Denuncian exclusión de serumistas en procesos laborales y solicitan intervención urgente del Ministerio de Salud

iversas DIRESA y GERESA exigen a los postulantes acreditar exactamente doce meses de SERUMS, pese a que la ley solo establece un plazo máximo

El vocero de los serumistas y exserumistas del país, Yener López, denunció este jueves la exclusión de profesionales de la salud en concursos laborales por una interpretación restrictiva de la Ley N.° 23330, que regula el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

Mediante un pronunciamiento, el cirujano dentista señaló que diversas Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) y Gerencias Regionales de Salud (GERESA) exigen de forma incorrecta que los postulantes acrediten exactamente doce meses de servicio, cuando la normativa fija un máximo, no un periodo exacto.

López indicó que esta práctica administrativa ha dejado fuera del proceso a médicos, cirujanos dentistas, enfermeros, obstetras, químicos farmacéuticos, psicólogos y otros profesionales, quienes figuran como “no aptos” en los procesos de selección, a pesar de presentar documentación oficial que confirma la culminación del programa.

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“Las DIRESA y GERESA están incorporando un requisito que la Ley N.° 23330 no contempla. Están excluyendo profesionales de ofertas laborales únicamente porque interpretan erróneamente que el Serums debe durar exactamente doce meses, cuando la propia ley establece un plazo máximo de hasta doce meses”, sostuvo.

Esta interpretación restrictiva ha dejado fuera de concursos laborales a médicos, enfermeros, obstetras y otros profesionales, incluso con documentación oficial que acredita la culminación del programa

Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, Luis Loro, reconoció en esta jornada que la legislación vigente estipula que el Serums puede extenderse hasta un año, sin exigir que los profesionales cumplan exactamente doce meses de servicio.

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“La norma señala que es hasta doce meses, no necesariamente doce meses exactos. Ya se han reconocido servicios de nueve, diez u once meses, sobre todo en contextos de emergencia o situaciones excepcionales”, replicó ante la intervención del legislador Egdar Tello.

Loro también asumió el compromiso de comunicar de manera formal a las DIRESA y GERESA la interpretación correcta de la norma y tomar las medidas necesarias para prevenir exclusiones injustificadas.

“Como Ministerio de Salud, vamos a tomar las consideraciones y comunicaremos a las instancias, según corresponda, qué es lo que señala explícitamente la norma”, agregó.

La denuncia de López demanda que el ministerio emita un pronunciamiento oficial y expida directrices administrativas claras para uniformizar los criterios de evaluación en todas las regiones.

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El viceministro de Salud, Luis Loro, reconoció ante el Congreso que la normativa permite hasta doce meses de servicio, sin requerir el cumplimiento exacto de ese periodo

Entre las principales solicitudes, figura que no se excluya a los profesionales que acrediten la culminación del programa mediante la Resolución de Término emitida por la autoridad competente.

“Quienes cumplieron con servir al país en las zonas más alejadas no pueden ser excluidos de una oferta laboral por una exigencia que la ley nunca estableció. Es momento de que el Ministerio de Salud unifique criterios y garantice el respeto del marco legal en todo el territorio nacional”, resaltó el portavoz.

La Comisión de Trabajo también citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, para tratar problemas en el proceso de evaluación del concurso público del programa, aunque no asistieron debido a motivos relacionados con la situación en Venezuela.

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Loro detalló aspectos de la convocatoria Serums 2026-I para plazas remuneradas y equivalentes destinadas a licenciados en obstetricia, e informó que la primera convocatoria concluyó el 19 de abril de 2026. De 897 vacantes remuneradas, solo 735 postulantes cumplían con la colegiatura, requisito indispensable, lo que generó controversia, ya que existen dos decanas en el Colegio de Obstetras.