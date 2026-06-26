Gonzalo Plata se rindió ante la hinchada ecuatoriana tras clasificación en Mundial 2026: “Esperemos que sigan llevando mucha ropa”

Gonzalo Plata se despachó con la anotación que le dio la clasificación a Ecuador a los 16avos del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Mike Segar.

Tras la histórica remontada frente a Alemania y la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Gonzalo Plata fue el gran héroe de la jornada. El extremo del Flamengo anotó el gol del 2-1 definitivo que selló el histórico triunfo de la ‘tri’ y, una vez consumado el pase a la siguiente ronda, destacó el espíritu de lucha del plantel y dedicó un emotivo mensaje a los miles de hinchas ecuatorianos que acompañaron al equipo durante toda la fase de grupos.

El atacante fue el encargado de poner la firma a una noche inolvidable para el fútbol ecuatoriano. Su tanto no solo consumó la remontada frente a una de las selecciones más laureadas del planeta, sino que también le permitió a Ecuador clasificarse por segunda vez en su historia a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo, luego de lo conseguido en Alemania 2006.

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Después del encuentro, Plata reconoció que el camino hacia la clasificación estuvo lleno de dificultades. Ecuador había comenzado el torneo con una derrota ante Costa de Marfil y luego igualó sin goles frente a Curazao, resultados que dejaron al equipo obligado a derrotar a Alemania en la última jornada para mantener vivo el sueño mundialista. Lejos de derrumbarse, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece respondió con carácter y escribió una página histórica.

“Sufrimos demasiado en los dos primeros partidos. Todo el mundo quería que la clasificación estuviera antes, pero creo que es mejor así. Ahora vamos a llegar con hambre de dar todo, no importa lo que nos pase”, manifestó el futbolista.

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Plata comparó el recorrido de la selección ecuatoriana en la fase de grupos con el desarrollo de un partido en el que la recompensa solo llega después de insistir hasta el final. “Lo que nos pasó es igual a un partido que si en el primer minuto no podemos hacer gol, hay que sufrir hasta el último minuto. Sufrimos hasta el último partido”, señaló.

Una vez consumada la clasificación, los jugadores de la ‘tri’ se reunieron en el círculo central para celebrar abrazados una victoria que ya forma parte de la historia del país. El atacante explicó que esa imagen reflejó la confianza que siempre existió dentro del grupo, incluso cuando los resultados no acompañaban.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador contra Alemania - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026 El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, celebra con familiares en las gradas tras el partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto

“Es increíble. Este equipo tuvo mucha fe. Confiamos en cada uno de los compañeros que están aquí. Sabemos que tenemos 26 jugadores que van a dejar la vida por toda la gente que está aquí”, expresó.

El delantero también dedicó unas palabras a la afición ecuatoriana, que volvió a llenar las tribunas de amarillo y convirtió cada estadio en una auténtica localía para el equipo de Beccacece. Para Plata, el respaldo recibido durante toda la fase de grupos fue determinante para que la selección nunca dejara de creer.

“¿Es increíble, no? Han llenado el estadio en todos los lugares que fuimos. Nos hicieron sentir locales y ellos merecen eso mucho más que nosotros”, afirmó.

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Finalmente, el futbolista recordó con humor el pedido que había realizado días atrás a los hinchas, cuando les pidió que viajaran con suficiente ropa porque confiaba en que Ecuador tendría una larga estadía en Norteamérica. Tras sellar el boleto a los dieciseisavos de final con el gol de la clasificación, volvió a insistir en ese deseo. “La ilusión está. Esperemos que sigan teniendo mucha ropa más”, bromeó Plata, convencido de que la aventura mundialista de la ‘tri’ todavía tiene mucho camino por recorrer.

Gonzalo Plata de Ecuador celebra un gol en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Sebastiao Moreira

Ecuador entra en la historia y asegura su clasificación

Ecuador escribió una de las páginas más memorables de su historia futbolística. Con este triunfo, la ‘tri’ derrotó por primera vez a una selección campeona del mundo en una Copa del Mundo, un hito sin precedentes para el balompié ecuatoriano. Además, se convirtió en apenas la cuarta selección de América en vencer a Alemania en el torneo, uniéndose a Brasil, Argentina y México, una muestra de la magnitud de la gesta conseguida.

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La victoria también le permitió asegurar matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, firmando apenas la segunda ocasión en que Ecuador supera la fase de grupos de un Mundial. La primera había sido en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final antes de ser eliminado por Inglaterra. En esta edición, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece dejó atrás un arranque complicado, sin triunfos ni goles en sus dos primeros partidos, para sellar su pase con una actuación histórica frente al rival más poderoso del grupo.

La noche en Nueva York quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol ecuatoriano, no solo por el resultado, sino también por la imagen de un Beccacece completamente emocionado, celebrando un triunfo que ya ocupa un lugar privilegiado entre las mayores hazañas de la selección.

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