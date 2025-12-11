Perú Deportes

Luis Ramos dice adiós a América de Cali después de establecerse como su goleador en Liga BetPlay 2025

El delantero peruano cumplió con creces en su primera experiencia en Colombia. No le pesó la responsabilidad de asumir el rol de Rodrigo Holgado y respondió a las exigencias anuales

Guardar
Luis Ramos cierra un capítulo
Luis Ramos cierra un capítulo importante en América de Cali. - Crédito: Difusión

Luis Ramos cierra capítulo en América de Cali. Después de su primera etapa en el extranjero, que supuso una confirmación importante lejos del Perú, decidió desmarcarse del estadio Pascual Guerrero. Pasó más por una medida institucional que personal. En cualquier caso, se marcha con la satisfacción de haber respondido a las exigencias.

El área directiva ‘escarlata’ trabajó hasta donde pudo la compra de la carta pase del ‘Tanque’, pero los problemas financieros hicieron imposible desembolsar la poderosa suma que se exigía desde Cusco FC. En una medida desesperada, se planteó la opción de pagar por cuotas, algo que fue rechazado de plano por el club vendedor.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

