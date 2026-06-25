¿Ecuador ya está en los dieciseisavos del Mundial 2026? Así queda su clasificación tras vencer a Alemania

Ecuador finalizó en el tercer lugar del Grupo E del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

La victoria de Ecuador por 2-1 ante Alemania en el Mundial 2026 le permitió dar un paso clave en sus aspiraciones dentro del Grupo E. En una jornada determinante, el resultado terminó por ordenar su situación en la tabla y dejarlo con un escenario favorable en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final, pese a no haber finalizado entre los dos primeros puestos.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al formato de esta edición del torneo, a la siguiente ronda acceden de forma directa los dos primeros de cada uno de los 12 grupos del torneo. A ellos se suman los ocho mejores terceros de la tabla general de esta fase inicial, lo que mantiene con vida a varias selecciones.

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En ese contexto, cada punto y la diferencia de goles resultan determinantes para ordenar a los equipos que terminan en el tercer puesto, como es el caso de Ecuador, que cerró esta etapa con cuatro unidades y una diferencia de gol neutra (0) gracias a su triunfo ante Alemania en la jornada definitiva.

¿Ecuador ya está en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Hasta el momento, ya se han completado cuatro grupos del Mundial, lo que permite proyectar una tabla parcial de los terceros en competencia. En ese escenario, el combinado sudamericano se mantiene en una posición favorable dentro de la comparación general, superando a selecciones como Corea del Sur y Escocia, que ya cerraron sus respectivas fases con solo tres puntos, lo que le permite ubicarse por encima en la clasificación acumulada.

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Además, Ecuador iguala en unidades con Bosnia y Herzegovina, aunque lo supera en el primer criterio de desempate: la diferencia de gol. Mientras el conjunto europeo registra -1, la ‘Tri’ sostiene un 0, factor que resulta determinante en esta disputa directa por los cupos a la siguiente ronda.

Aunque aún restan varios grupos por definirse, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece ya no depende de combinaciones externas para asegurar su presencia en la siguiente fase. En el Grupo I, por ejemplo, selecciones como Senegal e Irak quedaron sin opciones matemáticas de alcanzar el puntaje ecuatoriano tras no haber sumado puntos en las dos primeras jornadas, lo que reduce de forma considerable el margen de riesgo en la tabla general.

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Incluso en el Grupo D, donde Paraguay y Australia siguen en competencia por la clasificación, Ecuador no puede ser desplazado de la zona de los ocho mejores terceros, ni por puntaje ni por diferencia de goles, sin importar el resultado final de ese encuentro entre ambos combinados. De esta manera, la ‘Tri’ tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, a la espera del cierre definitivo de la fase de grupos.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026. Crédito: Flashcore

De la incertidumbre a la clasificación

El camino de Ecuador en este Mundial 2026 estuvo lejos de ser sencillo. Tras las dos primeras jornadas, la ‘Tri’ no había conseguido celebrar una victoria ni había logrado marcar un solo gol, por lo que su continuidad en el torneo dependía de una última presentación prácticamente perfecta.

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La misión tampoco era sencilla. Enfrente tenía a Alemania, una selección tetracampeona del mundo y el auténtico líder del Grupo E. Sin embargo, lejos de intimidarse, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece mostró personalidad para revertir un marcador adverso y firmar una remontada histórica que cambió por completo su destino en la competencia.

Gracias a esos tres puntos, Ecuador pasó de mirar de cerca una posible eliminación a colocarse en una posición privilegiada entre los mejores terceros del certamen. El triunfo no solo significó un golpe de autoridad frente a una potencia mundial, sino también la recompensa a la perseverancia de un plantel que nunca dejó de creer en sus posibilidades.

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