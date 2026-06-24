Vendedores de huevos de codorniz podrían inscribirse gratis para formalizarse: ¿Cuáles son los requisitos?

Vendedores de huevos de codorniz podrán formalizarse gratis con nuevos requisitos | Foto: Gemini IA

El Congreso de la República aprobó una ley que ofrece a los vendedores de huevos de gallina y codorniz la posibilidad de formalizar su actividad de manera gratuita, mediante la inscripción en un registro municipal obligatorio. La nueva normativa elimina la venta ambulatoria informal.

La medida, que quedó exonerada de segunda votación, responde a una demanda extendida entre comerciantes y asociaciones de vendedores en las principales ciudades.

Al haber sido exonerada de segunda votación, la norma debe ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si la Presidencia no promulga la ley en los plazos establecidos, el Congreso podrá aprobarla por insistencia, asegurando su entrada en vigencia.

PUBLICIDAD

Comerciantes ambulantes tendrán la oportunidad de regularizar su actividad mediante un registro municipal sin costo, siguiendo condiciones específicas para la venta de huevos en la vía pública| Foto: Canva

Inscripción gratuita: ¿cuáles son los requisitos?

La ley, impulsada por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, tiene como objetivo principal establecer los requisitos mínimos para que los comerciantes puedan vender huevos de gallina o de codorniz en la vía pública de manera segura y formal. El texto legal destaca que las municipalidades provinciales y distritales deberán promover políticas públicas orientadas a la formalización de esta actividad, facilitando la inscripción y supervisión de los vendedores.

Uno de los elementos centrales de la normativa es la creación del Registro Municipal de Comerciantes de Huevos de Gallina o de Codorniz (REMUCOH), que estará a cargo de las municipalidades distritales. La inscripción en el REMUCOH será gratuita:

PUBLICIDAD

Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería u otro documento de identificación vigente.

Declaración jurada que indique su domicilio real y los productos que comercializará.

Croquis y propuesta de la ubicación donde desarrollará su actividad.

Fotografía reciente del comerciante.

Autorización y condiciones para operar

Luego de inscribirse en el REMUCOH, los comerciantes deberán solicitar una autorización municipal, la cual es personal, intransferible y válida solo para una unidad familiar. La municipalidad distrital establecerá los requisitos y determinará el área o espacio físico donde se permitirá la venta, con el fin de evitar conflictos con el tránsito peatonal, vehicular y la tranquilidad de los vecinos.

La autorización se concederá de manera temporal y será renovable conforme a los procedimientos definidos por cada municipio. Solo se otorgará a quienes figuren en el REMUCOH, bajo un régimen de evaluación previa y sujeto a la figura del silencio administrativo negativo.

PUBLICIDAD

Vendedores de huevos de codorniz: estos son los requisitos para inscribirse gratis| Foto: Canva

La autorización limita la actividad al giro autorizado y prohíbe el traslado a otras localidades o distritos sin permiso, según detalla el dictamen.

La ley también fija obligaciones para los vendedores, que incluyen:

Vender únicamente huevos de gallina o codorniz en óptimas condiciones para el consumo humano, cumpliendo con las normas sanitarias.

Desechar los residuos generados por la actividad en el lugar, según las reglas municipales.

Mantener limpio el espacio autorizado para la venta.

Garantizar la calidad y buen estado de los productos.

Mantener una higiene adecuada y vestimenta apropiada.

Participar en cursos de capacitación organizados por la municipalidad sobre buenas prácticas de producción, higiene alimentaria y salubridad.

Acatar la fiscalización y el control sanitario de la autoridad local.

Cumplir con las disposiciones nacionales y municipales en materia de saneamiento, salud y manejo de residuos sólidos.