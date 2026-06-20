Gastón Bolaños y Kevin Borjas afrontan una jornada clave en UFC Vegas 119 con la misión de volver a ganar. Crédito: Imagen Composición Infobae.

El UFC Vegas 119 contará con protagonismo peruano. Kevin Borjas y Gastón Bolaños volverán a pisar el octágono con la misión de dejar atrás sus recientes derrotas y recuperar terreno dentro de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo. Ambos peleadores nacionales afrontan combates exigentes que podrían marcar un punto de inflexión en sus respectivas carreras dentro de la UFC.

Uno de los focos estará puesto sobre Gastón Bolaños, quien llega motivado a este nuevo desafío pese al duro revés sufrido en su última presentación. El peruano, conocido como ‘Dreamkiller’, registra un récord profesional de ocho victorias y cinco derrotas. Su combate más reciente terminó de forma abrupta cuando el vietnamita Quang Le logró someterlo con una llave de mata león, dejándolo inconsciente sobre la lona.

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Ahora, Bolaños tendrá la oportunidad de reivindicarse frente al estadounidense Michael Aswell. En la previa del combate, el peleador peruano dejó claro que afronta el desafío con confianza y dispuesto a demostrar su valía dentro de la división.

Este video promocional presenta al peleador de peso pluma de UFC, Gaston Bolaños, en una entrevista. Bolaños, conocido como 'Dreamkiller', busca volver a la victoria en la promotora.

“Vamos a ver quién es el verdadero asesina sueños”, declaró en una entrevista concedida a ESPN, enviando un mensaje directo a su próximo rival.

Por su parte, Kevin Borjas afronta una situación similar. El luchador nacional necesita una victoria que le permita cortar una racha negativa y consolidarse dentro de la organización. Su última presentación se produjo en febrero de este año, cuando cayó frente al mexicano Imanol Rodríguez por nocaut técnico en el segundo asalto.

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Aquella derrota dejó sensaciones encontradas. Durante el primer round, Borjas consiguió derribar al peleador ‘azteca’ y estuvo cerca de inclinar el combate a su favor. Sin embargo, no logró capitalizar el momento y terminó siendo superado en el siguiente episodio. Antes de ese combate, también había sido derrotado por el chino Sumudaerji, por lo que el peruano llega al UFC Vegas 119 con la necesidad de cambiar el rumbo.

La tarea no será sencilla. Enfrente tendrá al brasileño Andre Lima, uno de los prospectos más interesantes de la categoría y favorito en las apuestas para quedarse con la victoria. El sudamericano destaca por su sólido kickboxing, recurso que buscará imponer desde el inicio del combate.

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El careo de Kevin Borjas y Andre Lima. Crédito: UFC en español.

Pese a ello, Borjas se muestra convencido de sus posibilidades y considera que esta pelea representa la oportunidad ideal para exhibir el nivel que, según afirma, aún no ha podido mostrar plenamente dentro de la UFC.

“Sé que Andre Lima es un peleador muy bueno, pero el peligroso soy yo. No tengo nada que perder y voy a darlo todo”, señaló en declaraciones recogidas por 'El Nuevo Herald’.

“No siento ningún tipo de presión porque sé lo que traigo. Sé que soy un muy buen peleador. Tal vez todavía no lo he demostrado de la manera que quiero, pero para mí esta es una gran oportunidad para enseñar de qué estoy hecho”, agregó.

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Con dos representantes nacionales en acción, el UFC Vegas 119 se presenta como una velada clave para el MMA peruano. Tanto Bolaños como Borjas buscarán demostrar que tienen las herramientas necesarias para competir al más alto nivel y volver a celebrar una victoria en el escenario más importante de las artes marciales mixtas.

Cartelera completa del UFC Vegas 119

Cartelera estelar del UFC Vegas 119

Manel Kape vs Kyoji Horiguchi - Peso mosca

Ion Cutelaba vs Navajo Stirling - Peso semipesado

Hyder Amil vs Christian Rodriguez - Peso pluma

Melsk Baghdasaryan vs Murtazali Magomedov - Peso pluma

Vinicius Oliveira vs Andre Fili - Peso pluma

Cartelera preliminar del UFC Vegas 119 (Desde las 16:00 horas de Perú)

Andre Lima vs Kevin Borjas - Peso mosca

Bia Mesquita vs Melissa Mullins - Peso gallo

Allan Nascimento vs Mitch Raposo - Peso mosca

Gaston Bolaños vs Michael Aswell JR - Peso pluma

Leon Shahbazyan vs Levan Chokheli - Peso wélter

Karol Rosa vs Luana Santos - Peso gallo

Shane Collins vs Otari Tanzilovi - Peso pluma

Cartelera de la UFC 119. Crédito: Team MMA.

¿Dónde ver la UFC en Perú?

La transmisión de la UFC en territorio peruano se encuentra centralizada principalmente en la plataforma de streaming Paramount+, la cual posee los derechos exclusivos para emitir la cartelera completa de cada evento. Los aficionados pueden acceder a todas las veladas, incluyendo las primeras preliminares, las preliminares y el esperado ‘main card’ sin costos adicionales por el sistema de pago por evento.

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En cuanto a los costos, el servicio ofrece planes accesibles que se adaptan a las necesidades del usuario local. Actualmente, la suscripción mensual estándar tiene un precio aproximado de S/ 21.50, aunque también existe la posibilidad de contratar el plan anual por un monto cercano a los S/ 192.90, lo que representa un ahorro significativo a largo plazo.