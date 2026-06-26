Perú

Marcha LGBTI+ 2026 sábado 27 de junio: Estos son los desvíos del Metropolitano, Corredor Morado y Corredor Azul

La gran movilización modificará rutas de buses y estaciones del transporte público. Autoridades han detallado los cierres que afectarán el acceso al Centro de Lima durante la jornada

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La marcha del Orgullo LGBTI+ será el 28 de junio de 2025. (Foto: Difusión)
La marcha del Orgullo LGBTI+ será el 28 de junio de 2025. (Foto: Difusión)

La Marcha del Orgullo LGBTI+ 2026 tomará las principales calles del Centro de Lima este sábado 27 de junio, movilizando a miles de personas y generando un esquema especial de cierres y desvíos de tránsito.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) autorizó la realización de este evento tras meses de gestiones del Colectivo Marcha del Orgullo Perú. “Este avance es fruto de la organización y resistencia de nuestra comunidad. Seguiremos exigiendo que las autoridades garanticen la seguridad de todas las personas participantes. Marchamos porque es nuestro derecho y ningún obstáculo apagará nuestro orgullo”, anunció el colectivo.

La jornada comenzará con la concentración de asistentes desde las 9.00 a. m. en la avenida de la Peruanidad, frente al Campo de Marte, en Jesús María. El recorrido arrancará a las 3.00 p. m. y se desplazará por avenidas emblemáticas: Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, volviendo al punto de partida.

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Las autoridades han dispuesto que la vía permanezca cerrada al tránsito vehicular durante la concentración y la movilización. Los carros alegóricos de empresas e instituciones deberán ingresar al área entre las 6.00 a. m. y las 10.00 a. m., siguiendo las indicaciones del equipo logístico.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima coordinarán el cierre temporal y progresivo de avenidas como la de la Peruanidad, Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega.

La Municipalidad ha solicitado a los asistentes y a la ciudadanía en general que sigan las orientaciones del personal de tránsito y utilicen rutas alternativas.

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La marcha del Orgullo LGBTI+ será el 28 de junio de 2025. (Foto: Difusión)
La marcha del Orgullo LGBTI+ será el 28 de junio de 2025. (Foto: Difusión)

Desvíos, cierres y cambios en el Metropolitano, Corredor Azul y Corredor Morado

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que, ante el avance de la marcha, los servicios de transporte público modificarán sus recorridos para evitar el área del evento. Los principales cambios impactarán el Metropolitano, el Corredor Azul y el Corredor Morado.

Metropolitano

Cuando la movilización ingrese a la avenida Alfonso Ugarte, los servicios Expresos 2, 3 y 5, y el Regular B del Metropolitano circularán por las avenidas Lampa y Emancipación, pero sin realizar paradas. Las estaciones Dos de MayoQuilca y España permanecerán cerradas de manera temporal. “El objetivo es garantizar la seguridad de usuarios y manifestantes”, señaló la ATU en un comunicado.

Desvío del Metropolitano.
Desvío del Metropolitano.

Corredor Azul

En el Corredor Azul, los buses que se dirigen hacia Barranco y Miraflores cambiarán su ruta por la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, el jirón Camaná, Paseo de la República, calle José Díaz y avenida Arequipa. Para el retorno hacia el Rímac, circularán por José Díaz, Paseo de la República, jirón Carabaya, Nicolás de Piérola y Tacna. Estos cambios buscan evitar las áreas cerradas por la marcha.

Desvío del Corredor Azul.
Desvío del Corredor Azul.

Corredor Morado

Para el Corredor Morado, la ruta 404 se desviará por la avenida Miguel Grau, Paseo de la República, Alejandro Tirado y Cuba, para luego ingresar a la avenida Brasil en dirección a Magdalena. Hacia San Juan de Lurigancho, el desvío será por Mariscal Luzuriaga, jirón Huiracocha, avenida Cuba, Alejandro Tirado, Paseo de la República y Miguel Grau. Según la ATU, “los cambios se mantendrán mientras dure la marcha y hasta que la Policía restablezca el tránsito normal”.

Desvío del Corredor Morado.
Desvío del Corredor Morado.

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