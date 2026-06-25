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Upskilling y reskilling: la verdadera estrategia para no quedar fuera del mercado laboral

Hoy, el problema no es que falte talento. El problema es que el talento deja de ser suficiente cada vez más rápido

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Capacitación en logística
Capacitación en logística (Foto: Shutterstock)

La irrupción de la inteligencia artificial ha reactivado un temor recurrente en la historia: la pérdida masiva de empleos. Sin embargo, el verdadero riesgo no radica en la desaparición del trabajo, sino en la velocidad con la que nuestras habilidades se vuelven obsoletas.

Hoy, el problema no es que falte talento. El problema es que el talento deja de ser suficiente cada vez más rápido.

Diversos estudios han advertido que millones de empleos cambiarán o desaparecerán debido a la automatización y la digitalización. Pero lo que muchas veces se omite es que también se están creando nuevos roles a un ritmo acelerado. La diferencia está en quién logra adaptarse a tiempo.

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En este contexto, conceptos como upskilling y reskilling han dejado de ser tendencias para convertirse en decisiones estratégicas. El upskilling implica profundizar y actualizar las competencias dentro del mismo rol, mientras que el reskilling supone desarrollar nuevas habilidades para asumir funciones distintas. No se trata de programas de capacitación aislados, sino de una respuesta estructural frente a un entorno que cambia constantemente.

La velocidad del cambio tecnológico está obligando a replantear la manera en que entendemos el aprendizaje. Durante décadas, las personas podían adquirir conocimiento al inicio de su vida profesional y utilizarlos durante gran parte de su carrera. Hoy esa lógica ha quedado atrás. Las competencias tienen una vida útil cada vez más corta y la actualización permanente se ha convertido en una condición indispensable para mantener competitividad.

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Las organizaciones ya no pueden limitarse a gestionar talento; deben desarrollar capacidades. Esto implica identificar qué habilidades están perdiendo relevancia, cuáles serán necesarias en el corto plazo y cómo cerrar esa brecha de manera oportuna. El verdadero valor de una empresa ya no está únicamente en las personas que la conforman, sino en su capacidad para reinventarse y evolucionar al ritmo del mercado.

Pero esta responsabilidad no es exclusiva de las organizaciones. El profesional también debe asumir un rol activo. En un entorno donde el conocimiento está disponible en múltiples formatos y plataformas, esperar a que la empresa indique qué aprender ya no es una opción. La empleabilidad dependerá, cada vez más, de la capacidad individual de anticiparse, adaptarse para seguir generando valor.

La inteligencia artificial, en este escenario, no debe entenderse como una amenaza, sino como un aliado estratégico. Su capacidad para automatizar tareas repetitivas, acelerar procesos y facilitar el acceso a la información abre una oportunidad para que las personas dediquen más tiempo a actividades de mayor valor agregado. La pregunta relevante no es qué puede hacer la tecnología por nosotros, sino qué haremos nosotros con el tiempo y las capacidades que esa tecnología nos permite liberar.

Por ello, las competencias humanas adquieren una importancia aún mayor. El criterio, la creatividad, la capacidad de innovación, el liderazgo y la gestión emocional seguirán siendo factores diferenciales en un entorno cada vez más automatizado. La inteligencia artificial puede procesar información y generar respuestas, pero no reemplaza la capacidad humana de interpretar contextos, tomar decisiones complejas o construir relaciones de confianza.

La pregunta ya no es si la IA reemplazará puestos de trabajo. La pregunta es quién estará más preparado para trabajar con ella. Porque la inteligencia artificial no quitará el empleo: lo hará alguien que haya aprendido a utilizarla mejor.

Las empresas que comprendan esta realidad no solo retendrán talento, sino que fortalecerán su capacidad de transformación. Y los profesionales que adopten esta mentalidad no solo mantendrán su vigencia, sino que estarán en mejores condiciones para liderar el cambio.

El futuro del trabajo no pertenece a quiénes saben más, sino a quienes aprenden más rápido.

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