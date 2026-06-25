A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Paraguay enfrenta a Australia en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Hoy, jueves 25 de junio, Paraguay y Australia se enfrentan en uno de los partidos más atractivos y decisivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas selecciones disputarán un duelo directo que definirá la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo, en una jornada en la que el Grupo D llega completamente abierto y con múltiples escenarios posibles, donde cada punto será determinante para seguir en competencia.

El encuentro se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara y forma parte de la programación simultánea de la última fecha de esta primera etapa del torneo, tal como establece el reglamento de la FIFA para garantizar la igualdad de condiciones en la definición. Por ello, se jugará al mismo tiempo que el duelo entre Estados Unidos y Turquía, lo que añade un componente adicional de tensión a una jornada decisiva.

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A qué hora juega Paraguay vs Australia por Mundial 2026

El enfrentamiento entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio de 2026 a las 21:00 horas de Perú (23:00 horas de Paraguay) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos, según la programación oficial de la FIFA. En otras zonas horarias, el encuentro está programado de la siguiente manera:

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

México: 20:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:00 horas

España: 04:00 horas (del día siguiente)

Santa Clara, California (hora local): 19:00 horas

Canal TV de Paraguay vs Australia por Mundial 2026

El duelo entre Paraguay y Australia tendrá una cobertura internacional amplia a través de las distintas señales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026. En Sudamérica, el partido podrá verse en vivo por DSports y su plataforma digital DGO, que emite todos los encuentros del torneo en directo.

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En territorio paraguayo, el compromiso también será transmitido por televisión abierta a través de Trece, Unicanal y GEN, además de estar disponible en servicios de televisión por suscripción y streaming como Tigo Sports, que ofrecerá cobertura completa del encuentro. A nivel internacional, el partido podrá seguirse mediante distintas cadenas y plataformas según cada región, entre ellas Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN.

¿Cómo llegan Paraguay y Australia?

La selección paraguaya afronta este partido con tres puntos y la necesidad de sostener su rendimiento en un grupo exigente. En su debut, cayó por 4-1 ante Estados Unidos, en un encuentro en el que fue ampliamente superada por el ritmo del conjunto anfitrión. Sin embargo, logró reponerse en la segunda jornada con una victoria clave por 1-0 frente a Turquía, resultado que le permite llegar con opciones a la última fecha.

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Ese triunfo tuvo un desarrollo particular. Paraguay abrió el marcador de forma temprana y luego debió resistir durante gran parte del encuentro tras la expulsión de Miguel Almirón antes del final del primer tiempo. La tarjeta roja obligó al conjunto sudamericano a disputar toda la segunda mitad con un jugador menos, en un esfuerzo defensivo que terminó siendo determinante para conseguir un triunfo de alto valor.

Australia, por su parte, también suma tres puntos en el Grupo D y llega con una ligera ventaja en la diferencia de gol, lo que le otorga un escenario algo más favorable de cara a la definición. El conjunto oceánico debutó con una victoria por 2-0 ante Turquía, en un partido donde mostró eficacia en los momentos clave. Sin embargo, en la segunda jornada cayó por el mismo marcador frente a Estados Unidos, sin poder sostener el ritmo del rival.

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Pese a ese resultado, la escuadra australiana mantiene opciones concretas de clasificación y depende de su propio desempeño en este duelo directo ante Paraguay para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

¿Qué se juega el partido?

El encuentro definirá uno de los cupos del Grupo D para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Australia parte con una ligera ventaja en el escenario, ya que el empate podría acercarla a la clasificación dependiendo de la diferencia de gol y de los otros resultados del grupo. Incluso una derrota por margen corto no la dejaría eliminada de inmediato, pues aún podría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.

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Paraguay, en cambio, llega con mayor obligación. La selección sudamericana necesita sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación, ya que una derrota la dejaría dependiendo de otros resultados para seguir en carrera en el torneo.

En ese contexto, el partido se presenta como un duelo directo y determinante, donde ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos: la continuidad en el Mundial 2026.