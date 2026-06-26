Intervienen a escolar por presunta venta de droga dentro de colegio en Trujillo y se activa investigación conjunta

Un estudiante de 16 años del colegio Santa María (La Esperanza, Trujillo) fue intervenido por presunta comercialización de droga dentro del plantel. Composición: Infobae

La detección de un presunto caso de comercialización de drogas dentro de una institución educativa volvió a colocar en el centro del debate la seguridad en los colegios de la región La Libertad. La intervención de un estudiante en el distrito de La Esperanza motivó la participación de la Policía Nacional, autoridades educativas y el Ministerio Público, además de nuevas acciones de prevención dirigidas a la comunidad escolar.

El episodio ocurrió en un contexto en el que las autoridades regionales mantienen vigilancia sobre el consumo y la venta de sustancias ilícitas en planteles educativos. Los antecedentes registrados durante los últimos meses reflejan una preocupación creciente por la presencia de este tipo de situaciones en espacios destinados a la formación de menores de edad.

PUBLICIDAD

La respuesta institucional incluyó la intervención inmediata de los organismos competentes y el pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), entidad que informó sobre las medidas preventivas que desarrolla junto con otras instituciones para reducir los factores de riesgo entre los estudiantes.

Intervención policial dentro del colegio

Un estudiante de 16 años del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, fue intervenido dentro del plantel tras una alerta sobre la presunta comercialización de sustancias ilícitas entre escolares.

De acuerdo con la información difundida, agentes de la comisaría Jerusalén/Wichanzao acudieron a la institución educativa después de recibir una denuncia formulada por padres de familia, quienes advirtieron que un alumno distribuía droga entre sus compañeros.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, los efectivos encontraron entre las pertenencias del adolescente dos bolsas transparentes con polvo rosado. Después de las primeras diligencias, las autoridades informaron que la sustancia correspondería a la droga conocida como Tusi, cuyo destino sería la venta dentro del centro educativo.

Investigación con participación de varias autoridades

El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho, se pronuncia sobre un preocupante incidente donde un estudiante fue detenido por vender drogas dentro de su centro de estudios. Destaca la rápida acción de los directivos y padres de familia que alertaron a la policía y pide reforzar la seguridad. Réplica Noticias Trujillo

Las diligencias contaron con la supervisión de la dirección del colegio, la Subprefectura de La Esperanza y la madre del estudiante intervenido. Tras el hallazgo de la presunta sustancia ilícita, el menor fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso también fue comunicado a la Fiscalía de Familia, entidad responsable de desarrollar las actuaciones previstas por la ley debido a la condición de menor de edad del investigado.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias relacionadas con la presunta comercialización de droga dentro del plantel.

Tres casos registrados en instituciones educativas

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que este constituye el tercer caso relacionado con drogas detectado en instituciones educativas de la región.

Según explicó, durante abril se registraron intervenciones en la institución educativa Zoila Hora de Robles, ubicada en Chepén, así como en la institución educativa Cartavio, en la provincia de Ascope, donde se detectó consumo de sustancias tóxicas entre estudiantes.

En referencia al nuevo episodio registrado en La Esperanza, el funcionario señaló: “Es lamentable que esto venga ocurriendo, porque ahora (en La Esperanza) ya no es consumo sino venta”.

PUBLICIDAD

Rodríguez también informó que las autoridades regionales establecieron equipos de respuesta para este tipo de situaciones mediante coordinación con la Policía Comunitaria, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de brindar apoyo a los escolares involucrados en estos casos.

Pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación

Una cantidad de polvo rosa, identificado como Tusi, se observa sobre una mesa de madera, junto a una tarjeta de crédito y un billete de dólar enrollado, simbolizando su preparación para el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad expresó su preocupación por el reciente hallazgo de presuntas sustancias prohibidas dentro de una institución educativa de La Esperanza. Mediante un pronunciamiento, la entidad indicó que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, manifestó su rechazo frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los estudiantes y señaló: “ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y protección en las instituciones educativas de la región”.

PUBLICIDAD

La GRELL también informó que desarrolla el programa de intervención psicosocial y vivencial “Decido Mi Futuro”, iniciativa que ejecuta junto con la Policía Comunitaria de la Policía Nacional del Perú y especialistas de DEVIDA.

Según la entidad, este programa incluye talleres, jornadas de sensibilización, orientación y acompañamiento dirigidos a estudiantes, docentes y familias con el propósito de prevenir el consumo y la comercialización de drogas dentro de las instituciones educativas.

Dentro del mismo pronunciamiento, la Gerencia Regional de Educación exhortó a los padres y madres de familia a mantener una comunicación permanente con sus hijos e involucrarse en su proceso formativo.

PUBLICIDAD

La institución también pidió a la comunidad educativa reportar de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para los estudiantes, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mantener los centros educativos libres de drogas mientras continúan las investigaciones sobre el caso registrado en el colegio Santa María del distrito de La Esperanza.