Terremoto en Venezuela reaviva alerta del IGP por eventual sismo de magnitud 8.8 en Perú

Los recientes terremotos registrados en Venezuela volvieron a poner sobre la mesa el riesgo sísmico que enfrenta el Perú. En entrevista con Exitosa, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que desde 2014 los especialistas advierten sobre la posibilidad de que ocurra un sismo de magnitud 8.8 frente a la costa central peruana. Fuente: Exitosa

Los recientes terremotos registrados en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, reavivaron en Perú la preocupación por la posibilidad de un sismo de gran magnitud. La inquietud se intensificó porque ambos países forman parte de una región con alta actividad tectónica, donde la interacción de placas genera movimientos telúricos frecuentes.

En ese marco, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que desde hace más de una década especialistas advierten sobre la posibilidad de que, frente a la costa central peruana, ocurra un terremoto de gran magnitud. Según explicó, los estudios del organismo apuntan a un evento de hasta 8.8 grados, similar al sismo que afectó Lima y Callao en 1746.

PUBLICIDAD

Tavera subrayó que, pese a los avances científicos, no existe tecnología capaz de determinar con precisión cuándo ocurrirá un terremoto. Por eso, insistió en que el desafío central no es anticipar una fecha, sino fortalecer la preparación de la población y reducir la vulnerabilidad.

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe relación entre los terremotos de Venezuela y el riesgo sísmico en Perú?

Durante una entrevista con Exitosa, Tavera explicó que los terremotos en Venezuela responden a una dinámica tectónica distinta a la del Perú, aunque ambos se insertan en el complejo sistema geológico que rodea el océano Pacífico.

Detalló que, en territorio venezolano, la actividad sísmica se origina por la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En esa zona, ambas estructuras se desplazan lateralmente, generan tensiones y estas se liberan en forma de terremotos.

PUBLICIDAD

“Es aquí donde se genera toda esta actividad sísmica”, señaló el titular del IGP al indicar que el contacto entre dichas placas atraviesa sectores urbanos relevantes del país vecino.

Integrantes de la Protección Civil participan este jueves en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara

En contraste, los sismos más destructivos del Perú se originan por la colisión entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Ese proceso de subducción en el que una placa se introduce por debajo de la otra— explica la intensa actividad sísmica y volcánica del territorio nacional.

Sobre la secuencia registrada en Venezuela, donde se reportaron dos terremotos separados por pocos segundos, Tavera indicó que se trató de una ruptura compleja, similar a lo observado durante el terremoto de Pisco de 2007, cuando la población percibió dos fuertes sacudidas consecutivas por liberación de energía en distintos puntos de la falla.

PUBLICIDAD

Hernando Tavera: qué se sabe sobre el eventual sismo de magnitud 8.8 frente a Lima

“Hemos dicho desde 2014 que, frente a la costa de Lima, por ejemplo, se espera que en algún momento ocurra un sismo de por lo menos magnitud 8.8″, afirmó el titular de la entidad. Aunque el IGP advirtió sobre la posibilidad de un terremoto de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima, Tavera precisó que la ciencia todavía no puede establecer una fecha exacta.

“El pronóstico sí existe, pero no la predicción”, explicó. Recordó que desde 2014 especialistas señalan que la acumulación de energía en la costa central podría derivar, en algún momento, en un sismo comparable al de 1746.

PUBLICIDAD

“Sabemos que algo va a ocurrir”, afirmó el experto, quien indicó que los simulacros nacionales se diseñan actualmente sobre un escenario de terremoto de magnitud 8.8.

También descartó que temblores pequeños garanticen la liberación total de la energía acumulada y sostuvo que no existe evidencia científica concluyente para afirmar que un terremoto en otro país pueda desencadenar de forma directa un gran sismo en Perú.

Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)

La prevención como principal defensa frente a un gran terremoto

Más allá de las alertas científicas, Tavera insistió en que la principal herramienta para enfrentar futuros terremotos es la prevención. En ese sentido, exhortó a las familias a dedicar algunos minutos de manera periódica para identificar zonas seguras, revisar las condiciones de sus viviendas y practicar rutas de evacuación. “Lo que existe en nuestras manos es reducir nuestro nivel de riesgo y la mejor opción es comenzar en familia”, manifestó.

PUBLICIDAD

El especialista pidió, además, que los colegios refuercen los simulacros y promuevan una cultura preventiva desde edades tempranas. A su juicio, involucrar a los niños permitirá que las futuras generaciones desarrollen hábitos de preparación más sólidos frente a emergencias.

A Peruvian Red Cross member runs amid a devastated street in Pisco, more than 300 km south of Lima, 16 August 2007. Peruvian officials struggled on Thursday to reach cut-off victims on the country's southern coast after a devastating earthquake rocked the region on the eve leaving more than 500 dead and 1,600 injured. AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Finalmente, señaló que la responsabilidad no debe recaer únicamente en las autoridades. “No esperemos que los demás hagan las cosas que nos competen a nosotros”, sostuvo, al remarcar que cada ciudadano debe asumir un rol activo en la reducción del riesgo sísmico.

Mientras la posibilidad de un gran terremoto sigue siendo una realidad geológica para el Perú, los especialistas coinciden en que la respuesta más efectiva es la preparación constante, el fortalecimiento de las construcciones y la consolidación de una cultura de prevención.

PUBLICIDAD