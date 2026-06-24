¿Habrá corte de luz el 25 de junio? Pluz anuncia suspensión del servicio en seis distritos de Lima

La empresa Pluz ejecutará este jueves 25 de junio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución, con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio y reducir el riesgo de fallas en el suministro.
De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y alcanzarán zonas de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Callao, Breña, San Martín de Porres y Lima Cercado.
¿A qué hora será el corte de luz el 25 de junio?
Los horarios de interrupción varían según cada distrito, con cortes que van desde la madrugada hasta la tarde y noche en algunos sectores. Pluz precisó que cada zona cuenta con un rango horario específico según los trabajos técnicos programados.
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Zonas y horarios del corte de luz del 25 de junio
Carabayllo — 09:00 a.m. a 6:00 p.m.
En Carabayllo, el corte de luz afectará los siguientes sectores:
- C.P. Arenilla: manzanas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P
- C.P. Osoynik: manzanas A, B, D, F
- Pro. Viv. Villa Luz: manzana C
- Urbanización Residencial Las Palmeras de Carabayllo: manzana A
- Fundo Valle Chillón: manzana A
San Juan de Lurigancho — 09:30 a.m. a 5:30 p.m.
En SJL, la suspensión del servicio alcanzará:
- A.H. Int. Solidaridad y Progreso
- Ampliación SCT 9 de Febrero: manzanas 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 26
- Agrupación Familiar Amp. de Villa Virgen: manzanas W y Z
- Agrupación Familiar Naciones Unidas: manzana N
Callao — 09:30 a.m. a 6:00 p.m.
En el Callao, el corte de luz afectará:
- Av. Sáenz Peña: cuadras 5, 6 y 7
- Jr. Saloom: cuadra 1
- Jr. Cochrane: cuadras 1 y 2
- Jr. Colón: cuadras 6 y 7
- Galerías Acuario
- Mercado Central del Callao
Breña — 08:00 a.m. a 6:00 p.m.
En Breña, la interrupción del servicio alcanzará:
- Jr. Pedro Ruiz Gallo: cuadras 6 y 7
- Jr. Loreto: cuadras 16 y 17
- Jr. Jorge Chávez: cuadras 16 y 17
- Jr. Castrovirreyna: cuadras 4 y 5
- Parque Socabaya: cuadras 8 y 9
- Psje. Echenique: cuadras 10 y 11
San Martín de Porres — 08:30 a.m. a 2:30 p.m.
En SMP, el corte afectará:
- Asoc. Viv. Santa María del Valle II etapa: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H
- Asoc. Los Jardines de Santa Rosa: manzanas B, C, D
- Urb. Los Rosales de Lima: manzana E
Lima Cercado — 08:00 a.m. a 4:00 p.m.
En el Cercado de Lima, las zonas afectadas incluyen:
- Av. Alborada: cuadras 12, 15, 16, 17
- Av. Las Dalias: cuadras 15, 16, 17
- Av. López Albújar: cuadras 15 y 16
- Av. Sosa Peláez: cuadra 15
- Av. García Rosell: cuadras 4 y 5
- Av. Los Algarrobos: cuadra 16
- Jr. Ernesto Malinowski: cuadra 4
- Jr. Marte: cuadras 3 y 4
- Jr. El Ocaso: cuadra 1
- Jr. Meteoro: cuadra 3
- Calle Las Orquídeas: cuadra 3
Callao (segunda zona) — 09:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Av. Argentina: cuadras 17, 18, 19 y 20
- A.H. Ex Hacienda La Chalaca: manzanas B, C y D
¿Por qué hay cortes de luz programados?
Pluz informó que estas interrupciones son necesarias para realizar mantenimiento preventivo y trabajos de modernización de la red eléctrica. Estas acciones permiten mejorar la calidad del servicio, evitar sobrecargas y reducir la posibilidad de fallas inesperadas.
Corte de luz en Lima: recomendaciones para los usuarios
Ante la suspensión del servicio, la empresa recomienda:
- Desconectar electrodomésticos sensibles para evitar daños.
- Evitar abrir constantemente refrigeradoras durante el corte.
- Usar linternas en lugar de velas para prevenir accidentes.
- Preparar un kit básico con agua, alimentos y baterías.
- Verificar si hay personas dependientes de equipos médicos eléctricos.
¿Dónde consultar si habrá corte de luz en mi zona?
Pluz recordó que los usuarios pueden revisar su cronograma actualizado a través de sus canales oficiales, donde se publican posibles cambios, reprogramaciones o ampliaciones del servicio de mantenimiento.
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