Kevin Díaz y Leandro Cabello, integrantes venezolanos de Esto es Guerra, expresan su apoyo tras doble terremoto en su país

Integrantes venezolanos de EEG hablaron sobre la situación de su país tras doble terremoto. América TV

El devastador terremoto ocurrido en Venezuela el miércoles 24 de junio provocó reacciones de solidaridad en distintas esferas, incluido el mundo del entretenimiento. Los integrantes del reality peruano Esto es Guerra utilizaron sus plataformas digitales para expresar apoyo a los venezolanos afectados y compartir mensajes de aliento. Tampoco faltaron las palabras de los competidores venezolanos Kevin Díaz y Leandro Cabello, quienes relataron su sentir ante la tragedia que golpeó a su país natal.

Los mensajes de apoyo se multiplicaron entre los participantes del reality, quienes dirigieron palabras de fortaleza a la población venezolana, donde el saldo oficial ya supera las 160 personas fallecidas y casi 1,000 heridas, según cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El doble sismo, con magnitudes de 7,2 y 7,5, tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, y provocó graves daños en Caracas y otras regiones.

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Kevin Díaz y Leandro Cabello expresan su apoyo

El primero en pronunciarse fue Kevin Díaz, quien compartió su preocupación y solidaridad a través de cámaras y redes sociales. “Les mando toda mi solidaridad a toda la gente de Venezuela, a toda mi familia también que se encuentra allá. Gracias a Dios, mi familia se encuentra bien. Fueron muchas familias afectadas en Caracas, en la capital, que fue donde ocurrió este epicentro. Es algo terrible, algo lamentable, algo de lo cual también nos deja un aprendizaje”, expresó el competidor en entrevista con América Espectáculos.

Díaz también se refirió a las dificultades para mantenerse informado, debido a los problemas de comunicación que enfrenta el país. “La poca información que tengo es muy poca porque no he podido agarrar el celular para enterarme bien de qué fue lo que pasó. Un suceso lamentable, toda mi fuerza para la gente de Venezuela, para todo ese público que nos apoya y que está atento a las noticias. En este tipo de eventos catastróficos, es complicado mantener la comunicación con la gente allá, debido a que el país presenta ciertos problemas”, añadió.

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Kevin Díaz y Leandro Cabello expresan su solidaridad con sus compatriotas.

Por su parte, Leandro Cabello, también integrante de Esto es Guerra y originario del estado Zulia, mostró empatía hacia las víctimas a pesar de no tener familiares en la capital venezolana. “No tengo familiares en la capital, que es Caracas. Yo soy del estado Zulia, Maracaibo, pero sí me solidarizo con toda la gente de Venezuela. Lo que pasó fue una tragedia y realmente espero que todas las personas que están pasando por eso puedan conseguir una pronta solución y que todo mejore en mi país. Ha sido algo bastante fuerte, bastante terrible”, manifestó.

Cabello re saltó la capacidad de resiliencia del pueblo venezolano. “Venezuela se caracteriza por ser un país bastante fuerte que ha salido de situaciones extremas como estas y lo que queda es mirar para adelante y pedirle a Dios que no vuelva a suceder algo así”, concluyó.

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Por su parte, los competidores peruanos de Esto es Guerra no permanecieron ajenos a la situación. A través de distintas publicaciones, enviaron mensajes de aliento a los venezolanos y reiteraron que el programa es también un puente de unión para quienes viven lejos de su país natal.

El apoyo tras el terremoto se extendió a campañas de donación y llamados a la cooperación internacional, en coordinación con la comunidad venezolana en Perú.

Mensajes de otras figuras y repercusión internacional

La tragedia también movilizó a personalidades venezolanas en el exterior. Isabella Ladera, actual pareja de Hugo García, compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes de apoyo para sus compatriotas.

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La influencer Lele Pons y los cantantes Danny Ocean y Chyno Miranda utilizaron sus cuentas para solicitar apoyo urgente y ayudar a contactar a personas desaparecidas. Sus publicaciones se centraron en difundir canales de ayuda, centros de acopio y mensajes de esperanza en medio de la emergencia.

Publicaciones solidarias de Isabella Ladera tras terremoto en Venezuela. IG

El terremoto en Venezuela ha dejado secuelas materiales y humanas difíciles de dimensionar, pero también ha evidenciado la capacidad de respuesta y empatía de la comunidad latinoamericana.