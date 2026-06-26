Día Mundial de la Refrigeración: La cadena de frío como política pública, entre la seguridad alimentaria y la salud

Desde 2019, el Día Mundial de la Refrigeración se celebra cada 26 de junio, fecha vinculada a Lord Kelvin y respaldada por organismos internacionales como el PNUMA. (Magnific)

El Día Mundial de la Refrigeración se conmemora cada 26 de junio desde 2019y busca instalar en la agenda pública la relevancia de las tecnologías que permiten conservar alimentos, medicamentos y otros productos que requieren temperatura controlada.

Con esa efeméride, la comunidad internacional pone el foco en un conjunto de actividades que suele pasar inadvertido para el gran público, aunque está presente en hogares, comercios, hospitales e industrias. La fecha se fijó el 26 de junio por su vínculo con el nacimiento de Lord Kelvin, asociado a la escala absoluta de temperatura. En paralelo, la jornada cuenta con apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)y cada año se organiza con una consigna temática para orientar campañas y actividades.

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La refrigeración se define como un proceso termodinámico que extrae energía térmica de sólidos o fluidos para reducir su temperatura mediante el uso de sustancias refrigerantes.

Su aplicación se asocia de forma directa con la cadena de frío, clave para prolongar la conservación de alimentos y desacelerar la proliferación de bacterias, además de sostener operaciones de salud, logística e investigación científica.

Desde cuándo se conmemora y por qué se fijó el 26 de junio

Foto 0: La preservación térmica de productos perecederos y de insumos clínicos depende de equipos y prácticas que operan en hogares, comercios y hospitales, con impacto directo en la calidad y la continuidad de servicios esenciales (Magnific) Foto 2: Desde 2019, el Día Mundial de la Refrigeración se celebra cada 26 de junio, fecha vinculada a Lord Kelvin y respaldada por organismos internacionales como el PNUMA. (Magnific)

La conmemoración comenzó en 2019y se celebra de manera anual el 26 de junio. La elección de esa fecha se vinculó al natalicio de Lord Kelvin (26 de junio de 1824), referencia histórica en el campo de la medición de la temperatura.

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El sentido de la efeméride apunta a ampliar el conocimiento social sobre el peso del sector en la vida contemporánea y, a la vez, a reconocer a los profesionales, asociaciones y tecnologías que sostienen entornos y bienes con temperatura regulada. En ese marco, la jornada se concibió también como una plataforma para reforzar el perfil de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, con actividades coordinadas en distintos países.

Además, la celebración se integra a debates más amplios asociados al cambio climático y a la necesidad de soluciones tecnológicas que reduzcan el consumo energético y el impacto ambiental de los sistemas de enfriamiento, un punto que aparece de forma reiterada en los contenidos de difusión vinculados a la fecha.

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Qué abarca la refrigeración y por qué se considera una tecnología transversal

Presente en hogares, hospitales e industrias, la refrigeración mantiene la cadena de frío y garantiza la conservación segura de productos sensibles a la temperatura. (Magnific)

La refrigeración opera como un recurso técnico con impacto en múltiples áreas. En alimentación, sostiene la conservación segura de productos perecederos y ayuda a evitar la descomposición por calor. En salud, permite mantener vacunas y medicamentos bajo condiciones térmicas específicas. En el plano industrial, se utiliza para bajar la temperatura de maquinarias o materiales y favorecer su funcionamiento.

También se aplica a la climatización de espacios de uso doméstico, comercial e industrial mediante equipos como congeladores, acondicionadores de aire y cámaras frigoríficas. En el terreno científico, aparece en procesos de criogénesis, con enfriamiento a bajas temperaturas para investigación y para licuar ciertos gases.

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Dentro de ese entramado, la cadena de frío se vincula con el almacenamiento y transporte de bienes sensibles a la temperatura. En el ámbito logístico, las cámaras frigoríficas se describen como recintos diseñados para mantener productos a temperaturas bajas o negativas, con aislamiento térmico y sistemas de enfriamiento que preservan la calidad desde la producción hasta el consumo final.

En instalaciones de mayor escala —supermercados, restaurantes, centros logísticos u hospitales—,los sistemas se componen de equipos que operan en conjunto para sostener rangos térmicos definidos. En esos casos, la eficiencia energética figura como un criterio clave para reducir consumo y limitar efectos ambientales.

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Mensajes que busca instalar la efeméride

Cada año el Día Mundial de la Refrigeración propone un lema distinto que impulsa la innovación, la eficiencia energética y la conciencia sobre el impacto ambiental del sector. (Magnific)

La jornada incorpora cada año una consigna central. Entre los ejemplos difundidos en campañas recientes, se menciona para 2023el eje “Refrigeración de próxima generación”, asociado a la necesidad de que ingenieros e investigadores impulsen innovación y desarrollo tecnológico. En años anteriores, se consignó para 2022el tema “La refrigeración mantiene la frescura de los alimentos”, mientras que para 2021se utilizó el lema “Campeones de la refrigeración: carreras geniales para un mundo mejor”, con foco en estudiantes y jóvenes profesionales.

En la difusión de la efeméride también aparecen mensajes orientados a hábitos domésticos vinculados al mantenimiento de los equipos, como la recomendación de limpieza del refrigerador, planteada como parte de los temas propuestos en campañas.

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En el plano de consumo, algunas comunicaciones públicas incluyeron una sección de afirmaciones sobre heladeras con formato de mito o verdad. Entre esas frases se destacaron: “Un refrigerador con más espacio de almacenamiento ocupa más espacio en la cocina”; “Para conservar mejor los alimentos, los refrigeradores precisan consumir más energía”; “Incluso con una mayor capacidad, el enfriamiento se realiza igualmente en todo el refrigerador”; “Es posible ver los artículos que están dentro de mi refrigerador a través de un teléfono inteligente, dondequiera que esté”; “Es posible personalizar el refrigerador según mis preferencias y el tamaño de mi familia”.

En conjunto, el Día Mundial de la Refrigeración se presenta como una fecha para dar visibilidad a un conjunto de tecnologías y prácticas que atraviesan el consumo cotidiano, la salud pública, la industria y la investigación, con énfasis en su rol para conservar productos y sostener ambientes con temperatura controlada.

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