Perú Deportes

Alianza Lima vs Yanapuma: día, hora y canal TV del duelo decisivo por cuartos de final de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ se medirán con la escuadra de Iquitos por el pase a las semifinales en choque único. El ganador enfrentará a Universitario en la siguiente etapa de la competencia

Guardar
Google icon
Alianza Lima se medirá con Yanapuma por los cuartos de final de la Liga Femenina 2026. (Alianza Lima)
Alianza Lima se medirá con Yanapuma por los cuartos de final de la Liga Femenina 2026. (Alianza Lima)

La Liga Femenina 2026 alcanza un momento crucial con la llegada de los cuartos de final, fase en la que solo quedan disponibles dos lugares para las semifinales. En esta instancia, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima y Yanapuma se preparan para afrontar duelos de eliminación directa, donde cada detalle será determinante para definir el futuro de sus temporadas.

Los encuentros se disputarán a partido único, lo que aumenta la presión sobre los equipos: cualquier error puede dejar fuera de competencia. La ciudad de Lima ha sido elegida como sede para todos los enfrentamientos, concentrando la expectativa y el interés de los aficionados del fútbol femenino.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vs Yanapuma: día y hora del duelo por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Yanapuma protagonizarán la segunda llave de los cuartos de final de la Liga Femenina 2026. El encuentro está programado para este domingo 21 de junio, las 13:15 horas y tendrá como escenario el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

Las ‘blanquiazules’ llegan a esta instancia con el cartel de favoritas, respaldadas por una campaña regular y el peso de su historia en la competencia. Sin embargo, Yanapuma ha dejado claro a lo largo de la temporada que puede competir de igual a igual y no descarta sorprender a uno de los equipos candidatos al título.

PUBLICIDAD

Cruces de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.
Cruces de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Yanapuma por la Liga Femenina 2026

La fase final de la Liga Femenina 2026 estará disponible para los aficionados en Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma transmite los partidos del campeonato en directo y sin restricciones geográficas, lo que garantiza el acceso a seguidores tanto en Perú como en el extranjero.

Rival en semifinales de la Liga Femenina 2026

El equipo que logre imponerse en el duelo entre Alianza Lima y Yanapuma tendrá como siguiente reto un enfrentamiento ante Universitario de Deportes en las semifinales. El conjunto crema llega como líder invicto luego de dominar la fase regular desde el inicio hasta el cierre del campeonato, consolidándose como el principal referente del torneo.

Para las ‘íntimas’, una victoria no solo significaría acceder a la siguiente etapa, sino también la posibilidad de reeditar uno de los clásicos más esperados del fútbol femenino peruano en la instancia decisiva. El cruce frente a la ‘U’ representa un desafío de alto nivel y una oportunidad para medir fuerzas ante el equipo más sólido de la temporada.

Las semifinales de la Liga Femenina 2026 ya tienen fechas confirmadas. Los partidos de ida se disputarán el 28 de junio, mientras que los compromisos de vuelta están programados para el 5 de julio.

Liga Femenina Perú – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Perú – deportes – 14 junio
La fase regular concluyó y dejó dos llaves en series de ida y vuelta, con Sporting Cristal ante Melgar y Alianza Lima frente a Yanapuma para definir a los clasificados restantes (Liga Femenina FPF)

Otra llave de cuartos de final: Sporting Cristal vs Melgar

El primer duelo de los cuartos de final de la Liga Femenina 2026 tendrá como protagonistas a Sporting Cristal y Melgar, quienes se enfrentarán el sábado 20 de junio a las 13:15 horas en el Estadio Alberto Gallardo. El equipo celeste, con experiencia en etapas decisivas, intentará imponer su jerarquía ante un Melgar que se ha consolidado como una de las sorpresas del torneo y que llega con la ambición de seguir avanzando.

El formato a partido único eleva la presión sobre ambos conjuntos, ya que cualquier desliz podría costar la eliminación y el sueño de disputar las semifinales. Solo el ganador de este encuentro accederá a la siguiente fase, donde ya aguarda Atlético Andahuaylas, clasificado de forma directa tras una campaña regular sólida y consistente.

Universitario se medirá con Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga Femenina)
Universitario se medirá con Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga Femenina)

Temas Relacionados

Alianza LimaYanapumaLiga Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Los ingleses se preparan para su primer partido en el torneo ante un rival liderado por Luka Modric. A continuación, los detalles para seguir la transmisión del encuentro

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys: “Necesito que mis jugadores estén comprometidos”

El entrenador argentino se pronunció por las recientes declaraciones del ‘Ratón’ de arribar al conjunto ‘rosado’ y aprovechó para confesar su debilidad por su juego

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys: “Necesito que mis jugadores estén comprometidos”

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

Yesús Perea consiguió su boleto para la competencia que se realizará entre octubre y noviembre en África

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

Gonzalo Bueno sigue en racha en el Challenger 100 de Poznan: venció a Frederico Ferreira y avanzó a cuartos de final

El trujillano sumó su segundo triunfo en el certamen polaco y se instaló entre los ocho mejores del cuadro. Por el pase a semifinales enfrentará al checo Dalibor Svrčina en un duelo de alta exigencia

Gonzalo Bueno sigue en racha en el Challenger 100 de Poznan: venció a Frederico Ferreira y avanzó a cuartos de final

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la semana 2

Se juega la segunda rueda de compatencia: duelos emocionantes que definirán el futuro de los equipos rumbo a la etapa final. Entérate cómo van las selecciones

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la semana 2
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

En 20 años hubo seis casos de empate técnico en elecciones presidenciales latinoamericanas: la mitad ocurrió en Perú

José María Balcázar partió al Vaticano: Viaje costará más de 47 mil dólares por tres días en Europa

Elianne Karp reaparece, pide “misericordia” por Alejandro Toledo y solicita a Keiko Fujimori “o a quien gane” que le conceda indulto humanitario

¿Cuál es el primer desafío que tendrá que asumir el próximo presidente? Julio Velarde, titular del BCR, lanza grave pronóstico

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena enfrenta a Gabriela Herrera por asegurar que Samahara Lobatón le fue infiel a Youna con Renato Rossini Jr.

Pati Lorena enfrenta a Gabriela Herrera por asegurar que Samahara Lobatón le fue infiel a Youna con Renato Rossini Jr.

Magaly Medina estalla contra Rodrigo González por exponer el lugar donde hace servicio comunitario: “Está movido por la rabia y el odio”

Maná en Lima: preventa y precios de entradas para su concierto en el Estadio San Marcos

‘Combate’ regresa a la TV: reuniones avanzadas, el retorno de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

Magaly Medina llama “chupe” de Jefferson Farfán a Laura Spoya y modelo no se queda callada: “La carne viene con hueso”

DEPORTES

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys: “Necesito que mis jugadores estén comprometidos”

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la posible llegada de Jean Deza a Sport Boys: “Necesito que mis jugadores estén comprometidos”

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

Gonzalo Bueno sigue en racha en el Challenger 100 de Poznan: venció a Frederico Ferreira y avanzó a cuartos de final

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la semana 2

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán HOY en Perú?: canal TV del partido por el Grupo K del Mundial 2026