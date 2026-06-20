Diego Elías desafía a Paul Coll por la pieza ausente de sus vitrinas: el título del PSA Squash Tour Finals

Diego Elías accede a la final del PSA Squash Tour Finals 2025/26.

Diego Elías está nuevamente a las puertas de la historia. El mejor squashista peruano de todos los tiempos disputará este sábado 20 de junio la final del PSA Squash Tour Finals 2025/26, uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional y, a la vez, uno de los pocos títulos que todavía no figuran en sus vitrinas.

El deportista nacional buscará coronar una temporada sobresaliente en el complejo Le Centquatre-Paris, en Francia, donde enfrentará al neozelandés Paul Coll, actual número dos del mundo. En juego estará un trofeo que representa una cuenta pendiente para Elías, quien ya ha conquistado los máximos escenarios de este deporte.

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Entre los logros más destacados de su carrera figuran el Campeonato Mundial de Squash y el British Open, considerados dos de las competencias más importantes del calendario internacional. Sin embargo, el PSA Squash Tour Finals continúa siendo una de las conquistas que aún se le resisten, lo que añade un componente especial a esta definición.

Mostafa Asal se retiró en semifinales del torneo parisino por una intoxicación.

El peruano aseguró su clasificación a la final de una manera inesperada. Su rival en semifinales, el egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo y uno de sus grandes verdugos en los últimos años, se vio obligado a retirarse del certamen debido a problemas de salud.

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“Mostafa Asal se ha retirado de las finales del PSA Squash Tour de esta noche con Diego Elías debido a una intoxicación alimentaria”, informó la Professional Squash Association (PSA) a través de un comunicado oficial. La baja del egipcio permitió que el peruano avanzara directamente al partido decisivo, donde tendrá la oportunidad de añadir una nueva página dorada a su brillante trayectoria.

Su oponente será Paul Coll, quien selló su boleto a la final tras superar al egipcio Mohamad Zakaria, sexto del ranking mundial. El neozelandés se impuso por 3-1, con parciales de 11-7, 11-7, 8-11 y 11-1, en un encuentro que se extendió por una hora y nueve minutos. Coll buscará conquistar su segundo título en el PSA Squash Tour Finals y reafirmar su condición como uno de los mejores jugadores del planeta.

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Paul Coll será el rival de Diego Elías en la final del PSA Squash Tour Finals. Crédito: Instagram PSA.

El historial entre Diego Elías y Paul Coll

La final promete ser sumamente equilibrada. El historial entre ambos refleja una rivalidad intensa y pareja, aunque con una ligera ventaja para el peruano, que domina los enfrentamientos directos por 10 victorias contra 9.

Los antecedentes más recientes favorecen a Elías. En el British Open 2025, el peruano derrotó al neozelandés en tres sets corridos. Meses antes, también se había impuesto en el Singapore Squash Open 2024 tras una exigente batalla que se resolvió en cinco mangas.

Asimismo, en las PSA Squash Tour Finals 2024/25 protagonizó una de las exhibiciones más contundentes de su carrera al vencer a Coll con un inusual doble 11-0. Sin embargo, el neozelandés se quedó con el duelo más reciente, disputado en el Tournament of Champions 2026, donde superó al peruano en cuatro sets.

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Diego Elías, el máximo representante del squash sudamericano. Crédito: Facebook / Diego Elías

Objetivo Los Ángeles 2028

Más allá de los desafíos inmediatos, Diego Elías también tiene la mirada puesta en una meta histórica: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el squash hará finalmente su debut como disciplina olímpica.

En una reciente conversación con la página oficial de los Juegos Olímpicos, el peruano reconoció la importancia que tendrá esta inclusión tanto para su carrera como para el deporte nacional.

“El squash en los Juegos Olímpicos es muy importante para el país porque en Perú no ganamos tantas medallas olímpicas, así que más gente le prestará atención”, señaló.

La ilusión del número uno sudamericano es comprensible. Hasta la fecha, Perú solo ha conquistado una medalla de oro olímpica, la obtenida por Edwin Vásquez Cam en tiro durante los Juegos de Londres 1948.

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Diego Elías obtuvo la medalla de oro en Lima 2019 y buscará repetirlo en Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

Por ello, la cita de Los Ángeles aparece como una oportunidad única para escribir una página dorada en la historia del deporte peruano.

“Es algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo para ser incluidos y estoy muy ilusionado. Tendré 31 años, así que es mi objetivo llegar a los Juegos Olímpicos en la mejor forma posible e intentar ganar una medalla para Perú; sería como un sueño hecho realidad”, afirmó.

Mientras ese objetivo se aproxima en el horizonte, Elías continúa construyendo su legado en el circuito profesional. El siguiente paso será intentar derribar nuevamente a Mostafa Asal y acercarse a un título que podría significar otro capítulo memorable en una carrera que ya es histórica para el deporte peruano.

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