Cómo hacer una denuncia policial digital en Perú

Denuncia policial digital

La Denuncia Policial Digital en Perú se consolidó como una herramienta esencial para reportar la pérdida o robo de documentos sin acudir a una comisaría. El servicio, administrado por la Policía Nacional del Perú (PNP), permite a cualquier ciudadano mayor de edad registrar la incidencia en línea y obtener un certificado con la misma validez legal que el emitido presencialmente. El sistema funciona las 24 horas y no tiene costo para la primera copia del documento.

Guía paso a paso para ingresar a la plataforma de Denuncia Digital de la PNP

El primer paso consiste en acceder al portal oficial de la Denuncia Policial Digital de la PNP a través del enlace sistemas.policia.gob.pe/denuncias_digitales. El sistema está disponible en todo el territorio nacional y opera de manera ininterrumpida.

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Al ingresar, se recomienda leer con atención los términos legales y condiciones de uso. Este paso es obligatorio, ya que cualquier usuario que utilice el servicio acepta las cláusulas establecidas por la PNP. Si no está de acuerdo, debe abstenerse de utilizar la plataforma.

El proceso de registro incluye los siguientes apartados:

Datos Generales : Ingresar número de DNI, apellidos y nombres completos, tal como figuran en el documento de identidad.

Datos de Domicilio : Proporcionar dirección actual y datos de contacto, como teléfonos y correo electrónico.

Datos del Hecho : Relatar de manera concisa dónde, cuándo y cómo ocurrió la pérdida o el robo del documento.

Vista Previa : Revisar cuidadosamente todos los datos antes de finalizar el trámite.

Descarga del Certificado Digital: Al concluir el proceso, se habilita la descarga inmediata del certificado en formato PDF.

Denuncia policial digital

Cómo validar tu identidad con el DNI e ingresar los datos del suceso o extravío

El sistema de denuncia digital interopera con la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Para validar la identidad, el usuario debe introducir el número de DNI y demás datos personales. El sistema verifica automáticamente la información ingresada antes de permitir avanzar en el trámite.

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Durante la denuncia, el usuario debe detallar:

Tipo de documento extraviado : Factura, boleta de venta, guía, carnet universitario, DNI, fotocheck de trabajo, licencia de conducir, SOAT o pasaporte.

Circunstancias del hecho: Lugar, fecha y breve descripción del suceso.

Una vez completados estos campos, el sistema genera un resumen para revisión. Es fundamental comprobar la exactitud de los datos, ya que no es posible modificar ni anular la denuncia una vez emitido el certificado digital.

Descarga gratuita de la Copia Certificada de la denuncia con firma digital válida

Al finalizar el trámite, el sistema permite la descarga inmediata y gratuita de la copia certificada de la denuncia en formato PDF. Este documento se encuentra firmado digitalmente por la Policía Nacional del Perú y tiene un código QR que permite verificar su autenticidad.

El certificado digital posee la misma validez legal que un documento emitido en una comisaría o en los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri). La copia puede presentarse en trámites administrativos, asegurando la continuidad de gestiones ante entidades públicas y privadas.

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Para quienes requieran una segunda copia certificada, el pago debe efectuarse en el Banco de la Nación, en agentes Multired, Multired Virtual o mediante tarjeta VISA.

Denuncia Policial Digital - Infobae

¿Cuándo no procede la vía virtual y es obligatorio acudir físicamente a la comisaría?

El sistema de Denuncia Digital de la PNP solo aplica para la pérdida o robo de los siguientes documentos:

Celular

Factura

Boleta de venta

Guía de remisión

Carnet universitario

DNI

Fotocheck laboral

Licencia de conducir

SOAT

Pasaporte emitido por Migraciones

No es posible utilizar la vía digital para:

Denuncias por hechos que involucren delitos distintos a la pérdida o robo de los documentos especificados

Modificaciones, ampliaciones o anulaciones de datos ya consignados en una denuncia previamente registrada

Denuncias presentadas por menores de edad o en representación de un tercero

En estos casos, el ciudadano debe acudir presencialmente a la comisaría más cercana para realizar el trámite correspondiente. La Policía Nacional del Perú ha señalado que el servicio digital representa hasta el 30% de las atenciones tradicionales, lo que permite optimizar recursos y mejorar la atención de incidentes urgentes.

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Las dudas sobre el procedimiento pueden aclararse llamando al teléfono 959 051 311, disponible para consultas sobre el uso de la plataforma y los requisitos del trámite.