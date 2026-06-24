Embajada de Corea del Sur nombra a influencer peruana como aliada para promover su gastronomía

Una influencer peruana y el embajador coreano Jong-uk Choi en una fotografía protocolar. (Andina)

La influencer peruana Heidy Fernández, conocida por promover la cultura coreana, el K-pop y los K-dramas en Perú y América Latina, fue reconocida por la Embajada de Corea del Sur en Perú como una nueva aliada para impulsar la difusión de la gastronomía coreana en la región.

La joven recibió el certificado de Embajadora Honoraria de K-Food del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales de Corea de manos del embajador Jong-uk Choi.

La colaboración forma parte de la estrategia de promoción del K-food, iniciativa que busca acercar la cultura gastronómica de Corea del Sur a través de contenidos digitales, actividades culturales y experiencias culinarias.

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El embajador de Corea del Sur en Perú explicó que este año la embajada peruana fue designada como una de las sedes de promoción del K-food entre las misiones diplomáticas coreanas en el mundo. Para ello, se creó un comité de promoción gastronómica en coordinación con comerciantes y distribuidores de alimentos coreanos.

“Espero que Heidy sirva de estimulador decisivo para difundir K-food en la región”, señaló el diplomático, al destacar el alcance de la creadora de contenido peruana.

Como parte del trabajo conjunto, Fernández participará en la producción de contenido digital sobre gastronomía coreana, diplomacia gastronómica, turismo culinario en Corea, además de actividades y exposiciones vinculadas a los alimentos tradicionales del país asiático.

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Heidy Fernández: “La gastronomía no solamente es comida”

La influencer peruana y un chef coreano presentan la gastronomía K-Food ante una audiencia que aplaude durante un evento en la Embajada de Corea del Sur. (Agencia Andina)

Durante el reconocimiento, la influencer peruana destacó que su acercamiento a Corea le permitió entender que la gastronomía representa una forma de conocer la identidad de un pueblo.

“Las experiencias que he tenido en Corea me han hecho darme cuenta que la gastronomía no solamente es comida, la gastronomía tiene el poder de conectar con las personas”, afirmó durante su intervención en la ceremonia.

Fernández explicó que cada plato refleja parte de la cultura, costumbres e historia de una sociedad, por lo que consideró que promover la comida coreana también significa compartir una experiencia cultural. “Consumir un plato es mucho más allá y es algo muy valioso”, sostuvo.

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La creadora de contenido aseguró que asumirá este reconocimiento como una responsabilidad para continuar difundiendo la cultura coreana y acercar la gastronomía de ese país a más personas.

Una nueva etapa para la difusión del K-food

Con esta alianza, Corea del Sur busca fortalecer la presencia de su gastronomía en Perú y América Latina, aprovechando el interés creciente por su cultura generado por el entretenimiento coreano.

A través de la gastronomía, Corea busca promover no solo alimentos como el kimchi, el bibimbap o el tteokbokki, sino también las tradiciones y valores asociados a su cultura culinaria.

La propuesta apunta a que la comida sea una vía para conocer Corea más allá de sus tendencias culturales, promoviendo sus tradiciones culinarias y la conexión entre ambas sociedades.

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¿Quién es Heidy Fernández?

Heidy Fernández es una influencer y creadora de contenido peruana conocida por promover la cultura coreana en Perú y América Latina, especialmente a través de publicaciones sobre K-pop, K-dramas, tendencias de Corea del Sur y experiencias relacionadas con la llamada “ola coreana” (Hallyu).

Su vínculo con la cultura coreana nació también desde su afición por el K-pop, incluyendo su admiración por BTS, una de las agrupaciones surcoreanas más reconocidas a nivel mundial, cuya música ha impulsado el interés por Corea del Sur entre millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, Fernández comparte contenido relacionado con artistas coreanos, entretenimiento, viajes, gastronomía y aspectos de la cultura del país asiático, acercando estas experiencias a su comunidad en Perú y otros países de la región.

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