Lucas Barrios explicó por qué se frustraron sus charlas para dirigir a Alianza Lima y Universitario: “Hubo oportunidades”

El exdelantero paraguayo contó que las conversaciones para asumir en el banquillo íntimo se frenaron por factores ajenos a su voluntad y remarcó que, si aparece otra chance, evaluará trabajar en el fútbol peruano (Selección Paraguaya)

Lucas Barrios sorprendió al contar que su nombre estuvo muy cerca de aparecer en los bancos de Alianza Lima y Universitario de Deportes. El exdelantero de la selección paraguaya explicó que existieron acercamientos y alternativas concretas, tanto para integrarse como entrenador como para llegar en su etapa de futbolista, pero que el desembarco terminó truncándose por razones externas y por asuntos que no se resolvieron durante las tratativas.

En declaraciones a L1 Max, Barrios remarcó que, ante ese tipo de escenarios, optó por mantener la discreción y respetar las decisiones de quienes estaban al mando. Aunque hoy sigue de cerca el recorrido de Paraguay en el Mundial 2026, sostuvo que no le cierra la puerta a un proyecto en el fútbol peruano y que le interesaría trabajar con juveniles a partir de su experiencia en Europa y en el fútbol sudamericano.

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La versión de Barrios sobre los acercamientos con clubes peruanos

Lucas Barrios reveló que Perú apareció varias veces en su camino. El exdelantero explicó que recibió opciones para llegar como jugador y entrenador, aunque ninguna negociación logró concretarse. (Selección Paraguaya)

Barrios relató que las posibilidades de llegar a Perú surgieron en más de una ocasión y que no estuvieron limitadas a un solo rol. Según contó, hubo momentos en los que apareció la opción de sumarse como jugador y otros en los que se abrió una alternativa para iniciar su recorrido como director técnico, sin que ninguna de esas vías se concretara.

“Hubo oportunidades de ir a Perú, no solamente como entrenador, sino también como jugador pero no se dieron las cosas. Obviamente que siempre uno deja todo en off porque respeta a los entrenadores y ahora a los jugadores”, señaló en L1 Max.

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El exatacante dejó entrever que los obstáculos no dependieron exclusivamente de su voluntad. En esa línea, habló de “motivos externos” y dio a entender que el cierre de las negociaciones no avanzó por cuestiones que escaparon a su control y por factores que se impusieron en el camino, más allá de que en su momento prefirió no exponer detalles.

Alianza Lima, Universitario y otros sondeos en la Liga 1

Alianza Lima, Universitario y otros clubes buscaron acercar a Lucas Barrios en distintos momentos. El paraguayo confirmó el interés y dejó abierta la posibilidad de trabajar en el país. (Alianza Lima)

En el tramo final de su intervención, Barrios confirmó que Alianza Lima y Universitario estuvieron entre las instituciones con las que pudo quedar vinculado. También amplió el panorama y afirmó que existieron sondeos de otros equipos del torneo peruano, incluidos clubes fuera de la capital.

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De acuerdo con su relato, el freno estuvo relacionado con “distintos temas” dentro de la negociación, un concepto con el que explicó por qué no terminó de concretarse una llegada que, en más de un tramo, pareció posible. “Siempre soné. Estuve cerca, de varios en realidad, de otros clubes de afuera de la ciudad también”, concluyó.

En otra parte de la entrevista, el exdelantero insistió en que el escenario sigue abierto para el futuro y que, si se presentara una nueva oportunidad, evaluaría la chance de trabajar en Perú. Su mensaje fue en la misma dirección que había expresado al señalar que le resultaría atractivo asumir un desafío en los banquillos del país.

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“Tuve posibilidades de dirigir en Perú. Si mañana tengo la oportunidad de llegar, sería un placer. Cuando fui jugador también estuve cerca de llegar varias veces”, declaró Barrios en entrevista con L1 Max, al ser consultado por esa posibilidad.

Enfoque en el Mundial 2026 y su mirada sobre Paraguay

Con la mirada puesta en Paraguay, Barrios analizó el desarrollo del Mundial 2026 y resaltó cómo la preparación física, la tecnología y la información han reducido las diferencias entre los equipos. (Selección Paraguaya)

Barrios aclaró que, en el presente, su atención está puesta en la participación de Paraguay en el Mundial 2026. En ese contexto, planteó que su prioridad inmediata pasa por seguir el rendimiento del equipo y el desarrollo del torneo, aunque eso no implique descartar planes a mediano plazo.

“En estos momentos realmente estoy enfocado en la Copa del Mundo, seguramente si el día de mañana tengo la posibilidad, será un placer ir para mí ir a trabajar para darle herramienta a los jóvenes, de todo lo que viví en Europa y lo que representó el fútbol sudamericano para que ellos lo puedan hacer más adelante”, explicó.

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Al referirse al recorrido de Paraguay, Barrios describió un arranque complejo, con un debut exigente ante Estados Unidos. Valoró la respuesta del plantel en su siguiente presentación y se mostró confiado en la posibilidad de avanzar de ronda, en medio de la expectativa que, según dijo, se generó alrededor del equipo.

“El camino de Paraguay no fue fácil. Nos encontramos con un equipo norteamericano con un gran técnico y que demostró un gran nivel. Sin embargo, los muchachos se levantaron en el segundo partido y ahora esperamos lograr la clasificación. Hay mucha expectativa”, afirmó.

En su análisis, Barrios también apuntó a cambios generales del fútbol internacional. Sostuvo que las distancias entre selecciones se recortaron y vinculó esa tendencia con el incremento de información disponible y el uso de tecnología aplicada al rendimiento. “En el aspecto físico todo se ha equiparado mucho. Hoy existe más información y tecnología al servicio del fútbol. Hay selecciones de primer nivel, pero también otras que pueden competir de igual a igual contra cualquiera”, concluyó.

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