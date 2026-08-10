Visita del papa León XIV al Perú: Pucallpa espera la llegada de más de 100,000 fieles en noviembre

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

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La visita del papa León XIV a Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre fue presentada por el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, como un acontecimiento de gran importancia, no solo por la recepción al sumo pontífice, sino que la ciudad espera recibir a más de 100.000 fieles en ese tiempo.

En declaraciones a Agencia Andina, el gobernador Gambini precisó que entre los asistentes prevén la llegada de pobladores indígenas, visitantes de ciudades amazónicas del Perú y personas procedentes de zonas fronterizas de Brasil y Colombia.

La organización ya entró en una fase técnica. El gobernador informó que una comitiva del Vaticano realizó una primera evaluación de espacios y que el 23 de agosto llegará una nueva comisión para definir el lugar exacto de la celebración eucarística.

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Gambini sostuvo que el punto más sensible de la agenda será el encuentro del papa León XIV con comunidades indígenas amazónicas. Allí ubicó una tensión política y social que la visita puede exponer: la presión sobre los territorios nativos por invasiones, agricultura migratoria y actividades ilegales, en una región que todavía enfrenta carencias de salud, educación y conectividad.

El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

“Todos los ucayalinos recibimos con gran entusiasmo la llegada del Santo Padre, por primera vez. Estamos haciendo las coordinaciones con el vicariato de Pucallpa para darle las condiciones necesarias para su llegada y para recibir a miles de fieles”, dijo el gobernador al medio estatal.

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Al describir el flujo esperado de asistentes, Gambini detalló el mapa de procedencias que imagina para noviembre. “Al otro lado está el Estado de Acre, Brasil, y también Cruzeiro do Sul. Leticia y Tabatinga, de Brasil y Colombia, podrían llegar por vía fluvial. Pucallpa será un punto de concentración para la Amazonía”, afirmó.

El gobierno regional evalúa varios escenarios para las actividades del Papa. Entre ellos mencionó el Bulevar de Yarinacocha para un encuentro con pueblos originarios, la Plaza de Armas para actos protocolares, la catedral, el estadio de Pucallpa, la avenida Centenario y La Videnita, un espacio de unas seis hectáreas previsto para una concentración masiva y la misa.

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Llegada de León XIV podría visibilizar reclamos de pueblos indígenas

Gambini vinculó la llegada de León XIV con una agenda de reclamos territoriales y de reconocimiento. Según explicó, la región Ucayali reúne 20 pueblos indígenas con culturas e idiomas distintos, y la presencia del Papa podría dar visibilidad a demandas que, a su juicio, han quedado relegadas.

El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

“Los pueblos originarios en los últimos años han sido perjudicados por invasiones de sus tierras, agricultura migratoria y actividades ilegales. La visita del Santo Padre ayudará a poner los ojos en ellos y buscar caminos de paz y armonía”, señaló.

El gobernador añadió un dato de gestión al referirse a la seguridad jurídica de esas comunidades. “Vamos a titular casi al 98% de las comunidades nativas para que tengan un arma legal para proteger su territorio”, sostuvo.

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Región Ucayali ofrecerá sus productos a todos los visitantes

El gobernador defendió la capacidad de Pucallpa para absorber una llegada masiva de visitantes. Mencionó que avenidas como Centenario y Yarinacocha cuentan con condiciones para el desplazamiento de la delegación papal y del público, y agregó que el crecimiento de hoteles, restaurantes, vuelos y transporte fortaleció la oferta urbana.

“Pucallpa en los últimos años ha comenzado a tener miles de visitantes. El incremento de vuelos, restaurantes y la promoción de nuestra gastronomía han favorecido a la ciudad”, afirmó.

Pucallpa

Esa preparación incluye una exhibición deliberada de productos regionales. Gambini dijo que Ucayali buscará recibir al pontífice con artesanías y alimentos propios de la Amazonía peruana, y mencionó entre ellos paiche, doncella, sachapapa y bebidas regionales.

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“Vamos a prepararnos no solo para el Santo Padre, sino para todos los visitantes. Nuestra gastronomía, artesanía y productos amazónicos serán una oportunidad para mostrar nuestra identidad”, indicó.