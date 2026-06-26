Dónde ver Universitario vs Atlético Grau HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

Universitario recibe a Atlético Grau por la última fecha de la Copa de la Liga 2026.

Universitario de Deportes afrontará un compromiso decisivo cuando reciba a Atlético Grau por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga 2026. El conjunto dirigido por Piero Alva llega con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantenerse con opciones de avanzar a los octavos de final, mientras que el elenco piurano también buscará sellar su clasificación en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El compromiso se disputará hoy, viernes 26 de junio, desde las 18:00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate, donde los ‘cremas’ intentarán hacerse fuertes ante su hinchada para seguir con vida en el certamen. Ambos equipos llegan con posibilidades matemáticas de clasificar, por lo que cada detalle será determinante en la definición de la serie.

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Dónde ver Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

El enfrentamiento entre Universitario y Atlético Grau podrá verse EN VIVO a través de Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol, que transmite de manera gratuita todos los encuentros de la primera edición de la Copa de la Liga mediante su canal de YouTube. De esta forma, los hinchas de ambos equipos podrán seguir todas las incidencias del decisivo duelo por la clasificación desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro. En nuestra página web encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, las mejores jugadas, los goles, las incidencias más importantes y todas las reacciones que deje este choque entre ‘cremas’ y ‘albos’, cuyo resultado será determinante para definir el futuro de ambos clubes en el Grupo D.

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La Copa de la Liga 2026 es transmitida por la plataforma de Bicolor +. (Copa Caliente de la Liga)

Así marcha la tabla del Grupo D

La definición del Grupo D llega completamente abierta. Universitario y Atlético Grau llegan a la última fecha con opciones de clasificar a los octavos de final, aunque dependerán de lo que ocurra durante los 90 minutos en el Monumental.

La ‘U’ necesita sumar para no complicar sus aspiraciones y evitar una eliminación prematura en la Copa de la Liga. En tanto, el cuadro albo también tiene la posibilidad de asegurar su boleto, por lo que se espera un partido disputado desde el primer minuto.

Cabe recordar que, según el formato del torneo, los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final. Por ello, cualquier error puede resultar determinante en la pelea por los cupos disponibles. A continuación te compartimos cómo está la tabla del Grupo D antes del choque en el Monumental:

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Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026. Crédito: Sofascore

Universitario busca revancha ante Grau

Más allá de lo que está en juego en la tabla, el encuentro representa una oportunidad de revancha para Universitario. En su último enfrentamiento directo, disputado por el Torneo Apertura 2026, Atlético Grau dio el golpe al imponerse por 1-0 en el estadio Monumental, resultado que significó una de las derrotas más inesperadas para los ‘cremas’ en la temporada.

Ahora, con un plantel conformado mayoritariamente por jugadores juveniles, el cuadro de Ate buscará cambiar la historia. Un triunfo no solo le permitiría dejar atrás aquel amargo antecedente, sino también mantenerse en carrera por un lugar en los octavos de final de la Copa de la Liga.

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Por su parte, Atlético Grau intentará confirmar el buen recuerdo que le trae enfrentar a Universitario. El conjunto piurano ya demostró que puede competir de igual a igual ante el elenco merengue y confía en repetir la fórmula que le dio resultado en el Apertura para quedarse con un resultado que lo acerque a la siguiente instancia del torneo.