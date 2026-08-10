‘Yo Soy’ 2026 volvió a Latina: castings en vivo, Jely Reátegui en pole dance, y Franco Cabrera y Alicia Mercado como Bad Bunny y Karol G

¡La espera terminó! La fiesta de 'Yo Soy' regresa este lunes 10 de agosto a las 9 p.m. con nuevos imitadores llenos de talento, noches de sorpresas, mucha música y la diversión de siempre. Prepárate para emocionarte y reír con el jurado. Video: Instagram Yo Soy / Latina

Guardar

El regreso más esperado de la televisión peruana llegó con todo. ‘Yo Soy’ retomó su lugar en la pantalla de Latina TV el sábado 8 de agosto a las 9:00 p.m., y su estreno no se limitó a presentar nuevos talentos: fue una noche de concierto en vivo en la que imitadores de distintas generaciones musicales compartieron escenario, los conductores se transformaron en estrellas del reggaetón y hasta un miembro del jurado dejó su silla para cantar a dúo.

La temporada 2026 del formato de imitación más popular del país arrancó con una propuesta que dejó en claro que las reglas del programa pueden cambiar en cualquier momento. La conducción quedó a cargo de Franco Cabrera y la actriz Alicia Mercado, quien se incorpora al programa tras la salida de Diana Sánchez, quien decidió alejarse por motivos personales y familiares. En la mesa del jurado se mantiene el trío conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara.

PUBLICIDAD

Los conductores abrieron el show como Bad Bunny y Karol G

Antes de cumplir con sus funciones frente al programa, Cabrera y Mercado protagonizaron la primera sorpresa de la noche. Los presentadores subieron al escenario caracterizados como Bad Bunny y Karol G, respectivamente, para interpretar un mix que incluyó ‘Baile Inolvidable’, ‘Amargura’ y ‘NUEVAYoL’. La transformación arrancó los aplausos del público y marcó el tono de una velada en la que nadie —ni conductores ni jurados— se quedó sentado.

Tras la actuación, Latina TV invitó a la audiencia a votar en redes sociales para determinar cuál de los dos conductores logró la mejor imitación de su respectivo artista. El momento más comentado de la noche, no obstante, llegó desde la mesa del jurado.

PUBLICIDAD

'Yo Soy' volvió a Latina TV el 8 de agosto con una primera noche de concierto en vivo, castings y sorpresas en la televisión peruana.

Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, abandonó su lugar de evaluador para subir al escenario junto a Josué Rivaldo, imitador de Raphael y último campeón del programa. Juntos interpretaron “Amor mío”, uno de los temas más reconocidos del repertorio del cantante español, en una versión que combinó emoción y complicidad entre ambos intérpretes.

‘Cachín’ en el escenario y Jely en el pole dance: el jurado como protagonista

“Gracias a Josué, un gran cantante que se dio el trabajo de ensayar conmigo y acompañarme en esta presentación. Es un homenaje, una parodia a mi ídolo, espero que les haya gustado”, expresó Alcántara al término de su performance.

Rivaldo, quien ya cuenta con un trofeo del programa gracias a su trabajo como imitador del artista español, mantuvo la esencia del personaje durante toda la presentación y recibió una ovación del público presente en el estudio.

PUBLICIDAD

Reátegui también protagonizó uno de los momentos más sorprendentes de la velada. Durante la presentación del imitador de Nino Bravo, la actriz y jurado tomó el escenario para interpretar ‘Gracias a Dios’ con un número que combinó canto y pole dance.

Jely Reátegui reinventa un clásico de la música romántica con una audaz coreografía de pole dance y una fusión musical sorprendente. Una presentación que rompió todos los esquemas en la televisión. Video: Instagram Yo Soy / Latina

La actuación generó diversas reacciones entre el público y entre sus propios compañeros de mesa. Alcántara, visiblemente sorprendido, sacó su teléfono celular para grabar a su colega y continuó haciéndolo incluso cuando ella se acercó a la mesa del jurado durante su presentación.

El imitador de Nino Bravo y Reátegui compartieron escenario previamente con la interpretación de ‘Noelia’, antes de que la jurado tomara el protagonismo con su número individual.

PUBLICIDAD

Una jarana criolla, ‘Hey Jude’ y nueve voces para cerrar la noche

La primera noche de ‘Yo Soy’ 2026 también ofreció una serie de presentaciones grupales que reunieron a imitadores de estilos y épocas completamente distintas. Los imitadores de Julio Iglesias, José José, Celia Cruz, Sandro, Raphael y Pedro Infante compartieron escenario en un mix de jarana criolla que mezcló la música latinoamericana clásica con el ritmo de la música criolla peruana.

En otro número, los imitadores de Pedro Infante, La India y Marcello Motta se unieron para interpretar ‘Pan con mantequilla’, mientras que siete personajes —entre ellos Paul McCartney, José Feliciano, Eddie Vedder, Juan Gabriel, Steven Tyler y Celia Cruz— convergieron en una versión del clásico de The Beatles, ‘Hey Jude’.

PUBLICIDAD

Favio Enríquez, imitador de Ricky Martin, enciende al público con 'Livin' la Vida Loca', cautivando al público con su representación. Video: Instagram Yo Soy / Latina

Melissa Ángeles, como Alejandra Guzmán; José Rosillo, como Marcelo Motta; y Fer Sosa, como Gustavo Cerati, protagonizaron otro de los números grupales con un mix de cumbia que los alejó por completo de sus géneros habituales.

La etapa de castings también tuvo su propio momento de fiesta. Favio Enríquez llegó al escenario para audicionar como Ricky Martin con ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’, pero Morán lo interrumpió para pedirle una canción más movida. Enríquez respondió con ‘Livin la Vida Loca’ y la energía fue tanta que Mercado y Cabrera terminaron subiendo al escenario para bailar junto a él. Morán y Reátegui le dieron el pase a la siguiente etapa.

PUBLICIDAD

El cierre de la primera noche reunió a nueve voces sobre el escenario: los imitadores de Frank Sinatra, Eddie Vedder, Steven Tyler, Jim Morrison, Juan Gabriel, Nino Bravo, Alejandra Guzmán, Amy Winehouse y José Feliciano interpretaron juntos ‘We Are the Champions’, el clásico de Queen. A partir del lunes 10 de agosto, a las 9:00 p.m., ‘Yo Soy’ retoma su horario habitual en Latina TV con la etapa de casting, en el espacio que dejó el programa ‘Me caigo de risa’.