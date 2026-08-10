La noche antes de perder a su madre, Carlos Alcántara cantó en 'Yo soy' las canciones de Raphael que ella siempre amó

Carlos Alcántara cantó en 'Yo soy' como Raphael la noche antes de la muerte de su madre, doña Chavela. Raphael fue el ídolo de doña Chavela y ese vínculo marcó la vocación artística de 'Cachín' desde la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noche del sábado 8 de agosto, Carlos Alcántara dejó su silla de jurado en el estreno de la nueva temporada de ‘Yo soy’ en Latina, subió al escenario y se transformó en Raphael para cantarle a su madre. Lo que nadie en ese set sabía era que doña Chavela, quien seguía el programa desde su casa, moriría al día siguiente. El actor tampoco lo sabía cuando, al inicio del programa, se dirigió a la cámara con un mensaje directo para ella: “Ahí en su casa mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti”.

El gesto no fue improvisado ni casual. Detrás de esa caracterización hay una historia que Alcántara ha contado en distintas etapas de su vida: Raphael fue el ídolo de su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida por todos como doña Chavela, y fue precisamente ella quien, desde que él era niño, le pidió que lo imitara en reuniones y fiestas familiares. Esa cadena —de la fascinación materna al juego infantil, y del juego infantil a la vocación artística— terminó por cerrarse en televisión nacional la noche antes de su muerte.

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‘Amor mío’ para la mujer que puso a Raphael en su vida

La presentación del estreno de ‘Yo soy’ 2026 fue una de las más comentadas de la noche. Alcántara se caracterizó por completo como el cantante español e interpretó ‘Amor mío’ a dúo con Josué Rivaldo, el consagrado imitador de Raphael y ganador del programa. Las redes sociales de Latina y del espacio de imitación registraron la reacción del público: “Cachín cumplió su sueño de niño”, escribió uno de los usuarios en los comentarios del video, una frase que, a la luz de lo ocurrido el domingo, adquirió una dimensión que nadie anticipó.

Revive la increíble y divertida presentación de Carlos Alcántara, como Raphael, junto al también imitador del cantante español, Josué Rivaldo, en la nueva temporada de 'Yo Soy'. Su interpretación de 'Bésame' empezó con pura pasión y terminó en un momento cómico que hizo estallar de risa al jurado. Video: Instagram Yo Soy / Latina

El propio Alcántara había explicado en más de una ocasión el origen de su vínculo con Raphael. En una entrevista con Trome en agosto de 2025, el actor fue directo al responder quién había sido su inspiración artística: “El español Raphael, por él tuve deseos de ser artista”. Y añadió el detalle que explica todo: su madre ponía en la radiola el disco ‘Yo soy aquel’, escuchaba la canción y cantaba con un micrófono imaginario, imitando los gestos del cantante.

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Fue esa imagen —la de Chavela fascinada con Raphael— la que despertó en el niño Carlos el deseo de pararse frente a un público. En una entrevista con RPP en 2012, cuando ‘¡Asu Mare!’ todavía era un espectáculo teatral, Alcántara fue más explícito sobre el rol de su madre en su formación: “Desde chiquito mi madre hizo que en las fiestas y reuniones me ponga a bailar, imite a Raphael”.

Señaló que ella le pedía que hiciera “la gracia” para los tíos, que bailara y que imitara personajes. También confesó que sentía que su madre había querido ser actriz o cantante, y que al no poder cumplir ese sueño, lo proyectó en él.

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El círculo que se cerró sin que nadie lo planeara

Cuando Alcántara regresó a Latina como jurado de ‘Yo soy’ en la temporada 2026, habló del personaje de “Rafael Rafaelo”, su alter ego imitador de Raphael en el programa, y aclaró que no era una parodia escogida al azar. “Raphael era el ídolo de mi mamá y ella me decía que tenía que ser como él”, declaró en algún momento. Para él, ponerse en la piel del cantante español en televisión era regresar a algo que había vivido desde la infancia.

El actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', no pudo ocultar su emoción al regresar al programa 'Yo Soy' y aprovechó las cámaras para enviarle un cariñoso saludo a su madre, sin imaginar que un día después se anunciaría el fallecimiento de Doña Chavela. Video: Instagram Yo Soy / Latina

La noche del estreno, Alcántara sabía que su madre lo estaba viendo. Latina publicó, tras conocerse el fallecimiento de doña Chavela el domingo 9 de agosto, un fragmento del programa en el que se escucha al actor dirigirse al público con estas palabras: “Es un placer y estoy muy feliz, de verdad, muy feliz y agradecido de haber vuelto a este lindo programa. Estoy muy orgulloso por ustedes, por ti, Franco, por ti, Alicia. Me han emocionado verlos y empezar así, de esta forma, implica que esta va a ser tremenda temporada. Ahí en su casa mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti. Ahí empieza ¡Yo Soy!”.

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El vínculo entre Alcántara y Raphael también tuvo otro momento de peso en ‘Yo soy’. En una gala anterior del programa, la presentación de un imitador del cantante español hizo que el actor se quebrara en llanto en plena transmisión en vivo. Él mismo lo explicó: la fuerza interpretativa de ese artista lo conectó de inmediato con las vivencias de su propia familia, con la imagen de su madre cantando frente a la radiola.

El domingo, la noticia que nadie esperaba

El domingo 9 de agosto, Carlos Alcántara comunicó a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de doña Chavela. “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”, escribió el actor.

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El actor peruano Carlos Alcántara comparte una imagen sonriente junto a su madre, Isabel Vilar 'Chavela', con un mensaje de despedida tras su fallecimiento.

La productora Tondero confirmó la noticia en un comunicado y precisó que la familia desea despedirla en la intimidad, sin presencia de medios ni registro audiovisual. Entre los comentarios que acumuló el video del estreno de ‘Yo soy’ tras conocerse la noticia, uno resumió lo que muchos sintieron al ver las imágenes de esa noche: “Su mamá se fue feliz viéndolo como Raphael”.