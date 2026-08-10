Diego Penny reveló la inesperada fórmula que Alianza Lima intentó para fichar a Pedro Gallese: “Lo metieron a una oficina”

El exarquero y Enrique de la Rosa contaron detalles del método que usaron en el club 'blanquiazul' para contatar al portero peruano. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

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El mercado de pases de la Liga 1 2026 finaliza este martes 11 de agosto y los clubes apuran sus movimientos para ultimar detalles en sus planteles. Alianza Lima, uno de los equipos que busca competir de lleno por el Torneo Clausura 2026, concentra sus esfuerzos en reforzar el arco tras la salida de Guillermo Viscarra.

En este contexto, la directiva ‘blanquiazul’ intentó concretar la llegada de Pedro Gallese, actual portero de Deportivo Cali, en una operación que incluyó estrategias poco convencionales. Según relató Diego Penny en el programa Al Ángulo, después del amistoso que ambos equipos disputaron el 12 de julio en Matute, miembros de la delegación local invitaron al ‘Pulpo’ a una oficina en el estadio para dialogar con el entrenador Pablo Guede.

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El ‘Flaco’ Penny detalló: “Dicen que fue con Guede”, mientras que Enrique de la Rosa precisó que la conversación ocurrió con alguien del club, aunque no pudo confirmar si fue directamente con el técnico argentino.

La directiva ‘aliancista’ buscó seducir al arquero de la selección peruana, aunque enfrentó dos grandes obstáculos: la institución colombiana se negó a negociar su salida y el salario ofrecido por Alianza Lima resultó inferior al que percibe el arquero en Colombia. Penny señaló: “El monto que le ofrecían a Pedro era menor de lo que ganaba en Cali”.

Diego Penny reveló la inesperada fórmula que Alianza Lima intentó para fichar a Pedro Gallese.

La estrategia incluyó una charla privada tras el amistoso, buscando convencer a Pedro Gallese de sumarse a Alianza Lima. Sin embargo, la operación se vio frenada porque el guardameta ya había disputado partidos oficiales de la liga colombiana, quitándole a Deportivo Cali la posibilidad de reemplazarlo con otro extranjero.

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El último intento de Alianza Lima por Pedro Gallese y la opción B

Hasta el último día de negociaciones, Alianza Lima mantuvo contacto con Deportivo Cali, buscando un acuerdo por Pedro Gallese, quien tiene contrato vigente hasta fines de 2027 y solo podría salir mediante el pago de una cláusula de rescisión elevada.

Según el periodista José Varela, “Alianza Lima sigue negociando con Deportivo Cali por Pedro Gallese. Así que busca a Pedro Gallese sí o sí. Esto hasta el cierre del libro de pases. En el caso de que no llegue Pedro Gallese, puedo decir que Carlos Cáceda es una posibilidad para Alianza Lima”, declaró en Modo Fútbol.

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El arquero de la selección peruana regresó al estadio Alejandro Villanueva tras siete años y agradeció el cariño de la hinchada. (Video: Jax Latin Media)

El propio entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, confirmó que existieron acercamientos por el arquero peruano, pero el club colombiano decidió no abrir negociaciones durante este periodo de transferencias. En tanto, Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, comentó en el programa Al Límite que la decisión de fichajes depende tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico y que, si bien se discutió la posibilidad de sumar un arquero, siente tranquilidad con la dupla formada por Alejandro Duarte y el joven Ángel de la Cruz.

Otros movimientos de Alianza Lima en el mercado de pases

El cierre del libro de pases no solo ha puesto el foco en el arco de Alianza Lima. La directiva también ha gestionado otros movimientos en el mercado, buscando fortalecer distintas posiciones del plantel. Uno de los nombres que estuvo en carpeta fue el de Jhair Soto, actualmente en ADT, quien posee una cláusula de salida cercana a los 200 mil dólares. Enrique de la Rosa aclaró que el zaguero atraviesa una lesión de tobillo, lo que ha dificultado su participación y prolongado su ausencia.

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Además, la entidad ‘victoriana’ intentó incluir en la negociación a Josué Estrada, buscando reducir el monto de la cláusula de salida, aunque finalmente la operación no prosperó. Diego Penny resumió la situación: “Eso se recontracayó. Estrada ya tenía todo para ADT y al final le dijeron que se quedaba”.