivo.

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El sistema bicameral es presentado por sus impulsores como una vía para “mejorar la calidad de las leyes” y fortalecer el control político, al dividir funciones y establecer filtros adicionales antes de promulgar normas.

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¿Qué es un Congreso bicameral?

El Congreso bicameral divide el Parlamento en dos cámaras con funciones distintas pero complementarias: la Cámara de Diputados y el Senado.

Esta estructura implica que los proyectos de ley y las decisiones políticas pasarán por un doble análisis, lo que busca reducir errores y garantizar mayor equilibrio. La Cámara de Diputados va a ser una cámara política de control, mientras que los senadores serán lo de reflexión y revisión.

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Funciones de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados es la primera instancia del proceso legislativo. Entre sus funciones principales se encuentran presentar y aprobar proyectos de ley, fiscalizar al Ejecutivo, interpelar y censurar ministros, crear comisiones investigadoras y decidir sobre la confianza al gabinete. Esta cámara representará los intereses territoriales y será el canal más directo entre la ciudadanía y el poder legislativo.

Rol y atribuciones del Senado

El Senado supervisa y revisa las leyes aprobadas por los diputados, además de ratificar nombramientos de altos funcionarios. Entre sus competencias está elegir al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central de Reserva y al contralor general.

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El Senado también controla decretos de urgencia y legislativos emitidos por el Ejecutivo. “Va a tener la palabra final cuando se trate de aprobar una ley. Si no quiere que se apruebe una ley, no se va a aprobar”, enfatizó el abogado constitucionalista Samuel Abad en un seminario público.

Proceso de aprobación de leyes

El proceso legislativo será en dos etapas: primero, la Cámara de Diputados debate y aprueba el proyecto; luego, el Senado revisa la propuesta, con la opción de aprobarla, modificarla o rechazarla. Si hay cambios, el proyecto puede regresar a los diputados para una última revisión. Este “doble filtro” busca evitar normas improvisadas o técnicas deficientes.

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¿Qué sucede si se disuelve el Congreso?

Una novedad clave del sistema bicameral es que el presidente de la República solo podrá disolver la Cámara de Diputados. El Senado no puede ser disuelto y permanece en funciones durante los cinco años de mandato, lo que asegura cierto equilibrio ante crisis políticas.