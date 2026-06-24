Crimen en San Juan de Miraflores: sicarios persiguieron a mototaxista por varias cuadras hasta acribillarlo a balazos

En San Juan de Miraflores, un mototaxista fue perseguido por sicarios y atacado a balazos en plena vía pública. Vecinos intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de emergencia al Hospital María Auxiliadora, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Fuente: América Noticias

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de San Juan de Miraflores tras el asesinato de un mototaxista en plena vía pública. El ataque ocurrió en la zona de Pamplona Baja, donde la víctima fue interceptada por sicarios que le dispararon en reiteradas ocasiones mientras se desplazaba en su unidad.

El crimen generó alarma entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas al escuchar la ráfaga de disparos. La víctima, identificada como Miguel Ángel Flores Paquiyauri, de 32 años, fue auxiliada aún con vida y trasladada de emergencia, aunque no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

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Las autoridades policiales han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque. No se descarta que el caso esté vinculado a redes de extorsión que operan en la zona, mientras la familia del conductor exige justicia y resguardo ante posibles represalias.

Miguel Ángel Flores Paquiyauri, de 32 años, fue asesinado en Pamplona Baja, San Juan de Miraflores, en un ataque vinculado a redes de extorsión. (Composición: Infobae Perú)

Detalles del asesinato de Miguel Ángel Flores Paquiyauri en San Juan de Miraflores

Según relataron vecinos a América Noticias, el conductor notó que lo seguían e intentó despistar a quienes iban tras él, cambiando de ruta en repetidas ocasiones. Sin embargo, fue alcanzado e interceptado en la cuadra cuatro del jirón Manuel Zelaya, donde el sicario arremetió a disparos.

En ese punto, los sicarios abrieron fuego de manera repetida, llegando a efectuar cerca de diez disparos, según reportes preliminares. Una de las versiones señala que la víctima cayó en la vía durante su intento de huida, momento en el que habría sido rematada por los atacantes. El nivel de violencia del hecho fue tal que incluso una unidad estacionada cerca resultó impactada por los proyectiles.

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“De unos siete disparos, pero así seguiditos. Y cuando yo salí, las motos arrancaron. La esposa estaba en la moto. Informó que a la hora que el joven quiso escapar, en el piso se resbaló y ahí lo remataron”, comentó un testigo.

Tras el ataque, el mototaxista aún permanecía con vida. Vecinos lo auxiliaron y lo subieron a la tolva de un patrullero para trasladarlo al Hospital María Auxiliadora, pero su estado era crítico y el personal médico solo pudo certificar su muerte.

Una calle de Pamplona Baja, San Juan de Miraflores, permanece acordonada por la policía tras el asesinato de un mototaxista. (Captura América Noticias)

Los disparos no solo alcanzaron a la víctima, sino que también impactaron una unidad estacionada cerca del mototaxi. Su propietario relató que encontró varios daños en el vehículo, con impactos de bala en los vidrios y el parabrisas: “Veo dos en la ventana y dos en el parabrisas”, contó. Al ser consultado por los posibles gastos de reparación, estimó que el arreglo bordearía los mil soles aproximadamente.

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Criminalidad organizada bajo sospecha tras asesinato de mototaxista

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen estaría vinculado a la criminalidad organizada, específicamente a casos de extorsión y cobro de cupos a transportistas informales en la zona. Testigos del hecho señalaron que este tipo de amenazas se ha vuelto recurrente entre mototaxistas y asociaciones de transporte en Pamplona Baja.

La familia, por su parte, evitó declarar ante cámaras por temor a represalias. No obstante, señaló que desconocía si la víctima recibía amenazas y sostuvo que el vehículo que manejaba había sido adquirido recientemente y no pertenecía a ninguna asociación de mototaxis.

Las autoridades, en paralelo, no descartaron un presunto ajuste de cuentas por venganza. Esta hipótesis se planteó en base a que la víctima contaba con antecedentes policiales por los delitos de hurto y tenencia ilegal de armas, según la información reportada. La investigación quedó a cargo del Depincri de San Juan de Miraflores, que solicitará las cámaras de seguridad del lugar para identificar a los asesinos.

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Agentes de la policía peruana investigan el lugar del asesinato de un mototaxista en San Juan de Miraflores, donde se observa un mototaxi y fragmentos de vidrio en el suelo. (Captura América Noticias)

Dos menores quedan en la orfandad tras crimen en Pamplona Baja

Miguel Ángel Flores Paquiñauri dejó a dos hijos menores en la orfandad, en un caso que golpeó a su familia y generó una demanda de justicia. Allegados reiteraron que el mototaxista realizaba sus labores de manera independiente y fuera de paraderos formales de la jurisdicción, mientras su entorno sostuvo que su actividad cotidiana estaba enfocada en el sustento de sus hijos.

En el lugar del crimen, la reacción vecinal fue inmediata: intentaron auxiliarlo y trasladarlo de emergencia al Hospital María Auxiliadora. En paralelo, los vecinos expresaron preocupación por el incremento de hechos delictivos y solicitaron mayor resguardo de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú.

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Efectivos policiales acordonaron la escena a la espera de peritos de Criminalística para el recojo de casquillos y las diligencias de ley, mientras las declaraciones de testigos presenciales pasaron a formar parte del expediente inicial del caso.