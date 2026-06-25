Federico Salazar cambia el set por la moto y completa el reto del Motoraid 2026: “Pura adrenalina”

Reportaje sobre la participación de Federico Salazar en el evento Motoraid Perú 2026. El video documenta al presentador conduciendo motocicletas todoterreno en diversas locaciones. Las imágenes muestran rutas de tierra y paisajes naturales. Se incluyen secuencias donde Salazar y una mujer son entrevistados sobre su experiencia. El contenido visual abarca el recorrido en motocicleta y las interacciones con los participantes. Video: América TV / América Espectáculos

El conductor de ‘América Noticias’, Federico Salazar, volvió a dar de qué hablar fuera de los estudios de televisión. El último fin de semana, el periodista participó en la quinta edición del Motoraid Adventure, una competencia de motociclismo de aventura que reunió a más de 200 motorizados en una exigente ruta por el norte chico del país.

Lejos del escritorio del noticiero, Salazar completó el recorrido entre Lima, Chancay y el distrito de Ihuarí, en la provincia de Huaral, a más de 2800 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Al que le gusten las emociones, que venga. Somos un montón de motos, todos nos ayudamos. Es un placer, pura adrenalina, mucho mejor que las montañas rusas de Disney”, declaró el periodista ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, con el entusiasmo de quien acaba de completar un desafío físico fuera de su zona habitual.

PUBLICIDAD

Al final del trayecto, también bromeó sobre la intensidad de la jornada: “Ya sé lo que se siente venir de la guerra”, dijo entre risas. La participación de Salazar en el Motoraid llamó la atención de sus seguidores, que no estaban acostumbrados a verlo en este tipo de actividades.

El conductor de noticias lleva aproximadamente dos años como aficionado al motociclismo, pero su presencia en una competencia de esta envergadura marcó un salto en su compromiso con el deporte.

Federico Salazar participó en la quinta edición del Motoraid Adventure 2026, una competencia de motociclismo de aventura.

Una nueva etapa personal que se refleja en nuevas actividades

La incursión de Salazar en el mundo del motociclismo se enmarca en un periodo de cambios personales que comenzó el 11 de marzo de 2026, cuando él y la actriz Katia Condos anunciaron su separación tras más de 30 años de relación y tres hijos en común.

PUBLICIDAD

El comunicado conjunto, difundido en sus redes sociales, sorprendió tanto al entorno mediático como a sus seguidores, quienes consideraban a la pareja un referente de estabilidad en la televisión peruana. Ambos pidieron respeto y privacidad para atravesar el proceso.

Días después del anuncio, el 16 de marzo, Salazar se pronunció con mayor apertura y precisó que la separación no implicaba necesariamente un divorcio en ese momento. Desde entonces, el periodista ha mantenido un perfil más activo en actividades fuera de la pantalla, mostrando una faceta más desenfadada que ha generado comentarios tanto entre sus seguidores como en los programas de espectáculos.

PUBLICIDAD

En junio, Magaly Medina reaccionó a unas imágenes del conductor realizando ejercicios en un gimnasio y no dudó en opinar sobre su condición física.

“Federico Salazar se quiere poner como Cachín. Está haciendo un ejercicio que es para que tus músculos no pierdan elasticidad, pero un poquito de pesas no le sería dañino”, señaló la conductora de ATV, comparándolo con Carlos Alcántara como referente físico de los cincuentones de la televisión peruana.

La conductora de ATV reaccionó al ver al periodista realizando estiramientos y aseguró que debería complementar su rutina con pesas para mejorar su condición física. ATV/ Magaly TV La Firme.

El Motoraid Adventure y el circuito que desafió al conductor

El Motoraid Adventure es una de las competencias de motociclismo de aventura más reconocidas del circuito nacional. En su quinta edición, el evento convocó a más de 200 participantes que partieron de Lima hacia Chancay en las primeras horas de la mañana del último fin de semana, para luego ascender hasta Ihuarí, localidad ubicada en la provincia de Huaral a más de 2800 metros de altitud.

PUBLICIDAD

La ruta combina tramos de carretera con caminos de tierra que ponen a prueba tanto la resistencia física de los pilotos como el manejo de sus motos en condiciones variables. Salazar completó el recorrido junto a decenas de motociclistas y destacó el espíritu de camaradería que caracteriza al evento.

“Todos nos ayudamos”, subrayó el periodista, quien se mostró cómodo en cada etapa del trayecto a pesar de que su experiencia formal en el deporte no supera los dos años. Su presencia en la competencia fue uno de los temas más comentados de la jornada, tanto entre los asistentes como en las redes sociales del canal.

PUBLICIDAD

La imagen del conductor de noticias sobre una moto, recorriendo rutas de aventura en el norte chico, contrasta con la figura que millones de peruanos ven cada mañana detrás del escritorio del noticiero de las 5 a.m. Salazar se levanta a las 3:30 de la madrugada para llegar a tiempo a ‘América Noticias’, dato que él mismo reveló en el pódcast ‘La Manada Galactic’ y que vuelve aún más llamativa su disposición para afrontar desafíos físicos en sus días libres.