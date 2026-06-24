Entradas Alianza Lima vs Universitario por la semifinal ida: precios y cómo comprar boletos para el clásico de la Liga Femenina 2026

Entradas Alianza Lima vs Universitario por la semifinal ida de la Liga Femenina 2026. (Alianza Lima)

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes será uno de los duelos más esperados en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Los dos equipos llegan a esta instancia con el objetivo de avanzar a la final y mantenerse en la lucha por el trofeo de la temporada.

El primer cotejo de la etapa final tendrá a las ‘blanquiazules’ como dueñas de casa, y será importante el aliento de su hinchada para asegurar el pase a la siguiente instancia de la competición nacional.

¿Cómo adquirir las entradas para Alianza Lima vs Universitario?

El primer enfrentamiento decisivo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 está programado para el sábado 27 de junio a las 13:00 horas de Perú. El escenario será el estadio Hugo Sotil, situado en el distrito de Villa El Salvador, en Lima.

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Los hinchas podrán alentar al equipo de sus amores asegurando sus entradas que van desde los S/. 7.90 soles para tribunas populares hasta los S/. 20.00 soles para occidente. También econtrarán combos familiares. Y podrán ingresar al portal de Joinnus.

- Sur: S/. 7.90 soles

- Norte: S/. 7.90 soles

- Oriente: S/. 10.00 soles

- Occidente: S/. 20.00 soles

- Occidente (adulto + niño): S/. 12.75 soles

Precios de entradas Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 podrá verse en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción digital permitirá a los aficionados seguir el partido desde cualquier lugar, ya que la plataforma no presenta restricciones geográficas y el acceso es gratuito.

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Además, Bicolor+ transmitirá en directo todos los partidos de las semifinales, facilitando que los seguidores de la Liga Femenina puedan ver cada encuentro y mantenerse informados en tiempo real. La transmisión completa por internet permite que quienes no puedan asistir al estadio no se pierdan ningún detalle de la definición del torneo.

En paralelo, Infobae Perú brindará una cobertura integral en su sitio web. Los aficionados encontrarán la previa, el relato minuto a minuto, los goles, las incidencias y todos los aspectos destacados de esta primera semifinal, asegurando un seguimiento detallado para quienes prefieren la información escrita o desean repasar lo más relevante del partido.

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Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la primera semifinal de Liga Femenina 2026.

Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas: otra semifinal

La segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tendrá como protagonistas a Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. El partido de ida se disputará el domingo 28 de junio a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, situado en el distrito de San Martín de Porres, Lima.

Este enfrentamiento representa una oportunidad clave para ambos equipos, que buscarán tomar ventaja en la serie y acercarse a la ansiada final del torneo. El escenario elegido, tradicional sede de las ‘cerveceras’, permitirá que los aficionados acompañen a sus equipos y vivan una jornada decisiva en el desarrollo de la competencia.

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La definición de esta llave, junto con la del clásico de la otra semifinal, determinará los equipos que lucharán por el primer título de la temporada 2026 en la Liga Femenina.

El Alberto Gallardo será escenario del choque entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, dos equipos que llegan fortalecidos tras destacadas campañas en el Apertura 2026. (Sporting Cristal)