Alianza Lima vs Yanapuma: día, hora y canal TV del duelo decisivo por cuartos de final de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se medirá con Yanapuma por los cuartos de final de la Liga Femenina 2026. (Alianza Lima)

La Liga Femenina 2026 alcanza un momento crucial con la llegada de los cuartos de final, fase en la que solo quedan disponibles dos lugares para las semifinales. En esta instancia, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima y Yanapuma se preparan para afrontar duelos de eliminación directa, donde cada detalle será determinante para definir el futuro de sus temporadas.

Los encuentros se disputarán a partido único, lo que aumenta la presión sobre los equipos: cualquier error puede dejar fuera de competencia. La ciudad de Lima ha sido elegida como sede para todos los enfrentamientos, concentrando la expectativa y el interés de los aficionados del fútbol femenino.

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Alianza Lima vs Yanapuma: día y hora del duelo por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Yanapuma protagonizarán la segunda llave de los cuartos de final de la Liga Femenina 2026. El encuentro está programado para este domingo 21 de junio, las 13:15 horas y tendrá como escenario el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

Las ‘blanquiazules’ llegan a esta instancia con el cartel de favoritas, respaldadas por una campaña regular y el peso de su historia en la competencia. Sin embargo, Yanapuma ha dejado claro a lo largo de la temporada que puede competir de igual a igual y no descarta sorprender a uno de los equipos candidatos al título.

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Cruces de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Yanapuma por la Liga Femenina 2026

La fase final de la Liga Femenina 2026 estará disponible para los aficionados en Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma transmite los partidos del campeonato en directo y sin restricciones geográficas, lo que garantiza el acceso a seguidores tanto en Perú como en el extranjero.

Rival en semifinales de la Liga Femenina 2026

El equipo que logre imponerse en el duelo entre Alianza Lima y Yanapuma tendrá como siguiente reto un enfrentamiento ante Universitario de Deportes en las semifinales. El conjunto crema llega como líder invicto luego de dominar la fase regular desde el inicio hasta el cierre del campeonato, consolidándose como el principal referente del torneo.

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Para las ‘íntimas’, una victoria no solo significaría acceder a la siguiente etapa, sino también la posibilidad de reeditar uno de los clásicos más esperados del fútbol femenino peruano en la instancia decisiva. El cruce frente a la ‘U’ representa un desafío de alto nivel y una oportunidad para medir fuerzas ante el equipo más sólido de la temporada.

Las semifinales de la Liga Femenina 2026 ya tienen fechas confirmadas. Los partidos de ida se disputarán el 28 de junio, mientras que los compromisos de vuelta están programados para el 5 de julio.

La fase regular concluyó y dejó dos llaves en series de ida y vuelta, con Sporting Cristal ante Melgar y Alianza Lima frente a Yanapuma para definir a los clasificados restantes (Liga Femenina FPF)

Otra llave de cuartos de final: Sporting Cristal vs Melgar

El primer duelo de los cuartos de final de la Liga Femenina 2026 tendrá como protagonistas a Sporting Cristal y Melgar, quienes se enfrentarán el sábado 20 de junio a las 13:15 horas en el Estadio Alberto Gallardo. El equipo celeste, con experiencia en etapas decisivas, intentará imponer su jerarquía ante un Melgar que se ha consolidado como una de las sorpresas del torneo y que llega con la ambición de seguir avanzando.

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El formato a partido único eleva la presión sobre ambos conjuntos, ya que cualquier desliz podría costar la eliminación y el sueño de disputar las semifinales. Solo el ganador de este encuentro accederá a la siguiente fase, donde ya aguarda Atlético Andahuaylas, clasificado de forma directa tras una campaña regular sólida y consistente.

Universitario se medirá con Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga Femenina)