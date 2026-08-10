Colombia y otros siete países del Cinturón de Fuego ya sufrieron terremotos en 2026: “En algún momento ocurrirá en Perú”, señala IGP

Fernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica las características del reciente sismo en Colombia, su relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico y las implicaciones para el Perú. | Canal N

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El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia volvió a poner en evidencia la intensa actividad sísmica que caracteriza a los países ubicados en el entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

Colombia no es el único país que ha registrado un terremoto de gran magnitud durante 2026. México, Filipinas, Japón, Indonesia, Vanuatu, Tonga y Chile, todos ellos ubicados en el entorno del Cinturón de Fuego del Pacífico, también han registrado fuertes movimientos telúricos en lo que va del año.

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El registro permite dimensionar la actividad sísmica de una región en la que se encuentra el Perú. Sin embargo, la sucesión de terremotos en diferentes países no significa que exista una cadena que permita anticipar cuándo ocurrirá un gran sismo en territorio peruano.

Los terremotos que sacudieron la región en 2026

El listado de grandes movimientos registrados este año incluye eventos de magnitud 7 o superior en distintos puntos del Cinturón de Fuego. El USGS registra terremotos de 7,8 en Filipinas, 7,5 en Tonga, 7,4 en Japón e Indonesia y 7,3 en Vanuatu y México.

A estos eventos se suma el terremoto de 7,4 en Colombia, ocurrido este 10 de agosto. Chile, por su parte, registró el 25 de mayo un sismo de magnitud 6,9 en la región de Antofagasta. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el movimiento ocurrió a 20 kilómetros al noreste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros; el evento se originó al interior de la placa de Nazca.

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Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Juan Pablo Arbelaez

Así, ocho países del Cinturón de Fuego del Pacífico —Colombia, México, Filipinas, Japón, Indonesia, Vanuatu, Tonga y Chile— han registrado este año terremotos o sismos de magnitud 6,9 o superior.

El Cinturón de Fuego es una extensa zona que rodea el océano Pacífico y concentra una gran cantidad de terremotos y actividad volcánica debido a la interacción de las placas tectónicas. El USGS lo describe como la región sísmica y volcánica más activa del planeta.

¿Qué tiene que ver esto con el Perú?

Una fotografía satelital de Sudamérica muestra a Perú resaltado en colores vivos junto a las líneas luminosas del Cinturón de Fuego del Pacífico, por el Instituto Geofísico del Perú el 28 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el terremoto de Colombia debe servir para recordar que Perú comparte una condición geológica con varios de los países que forman parte de esta zona de alta actividad sísmica.

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“Perú, Colombia, Ecuador, Chile, estamos ubicados en esta zona de alto riesgo por el tema de sismos”, explicó el especialista en Canal N.

Tavera señaló que la actividad sísmica que se registra en esta región está relacionada, entre otros procesos, con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

La placa de Nazca se introduce por debajo del continente y el contacto entre ambas placas genera parte de los grandes terremotos que afectan la costa occidental de Sudamérica.

“En algún momento tendrá que ocurrir” un gran terremoto en Perú

El especialista fue enfático al explicar que Perú volverá a experimentar terremotos de gran magnitud, aunque la ciencia no puede establecer cuándo ocurrirá el próximo.

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“Si tenemos historia de grandes sismos, vamos a volver a tener estos eventos, porque los sismos son cíclicos, vuelven en el tiempo”, sostuvo.

Tavera explicó que los movimientos de menor magnitud son más frecuentes porque requieren áreas de ruptura pequeñas. En cambio, los grandes terremotos necesitan que se rompan áreas mucho mayores, por lo que pueden pasar largos periodos antes de que vuelvan a presentarse.

“Los grandes sismos requieren áreas de ruptura muy grandes, por lo tanto, se toman mucho tiempo en hacerse presentes”, indicó.

Por ello, el terremoto ocurrido en Colombia no puede utilizarse como una señal para afirmar que otro gran movimiento ocurrirá próximamente en Perú.

Consultado sobre si los terremotos recientes registrados en Venezuela y Colombia podrían tener alguna lectura respecto a lo que podría suceder en territorio peruano, Tavera fue claro: desde la ciencia no es posible establecer una relación predictiva entre esos eventos.

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Perú registra cientos de sismos cada año

Silencio sísmico de 300 años: mapa revela qué distritos de Lima serían los más afectados por un gran terremoto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La actividad sísmica, sin embargo, no es algo extraordinario en el territorio peruano. Tavera reveló que en lo que va de 2026 ya se han reportado más de 500 sismos en el país.

El especialista precisó que se trata de los movimientos que son registrados y reportados, incluidos aquellos de magnitud relativamente baja. Muchos otros sismos son tan pequeños que únicamente pueden ser detectados por instrumentos y no son percibidos por la población.

“Cada año terminamos reportando 800 sismos”, señaló Tavera, quien remarcó que estas cifras evidencian que Perú es un territorio geológicamente activo.

La cantidad de movimientos registrados durante el año tampoco permite anticipar la llegada de un gran terremoto. Los sismos no pueden predecirse con precisión en cuanto a fecha, lugar y magnitud.

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El terremoto no es el que “mata”

La conversación también permitió explicar por qué un terremoto de gran magnitud puede provocar consecuencias diferentes dependiendo del lugar donde ocurre.

Tavera sostuvo que el nivel de daño depende no solo de la magnitud del movimiento, sino también de la profundidad, las características del suelo y la calidad de las construcciones.

Al comparar el terremoto colombiano con el ocurrido en Pisco en 2007, señaló que algunas estimaciones internacionales indicaban que el suelo en zonas afectadas de Colombia llegó a registrar niveles de aceleración de aproximadamente 400 centímetros por segundo al cuadrado, mientras que Lima, durante el terremoto de Pisco, experimentó alrededor de 100 centímetros por segundo al cuadrado.

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El especialista resumió esta relación con una frase: “El sismo no mata personas, el sismo no destruye ciudades. El sismo es un problema de la naturaleza. El desastre es un problema de la sociedad”.

Según explicó, el movimiento telúrico solamente sacude el suelo. El problema aparece cuando las estructuras no tienen la capacidad de soportar esa demanda sísmica y colapsan total o parcialmente.

El problema del Perú: la autoconstrucción

Tavera puso como ejemplo a Japón y Chile, países que han fortalecido sus normas de construcción y su cultura de prevención después de experimentar grandes terremotos.

En el caso peruano, identificó como uno de los principales problemas a las viviendas autoconstruidas, además de la expansión urbana sin control y la deficiente gestión del uso del suelo.

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Las edificaciones modernas que cumplen con las normas de construcción sismorresistente cuentan con mejores condiciones para responder ante un movimiento fuerte. Sin embargo, las construcciones levantadas sin criterios técnicos pueden presentar una vulnerabilidad considerable.

Para el presidente del IGP, la preparación ante un terremoto no corresponde únicamente a las autoridades. También involucra las decisiones de cada ciudadano sobre dónde y cómo construir, qué zonas habitar y qué medidas adoptar para reducir el riesgo.

El terremoto de Colombia, por tanto, no permite saber cuándo ocurrirá el próximo gran movimiento en Perú. Pero sí recuerda una certeza científica: el país se encuentra en una zona de alta actividad tectónica y en algún momento volverá a enfrentar un terremoto de gran magnitud.