Alarma en Cusco por intoxicación masiva de escolares: al menos 80 estudiantes resultaron afectados tras ingerir un fármaco no prescrito

Personal sanitario asiste a escolares afectados por una presunta intoxicación de medicamentos en un establecimiento de salud de Cusco, Perú. (Composición: Infobae Perú / Gerencia Regional de Salud Cusco)

Alarma en Cusco por intoxicación de al menos 80 escolares. Estudiantes de la I.E. Túpac Amaru, en el distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi, resultaron afectados luego de consumir un medicamento que no habría sido prescrito durante una actividad escolar, lo que generó preocupación entre padres de familia y autoridades locales.

El incidente se registró al mediodía del 23 de junio, cuando los escolares, de acuerdo con versiones recogidas por los padres de familia, participaban en una actividad vinculada a una supuesta desparasitación. La situación obligó a derivar a varios estudiantes a establecimientos médicos de la ciudad del Cusco.

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Según información preliminar de la Gerencia Regional de Salud, los escolares presentaron síntomas como visión borrosa, dolor abdominal, somnolencia y sequedad en la boca, compatibles con una posible reacción adversa al fármaco ingerido. Todos los menores fueron estabilizados y permanecen bajo observación médica.

Personal médico asiste a escolares afectados por una intoxicación masiva en el distrito de Cusipata, Cusco, junto a una ambulancia del SAMU durante la noche. (Foto: Gerencia Regional de Salud Cusco)

Alumnos mostraron síntomas tras presunta ingestión de fármaco

De manera preliminar, la Geresa Cusco identificó a 80 estudiantes expuestos al medicamento. Como consecuencia, algunos presentaron síntomas como visión borrosa, dolor abdominal, somnolencia y sequedad de boca, lo que motivó una evaluación inmediata.

La primera atención se brindó en el centro de salud de Cusipata, con apoyo del personal de salud de Cusipata y Quiquijana y de los equipos de emergencia desplegados por la Geresa. Los escolares fueron evaluados en el lugar y recibieron asistencia médica, en un operativo que se activó tras el reporte del evento.

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Además, 19 estudiantes fueron trasladados a los hospitales Antonio Lorena, Regional del Cusco y Túpac Amaru, donde permanecieron en observación y recibieron atención especializada. La Geresa informó que todos los estudiantes atendidos se encontraban estables y fuera de peligro, aunque se mantuvieron bajo vigilancia médica por precaución y seguimiento clínico.

Geresa Cusco confirma que escolares están fuera de peligro

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, la Gerencia Regional de Salud Cusco informó que desplegó acciones inmediatas para proteger la salud de los escolares y pidió a la población mantener la calma y evitar la difusión de información no confirmada, recomendando seguir únicamente los reportes emitidos por canales oficiales.

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Un comunicado de la Gerencia Regional de Salud Cusco informa sobre las acciones tomadas tras la intoxicación de 80 escolares en Cusipata el 23 de junio de 2026. (Foto: Gerencia Regional de Salud Cusco)

Según la información difundida por la entidad, la respuesta incluyó la activación de protocolos de atención y el envío de equipos a la zona para evaluar a los escolares afectados. En una segunda comunicación, la Geresa señaló que la atención oportuna permitió estabilizar a los estudiantes y reiteró que se encontraban fuera de peligro.

“La Geresa Cusco informa que todos los estudiantes se encuentran estables y fuera de peligro, manteniéndose bajo vigilancia médica por precaución y seguimiento clínico”, se lee en el pronunciamiento

El pronunciamiento también incluyó una declaración atribuida al gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, quien señaló: “Nuestra prioridad es la salud y la tranquilidad de nuestros niños y niñas. No vamos a escatimar esfuerzos para garantizar una atención inmediata, humana y responsable. Estamos acompañando a las familias y supervisando cada acción para esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse”.

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Autoridades buscan esclarecer origen del fármaco ingerido por estudiantes

Las autoridades regionales informaron que se iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y adoptar las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido. La Geresa Cusco indicó que el objetivo es establecer cómo los estudiantes accedieron al fármaco y bajo qué condiciones lo consumieron, dado que se trató de un medicamento no prescrito.

Personal médico atiende a un grupo de escolares y adultos en un establecimiento de salud en Cusco, tras la intoxicación de estudiantes por un medicamento no prescrito. (Foto: Gerencia Regional de Salud Cusco)

Un reporte difundido por RPP Noticias recogió el testimonio de una periodista en Cusco, quien señaló que, según versiones de los padres de familia, la pastilla se habría entregado como parte de una actividad de desparasitación. Sin embargo, la propia Geresa sostuvo que el medicamento ingerido no estaba indicado para los escolares y que aún no se había esclarecido qué fármaco fue administrado.

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De acuerdo con la misma versión periodística, los padres de familia presentaron una denuncia y la Policía acudió al lugar, mientras continuaban las diligencias para establecer si la actividad fue promovida por el sector salud o si se organizó dentro de la institución educativa. La información disponible, indicaron, todavía no confirmaba si hubo personal sanitario presente durante la entrega del medicamento ni cómo se obtuvieron las pastillas.