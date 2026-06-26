Jonathan Maicelo le recuerda a Magaly Medina sus críticas por el servicio comunitario: "El mundo da vueltas"

Jonathan Maicelo recordó las críticas de Magaly Medina a raíz de la polémica por el presunto incumplimiento de su servicio comunitario.

El boxeador Jonathan Maicelo no desaprovechó la coyuntura y salió a recordarle a Magaly Medina sus propias palabras. El deportista aprovechó la polémica que rodea a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ por el presunto incumplimiento de su servicio comunitario —señalado por el futbolista Jefferson Farfán— para repasar el historial de críticas que la periodista le dirigió a él cuando atravesó una situación similar.

“Solo diré que la vida da vueltas y el que no cae, resbala. A todos les cae, sino mírala”, declaró el ‘Rocky de los Barracones’. La frase de Maicelo fue directa y cargada de ironía.

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El boxeador, que en 2025 fue condenado a cumplir 86 jornadas de servicio comunitario tras ser hallado responsable de agredir a su expareja, la modelo Samantha Batallanos, recordó que Medina no escatimó en críticas cuando él debía acatar esa sanción.

Ahora, con la conductora en el ojo de la tormenta por razones similares, Maicelo prefirió dejar que los hechos hablen por sí solos. “Mientras tanto, yo sigo tranquilo, avanzando sin molestar a nadie”, sentenció.

Las críticas de Magaly que Maicelo no olvidó

El trasfondo de las declaraciones del boxeador remite a un episodio que marcó su relación con la conductora. En julio de 2025, tras conocerse la sentencia del 11° Juzgado Penal Unipersonal de Lima que lo obligaba a realizar 86 jornadas de trabajo comunitario, someterse a ocho meses de terapia psicológica y pagar una reparación civil, Magaly Medina fue una de las voces más duras en el análisis del caso.

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Magaly Medina comenta luego que Jonathan Maicelo se pronunciara por sentencia en caso de Samantha Batallanos. Video: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestionó la actitud desafiante de Maicelo frente al fallo judicial y lo instó a asumir responsabilidad. “Debería darse por bien servido, bien ganado, porque 86 jornadas de trabajo no son nada”, afirmó en su programa, donde también recordó las pruebas que su equipo había presentado sobre las lesiones de Batallanos y advirtió que si el boxeador no cumplía con las disposiciones del tribunal, la pena podría hacerse efectiva.

Medina lamentó además que la sanción fuera, a su juicio, demasiado leve frente a la gravedad de la agresión evidenciada. Maicelo, por su parte, rechazó los cargos desde el inicio. Calificó la sentencia de “desproporcional y arbitraria”, anunció la apelación del fallo y aseguró que las pruebas presentadas por su defensa demostrarían su inocencia. El proceso judicial siguió su curso mientras el boxeador continuaba con su actividad pública.

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La situación de Magaly y la denuncia de Farfán

El contexto que motivó las declaraciones de Maicelo tiene como protagonista al futbolista Jefferson Farfán, quien puso en duda el cumplimiento del servicio comunitario al que fue condenada Magaly Medina como parte de la sentencia derivada del juicio que la conductora perdió contra él.

La acusación generó una atención mediática considerable, precisamente porque Medina ha sido una figura que, en múltiples ocasiones, exigió públicamente a otros el acatamiento de este tipo de sanciones. Medina negó los señalamientos y retó a Farfán a presentar las pruebas que alega tener. La polémica, que involucra a dos de las figuras más mediáticas del país, se mantiene abierta y sin resolución definitiva.

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Magaly Medina cuestiona a Jonathan Maicelo por minimizar la sentencia dada por agresión a Samantha Batallanos. Video: TikTok @riclatorrez

Fue en ese escenario donde Maicelo encontró el momento para pronunciarse. Sus palabras no apuntaron a los detalles del proceso legal de la conductora, sino a la ironía de que quien exigió el cumplimiento de una sanción a otros ahora enfrente cuestionamientos similares. “El mundo da vueltas”, resumió el boxeador, con una frase que sus seguidores interpretaron como el cierre de un ciclo personal.

Un boxeador que sigue adelante

Más allá de la polémica con Medina, Jonathan Maicelo ha buscado mantener un perfil activo en el ámbito deportivo y mediático. En los últimos meses, protagonizó un episodio viral junto a su histórico rival, David ‘La Pantera’ Zegarra, cuando ambos aparecieron juntos frente a frente en una vía pública.

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Las imágenes generaron alarma entre sus seguidores, pero el encuentro resultó ser parte de una campaña publicitaria para una tienda de perfumes. El video, que terminó con un abrazo entre los dos peleadores, acumuló miles de reproducciones y fue interpretado como un simbólico cierre de la rivalidad más comentada del boxeo peruano reciente.

Sobre su situación actual, Maicelo fue escueto pero contundente: “Yo sigo avanzando sin molestar a nadie”. La frase, pronunciada en el mismo tono sereno con el que respondió a las preguntas sobre Medina, marcó la postura del deportista frente a un episodio que, según él, confirma que nadie escapa a las consecuencias de sus propias palabras.

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