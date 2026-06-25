Federico Salazar cambia el set por la moto y completa el reto del Motoraid 2026: “Pura adrenalina”

El conductor de ‘América Noticias’, Federico Salazar, volvió a dar de qué hablar fuera de los estudios de televisión. El último fin de semana, el periodista participó en la quinta edición del Motoraid Adventure, una competencia de motociclismo de aventura que reunió a más de 200 motorizados en una exigente ruta por el norte chico del país.
Lejos del escritorio del noticiero, Salazar completó el recorrido entre Lima, Chancay y el distrito de Ihuarí, en la provincia de Huaral, a más de 2800 metros de altura sobre el nivel del mar.
“Al que le gusten las emociones, que venga. Somos un montón de motos, todos nos ayudamos. Es un placer, pura adrenalina, mucho mejor que las montañas rusas de Disney”, declaró el periodista ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, con el entusiasmo de quien acaba de completar un desafío físico fuera de su zona habitual.
PUBLICIDAD
Al final del trayecto, también bromeó sobre la intensidad de la jornada: “Ya sé lo que se siente venir de la guerra”, dijo entre risas. La participación de Salazar en el Motoraid llamó la atención de sus seguidores, que no estaban acostumbrados a verlo en este tipo de actividades.
El conductor de noticias lleva aproximadamente dos años como aficionado al motociclismo, pero su presencia en una competencia de esta envergadura marcó un salto en su compromiso con el deporte.
Una nueva etapa personal que se refleja en nuevas actividades
La incursión de Salazar en el mundo del motociclismo se enmarca en un periodo de cambios personales que comenzó el 11 de marzo de 2026, cuando él y la actriz Katia Condos anunciaron su separación tras más de 30 años de relación y tres hijos en común.
PUBLICIDAD
El comunicado conjunto, difundido en sus redes sociales, sorprendió tanto al entorno mediático como a sus seguidores, quienes consideraban a la pareja un referente de estabilidad en la televisión peruana. Ambos pidieron respeto y privacidad para atravesar el proceso.
Días después del anuncio, el 16 de marzo, Salazar se pronunció con mayor apertura y precisó que la separación no implicaba necesariamente un divorcio en ese momento. Desde entonces, el periodista ha mantenido un perfil más activo en actividades fuera de la pantalla, mostrando una faceta más desenfadada que ha generado comentarios tanto entre sus seguidores como en los programas de espectáculos.
PUBLICIDAD
En junio, Magaly Medina reaccionó a unas imágenes del conductor realizando ejercicios en un gimnasio y no dudó en opinar sobre su condición física.
“Federico Salazar se quiere poner como Cachín. Está haciendo un ejercicio que es para que tus músculos no pierdan elasticidad, pero un poquito de pesas no le sería dañino”, señaló la conductora de ATV, comparándolo con Carlos Alcántara como referente físico de los cincuentones de la televisión peruana.
El Motoraid Adventure y el circuito que desafió al conductor
El Motoraid Adventure es una de las competencias de motociclismo de aventura más reconocidas del circuito nacional. En su quinta edición, el evento convocó a más de 200 participantes que partieron de Lima hacia Chancay en las primeras horas de la mañana del último fin de semana, para luego ascender hasta Ihuarí, localidad ubicada en la provincia de Huaral a más de 2800 metros de altitud.
PUBLICIDAD
La ruta combina tramos de carretera con caminos de tierra que ponen a prueba tanto la resistencia física de los pilotos como el manejo de sus motos en condiciones variables. Salazar completó el recorrido junto a decenas de motociclistas y destacó el espíritu de camaradería que caracteriza al evento.
“Todos nos ayudamos”, subrayó el periodista, quien se mostró cómodo en cada etapa del trayecto a pesar de que su experiencia formal en el deporte no supera los dos años. Su presencia en la competencia fue uno de los temas más comentados de la jornada, tanto entre los asistentes como en las redes sociales del canal.
PUBLICIDAD
La imagen del conductor de noticias sobre una moto, recorriendo rutas de aventura en el norte chico, contrasta con la figura que millones de peruanos ven cada mañana detrás del escritorio del noticiero de las 5 a.m. Salazar se levanta a las 3:30 de la madrugada para llegar a tiempo a ‘América Noticias’, dato que él mismo reveló en el pódcast ‘La Manada Galactic’ y que vuelve aún más llamativa su disposición para afrontar desafíos físicos en sus días libres.
Más Noticias
Incendio cerca del parque Universitario en el Cercado de Lima moviliza a bomberos y activa respuesta del SAMU
Las autoridades recomendaron evitar la zona mientras continúan las labores de atención y control del incendio
Rafael López Aliaga sobre si desplazaría a Luis Rubio por su edad: “No. Va a tener un hijo, está más parado que yo”
El líder de Renovación Popular señaló que no tiene la intención de reemplazar al médico, a quien acompaña en su fórmula en la carrera pro la municipalidad capitalina
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 25 de junio de 2026
Un sismo de magnitud 4.9, con epicentro a 18 kilómetros al norte de Pucallpa y una profundidad de 154 kilómetros, se sintió con intensidad III en la ciudad, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Geofísico del Perú.
Más de 125 mil niños en Perú presentan conductas sedentarias tras la pandemia, según el INS
El reporte advierte que el problema del sedentarismo también se refleja en adultos, donde la mayoría presenta niveles bajos de actividad física
Perú registra 379 sismos en lo que va del 2026: ¿cuáles fueron los más fuertes del año?
El organismo científico explicó que la ocurrencia frecuente de sismos responde a la ubicación del país en una zona de alta actividad tectónica
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD