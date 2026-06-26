Dónde ver Francia vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo I del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Noruega HOY: partido por fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026 - Crédito: FIFA.

Noruega y Francia se miden hoy, viernes 26 de junio, en Boston en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, con el primer puesto del Grupo I en juego. Los dos equipos llegan con seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final, pero el orden final de la zona todavía está abierto.

El seleccionado francés afronta el encuentro tras vencer 3-0 a Irak y 3-1 a Senegal, resultados que lo sostienen en la parte alta por mejor diferencia de goles (+5 contra +4). Ese margen le permite avanzar como líder con un empate. Del otro lado, Noruega obtuvo un 4-1 ante Irak y un 3-2 ante Senegal, por lo que necesita ganar para terminar en la cima.

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La previa también queda marcada por la ausencia de Didier Deschamps. La Federación Francesa de Fútbol anunció que el entrenador no estará en los entrenamientos ni en el partido, tras regresar a su país por el fallecimiento de su madre. En el campo, el foco estará puesto en el cruce de delanteros: Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con dobletes en el torneo.

Dónde ver Francia vs Noriega por el Mundial 2026

La transmisión del partido en Perú estará disponible por televisión y plataformas. El encuentro se podrá seguir por DSports y América TV. También habrá señal en streaming a través de Paramount+ y DAZN.

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Además, figura como opción de transmisión Disney+ Plan Premium para Perú. Ese acceso se indica como disponible en vivo para el país dentro del paquete señalado para la competencia.

En paralelo, el grupo se completa con el partido Senegal vs Irak, que se juega al mismo tiempo en Toronto. Ambos seleccionados perdieron sus dos encuentros, por lo que su objetivo pasa por sumar puntos con la mirada puesta en la clasificación como terceros.

Horario de Francia vs Noriega por el Mundial 2026

El duelo entre Noruega se Francia se juega hoy, viernes 26 de junio, en el Boston Stadium, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

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Horarios confirmados por paísson: Perú, Colombia y Ecuador: 14:00, Chile: 15:00; Argentina y Uruguay: 16:00 y México: 13:00

El contexto deportivo le agrega tensión al cierre de la zona: Francia llega con ventaja por diferencia de goles, mientras que Noruega está obligado a ganar si quiere quedarse con el primer lugar. Ese escenario condiciona el planteo esperado, con un equipo francés al que le alcanza con administrar el resultado y un conjunto noruego que necesita asumir riesgos para cambiar el orden final.

Este cruce también será el primer enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo. El antecedente inmediato entre los dos seleccionados se remonta a 2014, en un amistoso disputado en Francia que terminó 4-0 para el local. En el historial general contabilizan 15 partidos: siete triunfos franceses, cuatro noruegos y cuatro empates.

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Posibles alineaciones de Francia vs Noriega por el Mundial 2026

Mundial 2026 - Noruega 3 - Senegal 2

A pesar de la ausencia de Deschamps al frente del cuedro galo, Francia perfila una formación con Mike Maignan en el arco y una línea defensiva integrada por Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano y Theo Hernández. En el mediocampo aparecen Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni, con un frente ofensivo que reúne alternativas de desequilibrio por bandas y un finalizador definido. En ese sentido los encargados del ataque francés serán Olise, Dembelé, Doue y Mbappé.

Noruega, en tanto, llega con un esquema que sostiene su peso ofensivo en la dupla de ataque, con Erling Haaland como referencia. Martin Odegaard asoma como conductor, dentro de un mediocampo que busca abastecer a los puntas y sostener la intensidad en la presión.

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El posible once de Noruega sería: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland.

En la tabla del Grupo I, los dos ya aseguraron su lugar en la fase de eliminación directa, pero el orden final determina el líder. Francia llega con la ventaja matemática del empate, mientras que Noruega solo podrá superarlo con un triunfo en Boston.