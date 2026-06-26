¿Habrá feriado largo por San Pedro y San Pablo? Lo que dice el calendario oficial

El lunes 29 de junio está reconocido como feriado nacional en Perú por la festividad de San Pedro y San Pablo, según el calendario oficial, y aplica tanto a trabajadores del sector público como privado

El lunes 29 de junio de 2026 se reconoce como feriado nacional en Perú por la festividad de San Pedro y San Pablo, lo que permite a trabajadores del sector público y privado acceder a un fin de semana largo que se extiende desde el sábado 27 hasta el lunes 29 de junio.

Esta fecha figura en el calendario oficial de feriados del país, integrando la lista de los dieciséis días de descanso obligatorio con goce de haber para la población económicamente activa.

El Día de San Pedro y San Pablo es una celebración religiosa que honra a dos de los apóstoles considerados pilares de la Iglesia Católica. En el país, su conmemoración tiene además un significado cultural especial, ya que coincide con el Día del Pescador.

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Las comunidades costeras y puertos, como el Callao, suelen organizar procesiones marítimas, en las que decenas de embarcaciones participan para rendir homenaje a San Pedro, patrono de los pescadores.

La fecha tiene un significado religioso y cultural, ya que además de honrar a los apóstoles, se celebra el Día del Pescador con procesiones y actividades en comunidades costeras

El alcance de este feriado es nacional y aplica tanto a empleados del sector estatal como privado. La normativa laboral peruana establece que quienes descansen este día reciben su remuneración ordinaria.

Aquellos que, por necesidades del servicio o decisión empresarial, deban laborar el 29 de junio sin descanso sustitutorio posterior, perciben el pago del día feriado más una sobretasa del 100 % sobre su remuneración diaria. El incumplimiento de este derecho constituye una falta grave para los empleadores y puede acarrear multas económicas significativas, que varían según el tamaño de la empresa.

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El calendario oficial precisa que este es el único feriado nacional de la segunda mitad de junio. Otros días festivos importantes, como el Inti Raymi en Cusco o la Fiesta de San Juan en la Amazonía, se celebran en regiones específicas, pero no se consideran feriados nacionales. Por lo tanto, el 29 de junio se presenta como la principal oportunidad de descanso prolongado antes de las Fiestas Patrias, que tendrán lugar el 28 y 29 de julio.

El feriado de San Pedro y San Pablo genera impacto en distintos sectores. El turismo interno suele incrementarse, ya que muchas personas aprovechan el fin de semana largo para desplazarse a otras regiones, visitar familiares o participar en celebraciones tradicionales.

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El feriado genera un fin de semana largo, lo que impulsa el turismo interno y permite a muchas personas disfrutar de tres días consecutivos de descanso

En las zonas costeras, la festividad incluye misas, procesiones y actividades culturales lideradas por los gremios de pescadores, reforzando la identidad y el sentido de comunidad.

La legislación peruana otorga a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) la labor de supervisar el cumplimiento de los derechos laborales en días feriados. El organismo puede imponer sanciones a los empleadores que no respeten el descanso o el pago adicional correspondiente.

Esta regulación busca garantizar que el respeto por las tradiciones religiosas y culturales se traduzca en beneficios concretos para los trabajadores del país.

La próxima fecha de descanso de alcance nacional después del 29 de junio será el 28 de julio, día central de las Fiestas Patrias. Así, el feriado de San Pedro y San Pablo se mantiene como una de las jornadas de mayor tradición y significado en el calendario cívico y religioso.

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