Perú

Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta

Los JEE han iniciado el proclamación de los resultados de las elecciones en cada jurisdicción. El presidente del JNE anunció que el próximo mandatario será anunciado oficialmente el 3 de julio

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Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta. (Foto: JNE)
Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó a cada uno de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que tienen como plazo máximo hasta el lunes 29 de junio para proclamar oficialmente los resultados de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en cada una de sus jurisdicciones.

En un documento enviado por la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, el pasado 23 de junio, se indica que el sistema utilizado por la institución para registrar los documentos necesarios estará activo desde el miércoles 24 de junio, motivo por el que hoy ya se inició el proceso de proclamación de resultados en los JEE de Tacna, Chachapoyas (Amazonas), Leoncio Prado (Huánuco) y San Martín.

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Todo este proceso es reglamentario para luego convocar la proclamación de resultados en el marco de las Elecciones Generales 2026.

“Es importante que los Jurados Electorales Especiales que a la fecha no tengan nada pendiente de remitir a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales sobre actas observadas, ya hayan solicitado con oficio el reporte del cómputo de votos al 100%“, indica el documento oficial.

Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta. (Foto: JNE)
Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

“Este requerimiento es indispensable para proceder con la convocatoria a la proclamación de resultados“, sostuvo Clavijo.

El JNE estableció un plazo final para completar el procedimiento. La circular señala que la convocatoria debe asegurar “la culminación oportuna de dicho procedimiento de manera improrrogable hasta el lunes 29 de junio de 2026”.

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Proclamación del nuevo presidente sería el 3 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciará al nuevo presidente del Perú en una fecha anterior a la prevista, según anticipó Roberto Burneo, presidente del organismo electoral. La proclamación oficial de la segunda vuelta, que inicialmente se esperaba para el 15 de julio o mediados de ese mes, podría concretarse en los primeros días de julio, adelantando el cierre formal del proceso electoral.

En la entrega de credenciales, Burneo sostuvo que “ya estamos cerrando también las elecciones generales en segunda vuelta”, lo que permitirá emitir la proclamación oficial “en una semana o unos días más”.

Roberto Burneo, presidente del JNE, habla sobre el proceso electoral democrático y la entrega de credenciales. JNE TV

“Estimamos que sea el próximo viernes, 3 de julio, si no hay ninguna dificultad, ya estamos resolviendo todos los casos. En total ha habido un poco más de doscientas apelaciones que han sido resueltas todas el día de ayer. El día de hoy, todos esos expedientes están siendo devueltos a los jurados electorales especiales para que también procedan a las proclamaciones parciales”, explicó en conferencia de prensa.

Responde a críticas por demoras en los resultados

Roberto Burneo explicó que las críticas por la demora en la entrega de resultados no consideran las particularidades del sistema electoral peruano. Señaló que el proceso en Perú no puede compararse con el de otros países, como es el de Colombia, ya que cada nación cuenta con normativas y procedimientos distintos.

El titular del Jurado Nacional de Elecciones precisó que los plazos, la revisión de actas y la atención de nulidades están determinados por leyes aprobadas en el Congreso.

“El ordenamiento jurídico no lo establece el Jurado Nacional de Elecciones, plazos procesales y la posibilidad de observar actas de nulidades y garantizar el debido proceso, están en normas en nivel legal que ha sido aprobadas en el Congreso y nosotros respetamos y canalizamos todo ello”, detalló.

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