Alumna de 14 años sufre graves quemaduras en el rostro durante danza de tijeras con fuego en colegio de Junín

Una celebración por el aniversario de una institución educativa en Junín se convirtió en tragedia. Una estudiante de 14 años resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro mientras participaba en una presentación artística realizada en la I.E. María Parado de Bellido, ubicada en el sector de Unión Perené, provincia de Chanchamayo.

El accidente ocurrió en medio de las actividades conmemorativas organizadas por el plantel, donde alumnos y docentes desarrollaban distintos números culturales. Sin embargo, uno de los actos incluyó el uso de fuego y elementos inflamables, situación que terminó desencadenando un hecho que ahora exige una investigación para determinar responsabilidades y las medidas de seguridad adoptadas antes del espectáculo.

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Accidente durante danza de tijeras dejó a estudiante con quemaduras de segundo grado

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con información difundida por la página de noticias locales Tras la Verdad, la adolescente participaba en una representación de la tradicional danza de tijeras, una manifestación cultural que, en esta ocasión, incorporó la manipulación de fuego como parte del espectáculo.

Por causas que todavía no han sido esclarecidas, el acto se salió de control y las llamas alcanzaron directamente el rostro de la menor. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que la estudiante realizaba una exhibición con fuego y, en cuestión de segundos, se incendió la indumentaria que cubría su cabeza, incluida la montera utilizada durante la presentación.

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La rápida reacción de las personas que se encontraban en el lugar permitió auxiliarla inmediatamente y evitar que las lesiones fueran aún más graves. Padres de familia, asistentes y miembros de la comunidad educativa intervinieron para sofocar el fuego y brindarle los primeros auxilios antes de trasladarla a un centro médico.

Tras el incidente, la menor fue llevada de emergencia al Hospital de Pichanaqui, donde los especialistas confirmaron que presentaba quemaduras de segundo grado en el rostro. Debido a la complejidad de las heridas, permanece bajo observación médica y recibe atención especializada para prevenir complicaciones derivadas de las lesiones.

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El hecho también ha generado cuestionamientos respecto a los protocolos de seguridad aplicados durante actividades escolares que involucran el uso de materiales inflamables o demostraciones consideradas de alto riesgo. Hasta el momento, ni la dirección de la Institución Educativa María Parado de Bellido ni las autoridades competentes han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

La danza de tijeras: tradición ancestral que también incluye pruebas físicas de alto riesgo

Danzante de tijeras Qori Sisicha - Andina

La danza de tijeras es una de las manifestaciones culturales más representativas del Perú andino y tiene sus orígenes en las comunidades quechuas de regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Arequipa. A lo largo de los siglos, esta expresión artística ha estado vinculada a ceremonias agrícolas y rituales dedicados a las divinidades de la naturaleza, convirtiéndose en un símbolo de identidad y orgullo para miles de familias peruanas.

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Uno de los elementos más llamativos de esta tradición son las exigentes pruebas físicas que realizan algunos danzantes durante sus presentaciones. Además de complejas acrobacias y largos duelos de resistencia que pueden extenderse durante varias horas, existen exhibiciones en las que los artistas caminan sobre brasas, manipulan fuego o ejecutan actos extremos que demandan años de preparación y experiencia.

Especialistas en patrimonio cultural señalan que estas prácticas forman parte de rituales y competencias tradicionales desarrolladas bajo estrictos conocimientos transmitidos de generación en generación. En 2010, la UNESCO reconoció a la danza de tijeras como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su enorme valor histórico y cultural dentro de las expresiones vivas de los Andes peruanos. . Sus complejas coreografías, acompañadas por violín y arpa, continúan transmitiendo conocimientos ancestrales que han pasado de generación en generación durante siglos.

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